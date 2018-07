ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COMO PRESIDENTE ELECTO DE MEXICO PARA LOS PROXIMOS 06 AÑOS, ESTA INTEGRANDO SU GABINETE PRESIDENCIAL, EL EXJEFE DE GOBIERNO MARCELO EBRAND SERA EL PROXIMO CANCILLER DE MEXICO, declarado por el mismo AMLO que además está preparando las acciones para mejorar las políticas económicas del País y de esta forma encaminar por mejores horizontes el rumbo del País.

EL SECTOR EMPRESARIAL ES DE LOS MAS IMPORTANTES EN LA MISMA POLITICA ECONOMICA LA REUNICON CON EL CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO YA TUVO SU PRIMER ENCUENTRO, LOS INDUSTRIALES EXPRESARON SU DISPOSICION DE ESTAR trabajando en armonía con el nuevo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador quedando en el pasado las fricciones que existieron, la política quedo atrás hoy México reclama mejores gobernantes y necesita de la participación de todas las fuerzas activas de la sociedad civil .

ANUNCIANDO EL MISMO AMLO QUE SE ESTA HACIENDO LAS INVITACIONES PARA QUE ASISTAN A SU TOMA DE PROTESTA AL PRESIDENTE DE LOS EE.UU. DONALD TRUMP, AL PRIMER MINISTRO DE CANADA, A LOS PRESIDENTES DE LAS NACIONES AMIGAS, en caso de Venezuela será respetuoso y no intervendrá, efectivamente habrá un cambio en el sistema gubernamental mexicano, pero será para bien y conforme avance el tiempo se irán conociendo nombres de los funcionarios claves con un perfil claro y sin antecedentes de corrupción, principalmente.

HOY JUEVES EN TAMAULIPAS EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA EN NUEVO LAREDO INAUGURO LA AMPLIACION A 05 CARRILES EL PUENTE INTERNACIONAL “COMERCIO MUNDIAL “QUE FORMA PARTE DE LAS ACCIONES para impulsar la competitividad en comercio exterior, anunciando que vienen inversiones superiores a los 90 millones de pesos para esta ciudad fronteriza, como dato

adicional más de un billón de dólares en productos en comercio exterior cruzan por esta localidad, que colocan a Tamaulipas como un Estado con fuerte intercambio comercial con el País de EE.UU. a través de Texas.

IGUALMENTE, ESTE VIERNES EL C. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA JEFE DEL EJECUTIVO ESTATAL ESTARA EN REYNOSA POR LA MAÑANA INAUGURANDO LO QUE ES EL MODERNO PUENTE SUPERIOR DEL BOULEVARD HIDALGO Y AVE. MIL CUMBRES que realiza un desfogue de vialidad diariamente de miles de vehículos en sector norponiente de Reynosa, la localidad con más potencial despegue industrial, laboral y social en Tamaulipas.

TAMAULIPAS AL IGUAL QUE MEXICO VIVIO UNA JORNADA POLITICA ELECTOAL TRANQUILA, FUNCIONARON TODAS LAS CASILLAS, CERRANDOSE LAS VOTACIONES A LAS 06 DE LA TARDE, SIN REPORTES DE INCIDENTES OFICIALES EN ESE MOMENTO QUE ameritaran la intervención de las autoridades, había en casa casilla representantes de los partidos políticos participantes en las elecciones.

ME LLAMA LA ATENCION EL CASO “REYNOSA” LO QUE SE LLAMA UNA “VOTACION HISTORICA “DONDE LOS REYNOSENSES SALIERON A EMITIR SU VOTO, LA CANDIDATA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ REALMENTE ENAMORO DE SUS CONCIUDADANOS EL REALIZAR UN TRABAJO excelente como administradora de los recursos municipales, esto motivo y volcó a los ciudadanos en las urnas, aquí la llamada Ola azul se hizo presente, sucedió lo que no sucedía hace 30 años, una mujer alcaldesa realizo obras en 18 meses que no hicieron en 09 años alcaldes priistas y los reynosenses no pasaron la oportunidad de reelegirla para los próximos 03 años, sucederá lo mismo en el 2021 si su trabajo es efectivo volverán a elegirla pero un número más elevado de panistas, priistas y morenistas ese fue el motivo de su éxito electoral, hacer las cosas bien como alcaldesa y como dicen los políticos prácticamente les abrió un boquete electoral.

REACCIONES DEL ENOJO POSTELECTORAL SIEMPRE SUCEDEN EN ESOS CASOS, SOLAMENTE QUE LA DIFERENCIA ES ENORME, LAS AUTORIDADES ELECTORALES SABEN QUE NO HAY REVERSA EN ESTE CASO, LA DRA. MAKI ORTIZ ESTA SOBRADAMENTE GANADA CON VOTOS,

afortunadamente “Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados “, lo normal es darle la vuelta a la página y ponerse a trabajar para un mejor futuro.

EN MATAMOROS MARIO A. LOPEZ HERNANDEZ “LA BORREGA “ESTA TARDE RECIBIO LA CONSTANCIA ELECTORAL QUE LO AVALA DEL IETAM QUE LO AVALA COMO NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, LA GENTE DE LAS COLONIAS LO ACOMPAÑO COMO LO REALIZARON EN SU CAMPAÑA, en este gobierno no habrá gente de la elite social que ha estado en la administración, pero lo principal es que se respetó la decisión de la ciudadanía matamorense, un mariachi finalmente estuvo alegrando este acto.

EN SU MENSAJE EL ALCALDE ELECTO MARIO LOPEZ “LA BORREGA “ AGRADECIO LA MADUREZ Y RESPETO QUE PRESENTARON SUS ADVERSARIOS ELECTORALES CARLOS GARCIA Y JESUS DE LA GARZA, QUE SE PUSIERON A LA ALTURA DE UN EJERCICIO DEMOCRATICO EN JORNADA ELECTORAL, afirmo que hará bien la tarea para construir todos juntos un nuevo Matamoros, agradeció a AMLO porque fue su líder y guía en este proceso electoral, se sumó al esfuerzo del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, porque se registraron unas elecciones pacíficas y de respeto en Estado

EN RIO BRAVO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL LIC. GILBERTO URIBE REALIZO LA ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORIA A CARLOS ULIVARRI COMO PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE ACUERDO CON ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO, EMITIENDO LA DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION, la planilla que obtuvo mayoría de votos fue la del candidato Carlos Ulivarri, posteriormente efectuó un “Gallo” por las principales calles en colonias populares y centro de la misma ciudad.

GERARDO ALDAPE BALLESTEROS PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO EN VALLE HERMOSO Y POSTULADO POR EL PAN CELEBRO EL TRIUNFO ELECTORAL EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO DE SU PARTIDO POLITICO EN CALLE MORELOS Y 10 ORIENTE, ratificando su compromiso de ser un real Presidente del Pueblo, que estará trabajando de la mano del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca.

EN TODOS LOSPLANTELES DE LA UAT HOY SE APLICO EL EXAMEN CENEVAL A LOS ASPIRANTES A SU INGRESO A ESTA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS PARA CICLO ESCOALR AGOSTO-DICIEMBRE 2018, cumpliendo las políticas de calidad educativa el Rector Ing. José Andrés Suarez Fernández anunciando que el próximo 03 de agosto habrá de darse a conocer los resultados de estos exámenes en el portal oficial de www.uat,edu,mx.

