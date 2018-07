ENTRE LÍNEAS

DEFINITIVAMENTE LA POLITICA EN MEXICO DEBERA SUFRIR UN CAMBIO, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ESTARA INTRUMENTANDO A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE A FUNCIONARIOS CON UNA IDEOLOGIA DIFERENTE , REFERENTEMENTE EN CUANTO a el perfil de los funcionarios que habrán de estar al frente de las políticas económicas del País y que tienen la responsabilidad de enderezar y mejorar el rumbo de nuestra Nación y se alcance un autentico progreso Nacional, AMLO tiene la oportunidad de que se crea en los nuevos partidos políticos o definitivamente ya no exista la credibilidad en los mismos y los mexicanos en las elecciones que estarán a 06 años de distancia voten por las personas con propuestas políticas mas definidas y creíbles.

FIJESE SOLAMENTE LA JOVENCITA SYLVANA BELTRONBES FUENTES DEL ESTADO DE SONORA RECIBIO LA CONSTANCIA COMO NUEVA SENADORA, ELLA ES HIJA DE MANLIO FABIO BELTRONES EXPRESIDENTE NACIONAL DEL PRI, HOY ESPOSA DE PABLO ESCUDERO EXSENADOR DEL partido Verde quien hace 2 años compro un rancho en el Municipio de Lerma Estado de México en 08 millones de pesos y hoy lo venda en 280 millones de pesos, esta es la clase política que emana del partido al que hoy nadie quiere pertenecer.

LA RESPONSABILIDAD DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR AUNQUE INICIA TOTALMENTE EN EL ULTIMO MES DE DICIEMBRE, SON CLAVES LAS DESIGNACIONES DE LOS NUEVOS TITULARES DE LA CFE Y PEMEX, PARA ESTE FIN DE SEMANA HABRA DE DEFINIR QUIENES estarán al frente de las mismas, los nombres son distintos pero pocos entre ellos resurge Manuel Bartlet, Carlos Andrés Morales, Mario Delgado, Flavio Ruiz, Adolfo Helmund, la definición será en los próximos 03 dias, porque en 2013

PEMEX tenia la deuda de un poco mas de 51, 000 millones de dólares y a 06 años de ello la entrega con una deuda superior a los 106, 292 millones de dólares, esto nos revela que estuvo mal administrada o en manos de titulares que no fueron buenos funcionarios sino todo lo contrario, esto es lo que se necesita de erradicar y que legalmente se llama CORRUPCION, el cáncer que tiene a México en agonía económicamente para perjuicio en los más de 50 millones de mexicanos que existen actualmente en pobreza extrema, esto no puede continuar agravándose porque terminaría en un estallido social.

EL PROBLEMA EN EL PAIS AUNAOD A LA CORRUPCION ES LA IMPUNIDAD, PORQUE LOS POLITICOS LLEGAN CON LA MENTALIDAD DE LOGRAR UN CAPITAL POLITICO DURANTE SU ESTANCIA EN EL GOBIERNO, NO REALMENTE CON EL DESEO DE SERVIR, SINO DE SERVIRSE, LA corrupción se ejerce al igual con la impunidad al no castigársele como lo marca la Ley, si esto ocurriera no hubiera políticos corruptos o tan buenos para apoderarse de los recursos públicos de los mexicanos.

EN TAMAULIPAS, CONTINUA PRESENTA LA CAPILLA SIXTINA EN REPLICA CASI IGUAL QUE EL VATICANO, EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA ES LA SEDE ACTUAL DONDE ESTA INSTALADA, SE SIGUE HACIENDO LA INVITACION A LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE TAMAULIPAS para que acudan a visitarla, igualmente para los residentes del Valle de Texas de EE.UU. la entrada es completamente gratuita y es una experiencia bastante inolvidable el observar las grandes pinturas que se hicieran por grandes artistas hace siglos, prácticamente te transportan y logran mantener una paz interior en el ser humano, es una oportunidad magnífica para asistir, está abierta desde las 08:00 de la mañana para todo el público, igualmente durante este periodo vacacional es una buena opción para acudir al Parque cultural de Reynosa acompañado de toda la familia.

EN MATAMOROS MARIO LOPEZ EL ALCALDE ELECTO , HABLO QUE CREARA PLATAFORMA POLITICA DE BUENOS CIUDADANOS QUE

PARTICIPARA EN EL GOBIERNO DEL PUEBLO QUE NACE A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE, LAS FUERZAS VIVAS COMO CAMARAS serán parte de ello en el gobierno incluyente que encabezara, estoy sigue recibiendo las propuestas de los perfiles de matamorenses con deseos de servir, algo importante trabajara con el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca como jefe político en Tamaulipas para lo cual pactara una reunión en los próximos días, bien porque primero toma en cuenta a quienes desean trabajar con humildad, responsabilidad y conocimiento de las necesidades de su ciudad y segundo porque buscara la unidad con las autoridades estatales y federales para beneficio de toda la población, ya termino el ciclo de proceso político, hoy está la etapa de crear un equipo de trabajo que responda a las necesidades de esta localidad.

EN REYNOSA LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ SIGUE TRABAJANDO EN COMO DESARROLLARA EN LOS PROXIMOS MESES LAS OBRAS MAS PRIORITARIAS, EL HACER RECORRIDO LAS COLONIAS EN EL PASADA CAMPAÑA POLITICA LE DEJO UNA RADIOGRAFIA CLARA Y PRECISA de las mismas, además tiene proyectos avanzados ante instituciones bancarias Internacionales que prácticamente están autorizadas para resolver en gran parte la necesidades del drenaje pluvial, sanitarios y mejorar sistema de agua potable, efectivamente alcanzo más de 150 votos de confianza, pero hoy son aproximadamente un millón de Reynosenses los que están demandando que las acciones de trabajo continúen con el ritmo que solamente la Dra. Maki Ortiz supo darle a la política actual en esta ciudad en constante Progreso, siendo realistas como mujer administradora le puso el ejemplo a mas de 10 ex alcalde que se dedicaron a saquear los erarios públicos para adquirir propiedades y ranchos no solamente en México, sino en el Valle de Texas, los tiempos actuales reclaman gobernantes con transparencia y que resuelvan las necesidades sociales, el trabajo de la Dra. Maki Ortiz es catalogado como excelente por la mayoría de las familias Reynosenses.

TAMAULIPAS TIENE HOMBRES Y MUJERES DE GRAN VALOR, UN EJEMPLO DE ELLO ES ELIDETH VIDALES VALENZUELA ESTUDIANTE DE LA

UAT QUIEN LLEVO A PONER EN ALTO EL NOMBRE DE LA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS, PERO TAMBIEN DEL ESTADO, ex la expo ciencia latinoamericana ESI-AMLAT 2018 celebrada en Chile con un proyecto referente sobre uno de los problemas de salud que causan mayor número de muertes en el mundo, el cáncer de mama, la universitaria reynosense fue felicitada por el Rector Ing. Jose Andres Suarez Fernandez.

