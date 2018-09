ENTRE LINEAS

EL TRADICIONALISMO Y CONFORMISMO NOS LLEVA A LA COMODIDAD COMO PERSONAS, COMO INSTITUCIONES, COMO POLITICO9, POR ELLO HAY QUE ROMPER ESTOS ESQUEMAS PRINCIPALMENTE CUANDO NO HAN SIDO FUNCIONALES SI ERES FUNCIONARIO PARA EL PROGRESO DE TUS GOBERNADOS, si representas una institución si no has logrado avanzar hacia mejores metas, si como personas no has alcanzado tus objetivos.

LA POLITICA ECONOMICA DE CADA PAIS ES TOTALMENTE DIFERENTE, EFECTIVAMENTE ES CLARO QUE OBEDECE A UNA SERIE DE INTERESES, PERO DEBERIAN SER LOS INTERESES DE LA MAYORIA DE LOS MEXICANOS-EN NUESTRO CASO-, pero desgraciadamente esto no ha sucedido en las últimas décadas, la corrupción ha imperado no gradual sino totalmente que la visión de los Expresidentes de México y Exgobernadores fue enriquecerse –económicamente- sin importarles el destino de nuestro País y las condiciones económicas en como lo dejaron.

ESTE MES DE NOVIEMBRE CONCLUYE EL GABINETE PRESIDENCIAL, EL RESPONSABLE ENRIQUE PEÑA NIETO EN UNOS DIAS RENDIRA SU SEXTO Y ULTIMO INFORME DE GOBIERNO –DIRIAN NUESTRAS ABUELITAS GRACIAS A DIOS – ESTA CUMPLIENDO TOTALMENTE CON los esquemas heredados de los malos gobiernos priistas, la deuda externa federal creció en un 54% de acuerdo a los informes oficiales de la SHyCP, los costos de gasolina, energía eléctrica, canasta básica y depreciación del dólar en los más grave y perjudiciales para la economía de millones de mexicanos.

EFECTIVAMENTE EPN ESTA CUMPLIENDO CON LAS TRADICIONES, UN MAL GOBIERNO EL REALIZADO, FALLAS EN TODOS LOS ASPECTOS, ACCIONES Y SECRETARIAS, PREVIO A ELLO SE GASTA ACTUALMENTE MILES DE MILLONES DE PESOS EN SPOTS DE RADIO Y TV EN

UN INTENTO de “suavizar el concepto de los mexicanos sobre su persona”, se hace responsable delos errores y de que el PRI sea actualmente el instituto político más repudiado en la República Mexicana y en los países donde llega la información sobre nuestro sistema político mexicano.

AFORTUNADAMENTE EXISTEN ACTUALMENTE NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN COMO SON LAS REDES SOCIALES, NO PUDIERON REGIRLAS O REGLAMENTARLAS GUBERNAMENTALMENTE PARA EVITAR LAS CRITICAS DE UNA NACION QUE YA NO ELIGIRA a políticos corruptos, se modificaran las leyes para ser castigados penalmente y la eliminación del fueron será un paso más para iniciar lo que sería una nueva República Mexicana.

HOY LA TERAPIADEL GOBIERNO FEDERAL EN TURNO PARA JUSTIFICAR LAS ALZAS EN PRECIO DE GASOLINA ES AFIRMAR QUE DEBIAN MAS DE 200,000 MILLONES DE PESOS Y PARA NO AFECTAR PROGRAMAS SOCIALES SE LIBERO el aumento, esta deuda lógicamente es por malos manejos financieros como gobierno de los recursos públicos, una responsabilidad que deben de asumir en su momento y ver como no seguir afectando la economía de los mexicanos, lo más fácil aumentar los servicios más básicos para sobrevivir, insistimos son prácticas heredadas de malos gobiernos, se necesitan implementar practicas buenas y sanas precisamente de buenos gobiernos las que se deben de adoptar, nada del otro mundo solamente lo justo , bueno cuando se tiene la voluntad de servir y hacer bien las cosas.

EN TAMAULIPAS EL SISTEMA DIF-ESTATAL EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, ESTE FIN DE SEMANA SE INAUGURO LA REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA-HOGAR DONDE SE DA ATENCION DIARIA A 100 PERSONAS CON DISCAPACIDAD NEUGUROLOGICA EN CIUDAD VICTORIA, la Presidenta Estatal Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca agradeció al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca el apoyo y la entrega de dos unidades adaptadas para el traslado de los jóvenes de ambos sexos de sus hogares a esta casa-hogar, aquí se les brinda alimentación, educación, vestido, atención médica y psicológica, en su mensaje el Gobernador refrendo el apoyo y en su dialogo directo resolvió lo necesario para mejorar esta atención a las lindas

personas que asisten a este lugar, se aplicaron 26 millones de pesos con recursos del DIF-Nacional y Estatal.

ASI MISMO EN NUESTRO ESTADO SUCEDEN COSAS MUY BUENAS, COMO ESTE TIPO DE AYUDA Y APOYO A PERSONAS QUE LO NECESITAN, PRECISAMENTE HA SIDO UNA LABOR BONITA PERO CON ESCENCIA HUMANITARIA POR PARTE DE LA SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA y directora Lic. Omeheira López Reyna, por ello a nivel Nacional el sistema DIF-Tamaulipas paso a ser evaluado como el segundo mejor a nivel Nacional, solamente el DIF-de Sinaloa logro superarlo, de acuerdo al resultado emitido el pasado fin de semana por la consultora Arias y Asociados.

EL PROXIMO MIERCOLES 12 DE SEPTIEMBRE EN REYNOSA, LA ALCALDESA REELECTA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ HABRA DE RENDIR SU 2º INFORME DE GOBIERNO A LAS 11:00 HORAS EN EL PARQUE CULTURAL, ESTARAN PRESENTES LAS CAMARAS ACTIVAS EN LA SOCIEDAD CIVIL Y QUE SON PARTE DEL PROGRESO Y AVANCE SOCIAL DE REYNOSA, igualmente se hizo la invitación al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y distinguida esposa Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, alcaldes de la frontera del Estado, diputados locales, federales y Secretarios del Estado de Tamaulipas, un evento de gran importancia en la historia de Reynosa.

FUE EL PASADO SABADO CUANDO NUEVAMENTE SE REINTEGRO EN SUS FUNCIONES COMO ALCALDESA LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ EN FESTIVAL ALGARABIA EN LA CALLE DEL TACO QUE FUE TODO UN ÉXITO EN ASISTENCIA CIUDADANA y participación de los ofertadores de gastronomía que distingue y caracteriza a este municipio fronterizo, ratificando que lo que más suma en esta participación social y política es el buen trabajo como administración pública, el realizar Obras sociales y que vienen muchas más para esta ciudad, esto habla prematuramente que podría ser un buen prospecto para la próxima contienda Estatal.

EN RIO BRAVO LA ASOCIACION “ LUIS CARLOS ULIVARRI AC “ EL PASADO SABADO LLEVO A CABO LA CAMPAÑA DE OPERACIÓN A

PERSONAS CON PROBLEMAS DE VISTA CON EL APOYO DE MEDICOS CIRUJANOS OFTAMOLOGOS, LAS INTERVENCIONES quirúrgicas se efectuaron en hospital San Rafael, la Presidente de esta Asociacion Sra. Rosalva Lopez, totalmente gratuita para las gentes de escasos recursos económicos, esto es precisamente lo que se requiere acciones de coordinación por Asociaciones y organizaciones para llevar beneficios a los conciudadanos que no tienen los recursos económicos para cubrirlos, estas campañas seguirán realizándose periódicamente anuncio.

EN VALLE HERMOSO EL LIC. GERARDO ALDAPE BALLESTEROS PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO ANUNCIO QUE DENTRO DE LOS PROYECTOS SE AMPLIARAN A TRES CARRILES LA CARRETERA 82 DESDE LA 125 HASTA EL ENTROQUE CON CARRETERA MATAMOROS-VICTORIA en mas de 80 años no se ha realizado ningún trabajo de este tipo, además de agilizar los traslados se evitaran accidentes que en ocasiones han sido fatales, otro de los proyectos donde ya están trabajando en su integraciones lograr que esta ciudad sean reconocido oficialmente como Municipio fronterizo porque está dentro dela franja de los 30 kilómetros, solamente su cabecera municipal la distancia es de 40 kilómetros, para ello ha recibido el apoyo del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, tiene en puerta proyectos de iluminación nocturna con lámparas LED, pavimentación de calles, entre otras obras a realizarse a partir del próximo 1º de Octubre.

LA PASADA SEMANA FUE CRITICA PARA MATAMOROS, A NIVEL NACIONAL LA INFORMACION CREADA POR SU ALCALDE JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA DE TRATAR DE VENDER LAMPARAS DE 5,000 PESOS A 45,000 PESOS A SU MISMA ADMINISTRACION A TRAVES DE UN PROYECTO, fue inmediatamente rechazada por el Congreso del Estado, será el alcalde electo Mario López quien realice este proyecto pero se ha responsabilizado de vendérselas a un menor precio de 4,500 pesos, estos son políticos con deseos de servir a su comunidad.

