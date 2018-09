“ ENTRE LINEAS “

POR:

LIC. JORGE ARANO

LLEGO EL DIA DEL SEXTO Y ULTIMO INF0RME DEL PRESIDENTE DE MEXICO ENRIQUE PEÑA NIETO, LOS PROTOCOLOS LOS MISMOS TRADICIONALES DEL PRI, ESTUVO PRESENTE SU ESPOSA LA EXACTRIZ ANGELICA RIVERA E HIJAS, CERRO SU MENSAJE AFIRMANDO que fue un honor haber servido al País, los aplausos de las clases políticas mexicanas finalmente se escucharon en el recinto como una manera de aprobar moralmente lo que hizo, bien o mal la historia y los hechos son los que habrán de juzgarlo, se vanaglorió por las reformas estructurales.

“ESTOY CONSIENTE QUE NO ALCANZAMOS LA PAZ EN TODOS LOS RINCONES “AFIRMO EL PRESIDENTE DE MEXICO AL COMPARECER PUBLICA Y NACIONALMENTE ANTE MILLONES DE MEXICANOS, mientras que el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida declaraba que “se entrega un País en paz y orden “, hoy durante la ceremonia de izamiento en el campo militar Marte, como que no se pusieron de acuerdo y lógico alguno de los dos no dice la verdad de acuerdo a la realidad.

LA PRESIDENTA DEL DIF NACIONAL LA EX ACTRIZ DE TELEVISA ANGELICA RIVERA Y SUS HIJAS SOLTARON EL LLANTO CUANDO PUBLICAMENTE SU ESPOSO EL PRESIDENTE DE MEXICO ENRIQUE PEÑA NIETO LES AGRADECIA TODO EL APOYO EN LOS 06 AÑOS DE SU GOBIERNO, aunque fue un evento político rápidamente los memes sobre esta escena inundaron las redes sociales ironizando la acción.

EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ASISTIO AL VI INFORME DEL GOBIERNO RENDIDO POR ENRIQUE PEÑA NIETO Y LO FELICITO POR EL IMPORTANTE EVENTO.

FUERON 27 JOVENES QUIENES CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES Y LOGRAR SER LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA EGRESADOS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL QUIENES RECIBIERON SU CARTA PASANTE, esta generación 2015-2015 cuenta con primero y tercer lugar nacional en la evaluación de conocimientos sobre la materia, ellos realizaran un año de servicio social fuera de Tamaulipas y reforzaran sus conocimientos adquiridos durante sus estudios y llevarlos a la práctica.

MIENTRAS TANTO EL INE EMITIO UNA DECLARATORIA, LA PERDIDA DEL REGISTRO COMO PARTIDOS POLITICOS AL PES –PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL- Y PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTE ULTIMO CONOCIDO COMO EL PARTIDO DE LOLS MAESTROS QUE FUNDARA PRECISAMENTE ELBA ESTHER GORDILLO oficialmente el 30 de enero del 2005, obteniendo su registro ante el INE el 14 de Julio del 2005, es decir ya puede fundar otro aprovechando esta acción oficial.

ESTE LUNES SE REALIZO UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN ALCALDIA DE MATAMOROS, ESTANDO PRESENTE EL ALCALDE ELECTO MARIO LOPEZ Y EL SALIENTE JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA, DEFINITIVAMENTE QUIEN TOMA POSESION EN 28 DIAS DEJO CLARO que la próxima administración pública no será “Un club de compadres”, sino un cabildo de trabajo para las necesidades de las clases medias y más vulnerables, es decir un Gobierno del pueblo y no de gente rica que lo menos que hacen es trabajar, igualmente toco el tema de las lámparas LED, es un proyecto que no podría autorizarse y realizarse en menos de un mes, para eso hay 03 años para comparar precios, hacer las cosas tranquilas y bien y principalmente aplicar transparencia, raciocinio en los precios a aplicarse porque van en perjuicio de los matamorenses cuando se alteran los costos, prácticamente una lección de honestidad en el manejo de los recursos públicos y haciéndolo de esta forma no tiene por qué haber faltantes de millones de pesos en las tesorerías municipales.

EN VALLE HERMOSO IGUALMENTE ARRIBO UN EQUIPO DE 07 REPRESENTANTES DEL ALCALDE ELECTO GERARDO ALDAPE, PARA SABER CON QUE CUENTAN Y NO SE VAYAN A EXTRAVIAR MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS, CLARO TIENEN UN EXCELENTE ELEMENTO el Extesorero Municipal Miguel Aldape además hermano del edil, que tiene una amplia experiencia en el ámbito administrativo, que bien podría repetir en este mismo cargo.

ASI MISMO ESTE MARTES SERA LA REUNION DE CABILDO EN RIO BRAVO, EL TEMA PRINCIPAL SERA LA FECHA DEL SEGUNDO INFORME DEL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO EXTRAOFICIALMENTE SE MANEJA EL DIA MIERCOLES 12 A LAS 10:00 de la mañana, este se realizaría en el edificio social de la CANACO, pero en la sesión se ratificará o definirá el lugar y día a efectuarse.

LOS TITULARES DE LAS JURISDICCION SANITARIA 3 4 CON BASE EN REYNOSA, AGRADECIERON AL SISTEMA DIF DE ESTE MUNICIPIO EL APOYO BRINDADO DE 192 APOYOS ALIMENTARIOS QUE SERAN ENTREGADOS A PACIENTES con tuberculosis del Centro Regional en la colonia Rodríguez, el Lic. Carlos Peña Garza expreso la necesidad de participar todos para erradicar esta enfermedad de la ciudad.

EXISTE LA CONFIANZA EN QUE EL TRIFE DURANTE ESTA SEMANA ESTARA EMITIENDO LAS RESOLUCIONES A LOS PROCESOS ELECTORALES QUE FUERON IMPUGNADOS EN TAMAULIPAS, LA II SALA REGIONAL CON SEDE EN MONTERREY, es muy probable que a partir del miércoles emita los comunicados oficiales, por cierto, ya comenzó el proceso electoral para elegir a los diputados locales del próximo congreso de Tamaulipas.

DENTRO DE SU VINCULACION CON LA SOCIEDAD LA UAT ENTREGO DONATIVOS A 500 NIÑOS ESTUDIANTES DE 4 JARDINES DE NIÑOS DE LA ZONA CONURBADA DE ALTAMIRA, MADERO Y TAMPICO, estos fueron paquetes escolares y libros de estimulación motriz, siendo esto el inicio del programa “jugando con causa “, haciéndose legar el agradecimiento al rector de la UAT José Andrés Suarez Fernández por estar motivando a los niños estudiantes con esos apoyos.

