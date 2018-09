ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

UN TOTAL DE 1,678 MILLONES DE PESOS RECIBIO EN ESTE 2018 EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI QUE PRESIDE CLAUDIA RUIZ MASSIEU COMO PRERROGATIVA, SIENDO EL INSTITUTO POLITICO QUE MAS DINERO ALCANZO OFICIALMENTE, LAS ENTIDADES federativas se quejaron en sentido de que dichos recursos económicos no bajaron y esto fue decisivo para que perdieran en la mayoría de las elecciones constitucional del pasado 1º de Julio, la cuestión es que para el 2019 recibirán solamente 840 millones de pesos y falta aplicarle el plan de austeridad que habrá realizara la próxima administración federal que entrara a partir del 1º de Diciembre.

CONCRETAMENTE EN TAMAULIPAS EL PRI PASO A SER LA ULTIMA FUERZA POLITICA, LA PRIMERA EN DERROTAS ELECTORALES LOS DIRIGENTES DE LOS SECTORES POPULAR Y MOVIMIENTO TERRITORIAL ESTE FIN DE SEMANA DECLARARON QUE EL ACTUAL dirigente Sergio Guajardo Maldonado y Aida Zulema Flores deberían renunciar sería lo más sano, inclusive Humberto Valdez Richaud afirmo que las candidaturas para las alcaldías las comercializaron a cambio de recursos económicos y esto también les afecto.

DEFINITIVAMENTE LAS COSAS ESTUVIERON MAL EN EL CEN DEL PRI QUE LIDEREO RENE JUAREZ, LOS EMPRESARIOS DE LA CAPITAL DEL PAIS REVELARON QUE EN EL MES DE JUNIO LES FUE SOLICITADO RECURSO ECONOMICO QUE ENTREGARON AL PADRE DEL CANDIDATO del PRI Don Dionisio Meade con la afirmación de que ganaría la elección su hijo José Antonio Meade algo que valoraron en cierto grado como vergonzoso, dada su estafeta como político nacional.

EL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO PEDRO JOAQUIN GONZALEZ RINDIO SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ESTE SABADO, UN ESTADO QUE HA TENIDO BUEN AVANCE EN TODOS LOS ASPECTOS, COMO INVITADO DE HONOR ESTUVO EN LA FILA DE GOBERNADORES el Tamaulipeco

Francisco García Cabeza de Vaca quien le expreso el mejor de los éxitos en la vida política.

HABITANTES DEL EJIDO SAN GERMAN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO EL PASADO MARTES SE ENTREVISTARON EN LA CAPITAL DEL ESTADO CON EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, SU PETICION FUE QUE CARECIAN DE UN DIRECTOR EN LA SECUNDARIA, SIENDO NOMBRADA PREVIA ANALISIS DE PERFILES EDUCATIVAS A LA PROFESORA Albertina Martinez Jaramilla como nueva y los maestros de Ingles y matemáticas que inmediatamente comenzaron a trabajar en apoyo de mas de 200 jovenes estudiantes, de esta manera queda comprobada una vez mas la relación y comunicación permanente entre Gobierno del Estado y los ciudadanos de los 43 Municipios.

EN VALLE HERMOSO ESTE FIN DE SEMANA ESTUVO PRESENTE EL SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA JORGE ZERTUCHE RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE FIRA RAFAEL GAMBOA, DIRECTOR DE FIRCO ALFONSO ELIAS ZERRANO, DIRECTOR GENERAL DE BIOCOMBUSTIBLE JESUS ARROYYO GARCIA, en la construcción de lo que será la planta productora etanol en el Poblado Empalme de esta localidad, constatando el avance de las obras con inversión inicial de 75 millones de pesos que se está aplicando, contentos los hermanos Jorge Luis y Benito López Martínez quienes han estado continuando las gestiones para su culminación en el 2019.

IGUALMENTE EN ESTA CIUDAD EL ALCALDE ELECTO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, DIPUTADO LOCAL ROGELIO ARELLANO BANDA, EL ING. GERMAN PACHECO DIAZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, realizaron la inauguración de la remodelación de la escuela secundaria federal “Prof. Julián García Noriega” de Poblado Realito, previamente habían realizado un evento similar en el CETIS # 130 donde entregaron una sala audiovisual con inversión de 2 millones 400 mil pesos en ambos eventos se hizo llegar el agradecimiento al Gobernador del Estado Francisco Garcia Cabeza de Vaca, bien que estas autoridades y políticos trabajen coordinados por el mejoramiento de las aulas educativas para niños y jóvenes que serán los futuros profesionistas.

EN CD.VICTORIA EL ALCALDE OSCAR ALMARAZ SMER CADA DIA SE LE COMPLICA LA SITUACION TANTO POLITICA COMO ECONOMICA, EL TEMA “COMAPA” DE LOS MAS GRAVES EN AFECTACION PARA TODOS LOS HOGARES, HOY LOS MISMOS FUNCIONARIOS denuncian que no acude ya a la Presidencia Municipal debido a las múltiples deudas que tiene con sus proveedores, el mismo alcalde victorense les revela que se le hace eterno los 10 días que faltan para que culmine su administración publica que está en agonía financiera desde hace varios meses.

CASO SIMILAR PERO MAS AGRAVADO ES DEL ALCALDE DE MATAMOROS JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, RINDIO SU SEGUNDO INFORME DONDE YA NO ASISTIO LA CLASE POLITICA DESPUES DEL ESCANDALO DE LAS LUMINARIAS LED QUE PRETENDIA VENDERSE A TRAVES DE AMIGOS SOCIAL POR MAS DE 1,500 MILLONES DE PESOS, quedo evidenciado publica y políticamente que dicho dinero era para cubrir adeudos que existen en el interior y que además alcanzaría para tratar de buscar la próxima candidatura para diputado local en 2019, culpa de ello es el tesorero Alfredo Garza , lo cierto es que hay buenos y jóvenes valores dentro del PRI matamorense con derecho a seguir participando en la política, pedirán una nueva clausula en los estatutos del PRI las personas con 65 años y más por salud mental ya no pueden ser gobernantes de una ciudad, mucho menos crear leyes debido a que su “chip mental” ya no está actualizado.

EL PROXIMO MIERCOLES ALAS 10:00 HORAS EN EL PARQUE CULTURAL DE REYNOSA, RENDIRA SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN LA PRIMERA ADMINISTRACION PUBLICA COMO ALCALDESA EJEMPLO A SEGUIR, LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, con respeto a su investidura estará presente el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, autoridades Educativas, Federales, Militares, pero principalmente los habitantes de las colonias populares son los que estarán acompañándola en este importante evento.

EN RIO BRAVO LOS MAS ACTIVOS POLITICAMENTE Y CON RESPETO A SUS HORARIOS COMO FUNCIONARIOSPUBLICOS SIGUEN TRABAJANDO FUERTEMENTE EL ING. RAUL GARCIA VIVIAN ACTUAL TITULAR DE COMAPA Y LA LIC. ROXANA GOMEZ JEFA DE LA OFICIAN FISCAL DEL ESTADO, solo que

ambos representan el capital político del PAN para ser los actores principales en el 2019 para lo que será la candidatura para la diputación local.

ASI MISMO ESTE FIN DE SEMANA LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION DETERMINO UNA AMONESTACION PUBLICA A UNA DEPENDENCIA OFICIAL, RESOLUCION SOBRE EL expediente 675-2018, esto no afecta la pasada elección del Ayuntamiento en Rio Bravo, solamente falta que dictamine oficialmente la validación de este proceso electoral, es decir este era uno de los puntos en la impugnación que se estaba realizando, pero se debe esperar hasta el veredicto decisivo.

FOMENTANDO EL DEPORTE ENTRE LOS UNIVERSITARIOS EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ INAGURO LA TEMPORADA 2018 DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO EN EL ESTADIO EUGENIO ALVIZO PORRAS en el Estado Universitario de Cd. Victoria dando la patada oficial inaugural, ante la ovación de jugadores y publico amante de este deporte.

