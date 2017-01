ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

EL REGRESO DE LUIS VIDEGARAY COMO MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DEFINE LA POSTURA DEL GOBIERNO MEXICANO, de tratar de suavizar las relaciones con el próximo nuevo Presidente de los EE.UU. Donald Trump quien demostró previamente su poderío comercial e intenciones de que las inversiones de los empresarios estadounidenses se hagan en su propio País.

ESTO NO ESTABA ESCRITO EN NINGUN TRATADO INTERNACIONAL Y HA TOMADO POR SORPRESA AL GOBIERNO MEXICANO, ADEMAS DE YA NO INVERTIRSE POR PARTE de las Empresas Norteamericanas, es probable que las mismas comiencen a abandonar el País, tras las presiones que ejercerá el nuevo Gobierno estadounidense a partir del 21 de Enero.

PRINCIPALMENTE DEBE TOMAR INICIATIVAS DE OFRECER MAYORES ATRACTIVOS FISCALES A LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS O EN SU DEFECTO SEGUIR PROMOVIENDO la instalación de nuevas empresas como Chinas, Japonesas u otras Naciones que podrán encontrar un paraíso fiscal en México.

EFECTIVAMENTE DIO UN PASO PEQUEÑO DE REINTEGRAR A LUIS VIDEGARAY EN EL GABINETE PRESIDENCIAL, PERO ESO NO CAMBIARA EN GRAN PARTE LA NUEVA política que ejercerá el presidente electo de los EE.UU Donald Trump.

LUIS VIDEGARAY ES AMIGO PERSONAL DEL YERNO DE DONALD TRUMP, EL EMPRESARIO JARED KUSHNER actual esposo de Ivanka Trump, quien inclusive fue pieza clave para concertar la visita de Donald Trump a México que le costó su cargo como Secretario de Hacienda.

HOY QUEDA SIN TRABAJO CLAUDIA RUIZ MASSIEU SOBRINA DEL EXPRESIDENTE DE MEXICO CARLOS SALINAS DE GORTARI, QUIEN NUEVAMENTE INFLUIRA políticamente para que sea reacomodada en alguna puesto diplomático.

DURANTE LAS MANIFESTACIONES DEL GASOLINAZO 79 TIENDAS COMERCIALES EN CENTRO DEL PAIS FUERON SAQUEADAS Y VANDALIZADAS POR LOS consumidores, ojala estos actos de rapiña no se hagan común en las demás entidades federativas, en la frontera de Tamaulipas se está agotando el combustible de las Gasolineras que ya no surtirán a PEMEX hasta que no les entreguen el estimulo fiscal.

EN REYNOSA LA DRA. MAKI ORTIZ CONVIVIO LA MAÑANA DE ESTE MIERCOLES CON TODOS LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS, dentro del marco del “Día del Periodista”, en ella felicito a los comunicadores, invito a trabajar con la verdad por el bienestar de los reynosenses, saludo a cada uno de los presentes y reconoció su trabajo, deseando que exista salud y prosperidad en este año nuevo 2017, una gobernante sencilla que ratifico su compromiso con Reynosa de hacer las cosas bien y siempre buscando el beneficio para todos los conciudadanos, finalmente se sortearon regalos entre todos los asistentes, finalmente en entrevista reprobó el alza de las gasolinas, pidió encauzar las protestas por la vía legal y no caer en actos negativos.

JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDUA PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BRAVO Y SU ESPOSA SRA. ROSALVA VIERA DE GUAJARDO DEPARTIERON LOS ALIMENTOS con los representantes de los medios de información en el marco del “Día del Periodista”, en los próximos días se completaran 21 camiones recolectores de basura, porque son tiempos de trabajar y es lo que se están haciendo todo el equipo que integra la actual Administración 2016-2018, esto es solamente para iniciar el año, puesto que tiene proyectos a corto y mediano plazo todos en beneficios de las familias riobravenses, esencialmente porque cuenta con amplia

experiencia dentro de la política, es decir la sabe al tema y le sabe bien, todas las candidaturas las ha ganado y por diferentes partidos políticos.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS C.P. ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO RECIBIO LA VISITA DEL ACADEMICO UNIVERSITARIO DR. ARTURO BRISEÑO GARCIA quien le notifico haber sido acreditado como miembro de la Sociedad Internacional Honor Beta de Escuelas Universitarias de Negocios, reconocida mundialmente , estos son parte de los docentes de la UAT que continúan sobresaliendo a nivel Internacional.

EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ACTUAL GOBIERNO DE MATAMOROS SE LES IMPARTIO EL CURSO “SERVICIO AL CLIENTE ENFOCADO AL SECTOR PUBLICO”, para mejorar la atención a los ciudadanos por parte de los actuales funcionarios públicos, el alcalde Jesús de la Garza continua trabajando porque la atención ciudadana sea digna y quede en la historia quienes no realizaron bien sus responsabilidades.

IGUALMENTE EL PRESIDENTE DE VALLE HERMOSO DR. DANIEL TORRES ESPINOZA EFECTUO EL TRADICIONAL CONVIVIO CON TODOS LOS “PERIODISTAS EN SU DIA “, convencido de que existen vallehermosenses que todos los días trabajan haciendo cosas y acciones buenas, porque las sociedades cada día son más exigentes y la actual Administración seguirá respondiendo a las necesidades sociales de cada comunidad.

