ENTRE LÍNEAS

LIC JORGE ARANO

LA SOCIEDAD TAMAULIPECA POCO CONOCE DEL LLAMADO “CIRCULO AZUL” EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS, EN SINTENSIS ES EL ULTIMO ESLABON DEL “PORRISMO” que se viviera en los años 80s, que además de empañar la imagen de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fomentaba la ilegalidad dentro de cada Ciudad, alejaba a los jóvenes universitarios de las aulas de estudios, para incitarlos a cometer actos violentos y fuera de la ley.

ESTE GRUPO “CIRCULO AZUL” CUYO AUTOR INTELECTUAL ES GONZALO HERNANDEZ, EL PROF, AMPARO VARGAS REMOVIDO DE SU CARGO COMO DIRECTOR POR COMETER UNA SERIE de actividades nocivas para la educación, el lunes se plantaron frente a la casa del Gobierno del estado para realizar sus protestas, ya desesperados porque están fuera de la UAT, hoy tratan de manchar la imagen con acciones oscuras y utilizando a alumnos para sus intereses personales.

LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL ESTADO, ESTAN DOCUMENTANDO LAS ACCIONES TENDIENTES A VANDALIZAR DEPENDENCIAS , cuando hoy la Facultad de Trabajo Social está en investigación por el desvío de fondos que realizaron, vicios que se realizaban hace algunas décadas y que pretenden continuar llevando a cabo dos ex maestros despedidos dentro del marco legal.

HABLANDO DE PROTESTA SE ESTA CONVOCANDO A UN PARO A NIVEL NACIONAL Y CIERRE DE LOS PUENTES INTERNACIONALES FRONTERIZOS COMO PROTESTA contra “ el Gasolinazo”, esto lo viene haciendo la Coordinador Nacional del Plan de Ayala a través de su líder Jose Narro Cespedes, igualmente la Union Nacional de Trabajadores,

estudiantes del Instituto Politecnico Nacional, Yo soy medico 17, aquí la UNT aglutina los sindicatos del CNTE, STRM, STUNAM, ASPA, CIOAC, CCC, lo que incluye los telefonistas, maestra del IPN, pilotos aviadores, obreros y campesinos.

IGUALMENTE ESTE MIERCOLES EN VALLE HERMOSO UN GRUPO DE MAS DE 50 PERSONAS ARRIBARON A LAS 10:30 HORAS AL PALACIO MUNICIPAL CON PANCARTAS, unos eran axuliares viales dados de baja, otras familias de Poblado Anahuac que no fueron incluidos en prospera y otros que se quejaban de falta de medicamento en Hospital General, el alcalde Dr. Daniel Torre bajo a atenderlos, escucho, les soluciono en gran parte sus inquietudes, mas lo interesante es que las lones impresas que llevaban tienen costo de varios miles de pesos y los mensajes intelectuales evidenciaban un golpe político de alguien desde el anonimato, sin embargo no tuvo el efecto esperado y este jueves se rinde el informe de los 100 Días del Gobierno que dirige el Dr. Daniel Torres donde estará la sociedad civil, pero principalmente los habitantes de las colonias populares, igualmente el diputado federal Edgar Melhem Salinas.

EL EXGOBERNADOR DE TAMAULIPAS EUGENIO HERNANDEZ FLORES SOLICITO UNA CARTA DE “NO ANTECEDENTES PENALES “ EN TAMAULIPAS, lógicamente le fue negada por la Procuraduría de Justicia en el Estado, esto causo el enojo del ex gobernador que ya solicito los servicios de abogados quienes interpusieron un amparo, efectivamente en México Eugenio Hernández no está procesado, porque para el Gobierno Federal es una persona digna y honesta, pero para los millones de tamaulipecos es uno de los peores Gobernadores de Tamaulipas que cargo con todo lo que pudo de los Programas Federales y créditos y esto le tiene resuelta la solvencia económica a mas de tres generaciones, veremos a ver en qué termina la famosa “carta de antecedentes penales”, aunque afirman que las computadoras al teclear el nombre automáticamente rechazaron la solicitud, claro por sus antecedentes pero no penales.

JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ALCALDE DE MATAMOROS, REALIZO EL EVENTO HEROICA AL 100, ESTO AL COMPLETARSE LOS PRIMEROS 100 DIAS DEL GOBIERNO, relato como se encontró el Municipio con falta de alumbrado, de vialidades y deficiencia en los servicios públicos, esto fue la base para arrancar cuatro programas emergentes como fue el de recolección de basura, de alumbrado público, recuperación de áreas verdes y bacheo, desde el primer minuto de octubre se inicio y el resultado ha sido satisfactorio para beneficio de todos los matamorenses, previamente al evento realizado en el Museo casamata, agradeció la presencia del representante del Gobernador de Tamaulipas Francisco Garcia Cabeza de Vaca, del Presidente de la comisión de la coordinación política del Congreso de Tamaulipas Carlos García, así como de los diputados locales.

LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ IGUALMENTE EN LOS PRIMEROS 100 DIAS, DIO A CONOCER QUE SE HA TRABAJADO EN LA PAVIMENTACION DE CONCRETO Hidráulico que garantiza una durabilidad de las vialidades como es en la colonia Pedro J. Mendez, Co. Satélite, Col. Renacimiento, Col. Esperanza, Col. Humberto Valdez Richaud, Col. Voluntad y trabajo. Col. Benito Juárez, Col: Satélite 2, Ampliación de la carretera La ribereña y carril de baja en 7 metros, esto como parte de las acciones que diariamente realiza por los reynosenses, puesto que se ha avanzado en Educación, cultura, salud, agua potable, iluminación mercurial, entre otros servicios que brinda la actual Administración Publica 2016-2018.

