ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

AL CREAR LA ALIANZA FRONTERIZA LOS GOBERNADORES DEMANDARON INMEDIATAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL NO SOLO SU INTERVENCION SINO UNA SOLUCION EN LOS TEMAS DE Migración, costos de combustible y energía eléctrica, carestía de productos básicos, crimen organizado, derechos humanos, salud y vivienda.

LOS GOBERNADORES QUE SE REUNIERON ESTE INICIO DE SEMANA EN NUEVO LAREDO, FUERON EL ANFITRION FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco”, Gober de Chihuahua Javier Corral Jurado, el Gober de Baja California Francisco Vega de la Madrid, el Gober de Morelos y Presidente de CONAGO Graco Ramírez Garrido, igualmente como invitado el Comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fozado.

IGUALMENTE OTRO DE LOS TEMAS CENTRALES FUE LA AMENAZA DE LA DEPORTACION MASIVA DEL PRESIDENTE DE EE.UU. DONALD TRUMP, PERO además las presiones que ha ejercido de crear medidas arancelarias contra las Empresas mexicanas y extranjeras que invierten en México defendiendo los interés, una buena medida de estos Gobernadores que debería ser secundada o al menos apoyada por los Diputados Federales y Senadores que cobran exagerados sueldos quincenales y no están haciendo nada, cuando observan cómo se están retirando las armadoras automotrices de nuestro Pais por políticas ejercidas contra el progreso y empleo de México.

PORQUE SI LOS DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES REACCIONARON DESPUES DE 5 DIAS DEL “GASOLINAZO” CON UN

DESPLEGADO SOLAMENTE, OJALA NO TARDEN meses con este problema que está afectando el futuro y las fuentes de empleo del País.

ASI MISMO RETOMARON EL TEMA DE LOS FONDOS FEDERALES PARA LA SEGURIDAD QUE POR NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERAN RETIRADOS para los Estados con mayor incidencia de inseguridad y delitos federales.

FINALMENTE TODOS LOS GOBERNADORES PRESENTES ACORDARON QUE LA PROXIMA REUNION TENDRA VERIFICATIVO EN MONTERREY, NUEVO LEON, una tercera mesa de trabajo donde se analizara la situación migratoria, desde luego en esta reunión de CONAGO se extremó las medidas de seguridad para la protección y seguridad de los Jefes de Ejecutivos estatales.

LA REYNOSENSE LIC.MIGDALIA LOPEZ HINOJOSA TOMO POSESION COMO NUEVO TITULAR DEL ITAVU EN REYNOSA, ESTE NOMBRAMIENTO LE FUE ENTREGADO por el representante del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Javier Garza de Coss y el titular estatal Salvador González, Migdalia López es actualmente la Vicepresidenta Municipal, la semana pasada renuncio a la dirección de relaciones publicas al Ayuntamiento desde aquí se rompe prácticamente el lazo político y con su nuevo cargo , reafirma públicamente que es parte del equipo del Gobierno de Tamaulipas, mas sin embargo el objetivo principal debe ser trabajar por las familias reynosenses, una jugada política muy clara.

PERO, ADEMAS ES EL PRINCIPIO DE LA SERIE DE NOMBRAMIENTOS QUE ESTARAN ENTREGANDOSE A FUNCIONARIOS ESTATALES EN CADA MUNICIPIO, TODOS ESTOS con el aval del Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien debe a la voz de ya expedir los nombramientos a su equipo de trabajo en cada Municipio, porque actualmente lo están ocupando priista de cepa y que en todo momento no realizan el trabajo especifico político social que se requiere para llegar fortalecido al 2018.

AUNQUE EN EL PRI DE TAMAULIPAS TODAVIA NO PUEDEN REACCIONAR CON UN ORGANIGRAMA POLITICO DE TRABAJO SANEADO, LA DIRIGENTE ACTUAL Aida Zulema Flores Peña no ha acudido a recorrer los Comités Municipales que continúan igualmente “dormidos políticamente”, con ello no quiero decir que sea una mala persona, sino que se requieren a alguien con mayor experiencia, liderazgo y colmillo para sacar adelante los trabajos partidistas, porque lo único que ha logrado es haber sido criticada por aumentarse casi al doble su sueldo y desde luego de su asistente personal.

ESTE MARTES 17 EN REYNOSA, TENDRA LUGAR LA BRIGADA MEDICA DE SEDESOL DESDE LAS 10:00 HORAS EN LA COL. PEDRO J.MENDEZ La alcalde Maki Ortiz coordina este evento que lleva como objetivo final apoyar con atención medica de especialista a las familias de este sector con mayor necesidades de salud y sociales, aquí los vecinos tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes directamente al funcionario público.

EN MATAMOROS SE REALIZAN EN 68 PLANTELES EDUCATIVOS EL PROGRAMA “CIRCULOS DE LECTURA” DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS DE LA GARZA directamente llega , saluda, dialoga y da lectura a cuentos con los alumnos de Jardines de Niños invitándolos a ller diariamente sus libros, la importancia radica porque se va haciendo un buen habito entre el futuro del Municipio , Estado y País, asi mismo este lunes inicio el programa “Escuadrón de Limpieza” donde se fomenta el reciclar, reutilizar y reducir con la limpieza el entorno social, acciones que rendirá fruto a corto y mediano plazo.

APOSTANDOLE A LA NIÑEZ Y JOVENES DE VALLE HERMOSO EL JEFE DEL GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO DR. DANIEL TORRES ESPINOZA, continua diseñando programas alternativos dentro de la Educación, el plan piloto de un Psicólogo en tu escuela ha tenido un excelente resultado porque se ha detectado que un 45% de los alumnos requerían de este apoyo profesional, como resultado de las adversidades sociales que se

viven en la sociedad, no solo de esta localidad sino de Tamaulipas y todo México

EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO QUE DIRIGE EL ALCALDE JUAN DIEGO GUAJARDO ESTA INVITANDO A TODOS LOS NIÑOS Y JOVENES A LA ESCUELA DE FUTBOL PARA QUE RECIBAN ENTRENAMIENTOS los días martes, miércoles y jueves de las 04:00 a las 06:00 de la tarde en el campo de la SUTERM de la colonia conquistadores, las inscripciones están abiertas en las oficinas del Instituto del Deporte en la Presidencia Municipal.

Me gusta: Me gusta Cargando...