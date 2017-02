ENTRE LÍNEAS

POR: LIC. JORGE ARANO

EL PROXIMO VIERNES LEGISLADORES DE DIFERENTES PARLAMENTOS TANTO DE MEXICO COMO DE EE.UU. FORMARANUN “MURO HUMANO” DE PROTESTA CONTRA LAS Políticas raciales, intimidatorias y hostiles del Presidente de los EE.UU. Donald Trump.

EFECTIVAMENTE EN TODO EL MUNDO SE HAN REALIZADOM PROTESTAS CONTRAS LA POLITICAS EJERCIDAS POR DONALD TRUMP, PERO ESTE NI SE AGOBIA NI SE INTIMIDA, sino al contrario continúan firmando ordenes que considera ejecutivas para que se cumplan como el cree que están bien.

LOS REVES LEGALES QUE HA RECIBIDO POR PARTES DE JUECES FEDERALES LO UBICAN COMO UN GOBERNANTE QUE ADEMAS DE NO TENER LA CAPACIDAD PARA GOBERNAR, parecer ser que no tiene asesores o no los escucha, esto preocupa a los grandes empresarios, legisladores de los EE.UU porque temen que lleve el Pais a un debacle financiero, al menos este 15 de Febrero continuaban las deportaciones en diferentes Estados del Norte del País Norteramericano

MIENTRAS TANTO EN MEXICO EL PEJE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR CONTINUA POSESIONADO POITICAMENTE EN EL PRIMER LUGAR DE PREFERENCIAS CIUDADANAS, todas las encuestas las gana actualmente, sigue representando un peligro para el PRI y el PAN quienes seriamente están planeando aliarse políticamente.

HABLANDO DEL PRI EN TAMAULIPAS LA DIRIGENTE AIDA ZULEMA FLORES PEÑA UNA EXCELENTE DAMA, PERO QUIEN CUMPLE EN FORMA INTERINA COMO PRESIDENTA ESTATAL continua esperanzada esperando la respuesta del dirigente nacional Enrique Ochoa Reza, ya los tiempos

establecidos legalmente para la renovación estatal fueron rebasados, tendrán que realizarse modificaciones a las convocatorias o sencillamente continuaran con el método de imposición de los nuevos dirigentes, los Comités municipales prácticamente permanecen abandonados y la militancia se sigue sumando al PAN quien Gobierno actualmente el Estado, es decir todavía no reaccionan políticamente.

POR CIERTO HAY QUE SER ANALISTAS SOBRE LOS ACTUALES ALCALDES Y DIPUTADOS, AL IGUAL QUE EXALCALDES Y EXDIPUTADOS, ASI MISMO DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES como han actuado durante el ejercicio de su responsabilidad en cuanto a honestidad, servicio a los gobernados que los llevaron al poder y estando en el mismo ya no regresaron, para que en el 2018 ir desechando a esta clase política oportunistas que solamente buscan el poder para obtener riquezas para sus familias, la mayoría de ellas viviendo cómodamente en el extranjero.

EFECTIVAMENTE EXISTE LIDERAZGO Y DIRECCION EN EL GOBIERNODE TAMAULIPAS, EL EJECUTIVO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA HA SABIDO ORGANIZAR EL GABINETE CON GRAN VISION DE TRABAJO, a cada una de las secretarias se les exige el trabajo programado, evaluándoseles hacia lo interno y el beneficio que están llevando hacia la sociedad, queda de manifiesta la voluntad de servir y de hacer las cosas bien por las familias Tamaulipecas, la sociedad reconoce el trabajo cuando se está beneficiando a los mas necesitados.

EL PROXIMO DOMINGO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MATAMOROS A LAS 07:00 DE LA TARDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS DE LA GARZA INAUGURARA Oficialmente las fiestas mexicanas 2017 y coronación de la corte real, por cierto la artista Aida Cuevas será el valor 2017, mismas que concluirán el domingo 26, con programas artísticos y culturales que son parte de las tradiciones mexicanas.

ASI MISMO LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE MATAMOROS LE PRESENTARA AL CABILDO EL REGLAMENTO PARA LA INSTALACION DE TOPES reductores de velocidad, el principal

objetivo es proteger de accidentes a los niños estudiantes durante sus horarios de entrada y salidas, igualmente en iglesias y centros comerciales, brindándoles mayor seguridad, el alcalde Jesús de la Garza estructura la ciudad de tal manera en que este organizada, con desarrollo y garantizando la mayor de las tranquilidades.

EN VALLE HERMOSO EL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS EN LA FRONTERA JAVIER GARZA DE COSS ESTARA ENTREGANDO EL NOMBRAMIENTO de nueva Jefa del Departamento Regional de Educación a la maestra Graciela Torres Gutiérrez, quien viene a sustituir al Prof. José Ma. Villarreal Flores.

ESTE MIERCOLES EL ALCALDE VALLEHERMOSENSE DR. DANIEL TORRES ESPINOZA Y LA PRIMERA DAMA DEL MUNICIPIO NADYA PEREZ DE TORRES dieron el banderazo al programa para niños estudiantes “ desayuna bien “, donde 19 instituciones educativas recibirán este beneficio, está comprobado que un niño bien alimentado alcanza mejores niveles de aprendizaje y la administración pública 2016-2018 le estará apostando a ello porque además gozan de mejor salud.

EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE JUAN DIEGO GUAJARDO EN RIO BRAVO ESTE JUEVES 16 A LAS 09:00 HORAS EN EL GIMNASIO “ LAS LIEBRES” REALIZARAN LA “ EXPO FERIA DEL EMPLEO”, donde participan 50 empresas particulares que estarán dando a conocer las vacantes que tienen para los desempelados riobravenses, los interesados deben acudir con su solicitud elaborada y de esta forma integrarse a un trabajo remunerado conforme lo marca la ley, estarán recepcionandolas hasta las 14:00 horas.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO FELICITO A LA DRA. MARINA MAGDALENA ONDARZA porque fue la autora de dos libros de biología celular y tisular asi como organografía microscópica que serán de gran valor para apoyar a los alumnas, ella es catedrática de la UAT, con una gran experiencia en la docencia e investigación dentro del “Alma mater “.

