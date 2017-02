ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

EFECTIVAMENTE TUVO IMPACTO EN LAS GRANDES CIUDADES AMERICANAS EL MOVIMIENTO CONVOCADO “ UN DIA SIN INMIGRANTES “, DONDE NO ACUDIERON a clases, no asistieron a restaurantes, no acudieron a laborar, etc., para que el gobierno encabezado por Donald Trump, valore realmente que gracias a los latinos se mueve la economía y el progreso de su Nación.

REALMENTE LAS PROTESTAS Y MENSAJES DEBEN DIRIGIRSE A TODOS LOS LEGISLADORES DE LOS EE.UU. QUE INTEGRAN EL CONGRESO, PORQUE SON LEGALMENTE la fuerza política que un momento dado aprobaran o desaprobaran lo que está haciendo equivocadamente el actual presidente Norteamericano que a estas alturas ha peleado con medios de comunicación, alcaldes, senadores, Presidentes de Naciones e inclusive hasta con miembros de su propia familia, lógicamente no hará caso a los movimientos sociales de los latinos.

PERO EN FIN, EN NUESTRO PAIS EXISTENTE BASTANTES PROBLEMAS QUE RESOLVER COMO ES EL TEMA DEL “GASOLINAZO “ QUE SIGUE IMPACTANDO LA ECONOMIA de la clase trabajadora, porque en automático se incrementaron los precios de la canasta básica, ahora los propietarios de las gasolineras ( la mayoría vive cómodamente en EE.UU. ) de la frontera, están presionando al Gobierno Federal para que el precio de la gasolina se homologalice con los del lado americano y se normalice las ventas.

SERA EL PROXIMO SABADO CUANDO EL LIC. MARIO LONGORIA JR, TOME POSESION COMO NUEVO PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL en Rio Bravo, donde estará presente la

dirigencia estatal a las 04:00 de la tarde en el salón Victoria, frente al Palacio Municipal.

LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ CONTINUA HACIENDO LA INVITACION A LOS NIÑOS Y JOVENES PARA QUE INGRESEN AL PROGRAMA DE BECAS PARA EDUCACION en Preescolar terminara este viernes 17, para primaria lunes 20, 21,22 , para secundaria 24 , 27 y 28 de febrero, para estudiantes de Preparatoria 01,02 y 03 de Marzo y para universidad 06 y 07 de Marzo, los requisitos son acta de nacimiento, boleta de calificaciones, Curp, constancia de estudio vigente, promedio 8.5 , comprobante de domicilio, comprobante de ingreso del padre o una declara bajo protesta de decir verdad, identificación oficial puede ser INE, pasaporte u otra, asi como RFC, esto en el auditorio Municipal de la Col. Vista hermosa de las 09;00 a las 04:00 de la tarde.

JESUS “CHUCHIN” DE LA GARZA ALCALDE MATAMORENSE EL PROXIMO SABADO A LAS 12:00 DEL MEDIODIA EN EL PARQUE OLIMPICO ENCABEZARA LA CABALGATA rumbo al Parque Olímpico pasando por la Plaza principal, dentro de las fiestas mexicanas 2017 que tradicionalmente realizan para sana diversión y convivencia de todas las familias,.

EL ALCALDE JESUS DE LA GARZA POSTERIOREMNTE A LAS 03:30 DE LA TARDE ASISTIRA AL LIENZO CHARRO VILLA DE MATAMOROS, DONDE TENDRA LUGAR una gran charreada con la participación de varias asociaciones, para realizar suerte charras, además estará amenizando la banda “Original del Rio” y el grupo dezafio.

EN NUEVO LAREDO EL DR. DANIEL TORRES ESPINOZA EXPUSO EL TEMA QUE LE TOCO VIVIR AL INICIO DEL GOBIERNO DE VALLE HERMOSO, LOS BASUREROS CLANDESTINOS los cuales clausuro en las primeras semanas, esto ha creado un clima más sano y con la característica de beneficio para toda la humanidad, esto ante la asistencia de alcaldes en la Reunión de frontera 2020 donde asistieron representantes del actual gobierno estatal que preside el C. Francisco García Cabeza de Vaca.

OFERTANDO MAS DE 1,000 EMPLEOS A TRAVES DE 5º EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA EXPOFERIA DEL EMPLEO EN RIO BRAVO, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE DIRIGE el Alcalde Juan Diego Guajardo hoy realizo este evento en el Gimnasio de la unidad deportiva las liebres, que fue inaugurado por la primera Dama Sra. Rosalva Viera de Guajardo asi como funcionarios públicos municipales y representantes de los diferentes Empresas con las cuales trabaja en forma coordinada.

EL RECTOR DE LA UAT ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO LE TOMO LA PROTESTA AL NUEVO DIRECTOR DE LA FMVZ EDGAR LOPEZ ACEVEDO PARA EL EJERCICIO SOCIAL 2017-2021, afirmando que esta seguirá siendo un referente a nivel nacional de academia, investigación y vinculación, estando presentes el representante del Gobernador del Estado Francisco Garcia Cabeza de Vaca el Lic. Flavio Hinojosa Alvarez, el representante del alcalde de Victoria Oscar Almaraz el Lic. Héctor Villegas, entre otros funcionarios estatales.

TODO HACE INDICAR QUE JOSE MURAT CASAB SERA EL NUEVO DIRIGENTE DE LA CNOP EN MEXICO, PRACTICAMENTE ES UNO DE LOS ASESORES CON MAYOR influencia en el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, ha sido gobernador del Estado de Oaxaca, con una gran experiencia política, pero el Nueva York Times documento que adquirió seis inmuebles en EE.UU. algunos con un costo superior al millón de dólares, en UTAH, Manhattan, Florida y Texas, todo una verdadera ave de tempestades, es posible que este viernes salga su nombramiento y la actual dirigente nacional Cristina Diaz se vaya a descansar políticamente.

Me gusta: Me gusta Cargando...