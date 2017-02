ENTRE LÍNEAS

POR:

LIC. JORGE ARANO

LA CAMARA DE DIPUTADOS ESTE LUNES EXIGIO MEDIANTE UN PUNTO DE ACUERDO AL EJECUTUVO FEDERAL HOMOLOGAR EL PRECIO DE LA GASOLINA EN LA FRONTERA CON LA DE EE.UU., pero además la modificación del decreto sobre el estimulo fiscal al impuesto IEPS, porque además los propietarios de las gasolineras no pueden estar soportando durante más de un mes el estimulo por parte del SAT.

EFECTIVAMENTE EL PROBLEMA ES GRAVE SE HA PROCEDIDO A CERRAR PERIODICAMENTE LA MAYORIA DE LAS GASOLINERAS EN LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS, pero además conforme avanzan los días estas empresas prácticamente “ van a la quiebra “ y precisamente ocasionado por el Gobierno Federal.

LOS PROPIETARIOS DE LAS GASOLINERAS ESTAN VISLUMBRANDO QUE ESTO DA PIE A CREAR UN MONOPOLIO POR PARTE DE LAS EMPRESAS NACIONALES DE GASOLINERAS, que en corto tiempo aprovechando la desigualdad en las ventas, comenzarían a “comprar las gasolineras “ a los particulares que ya no podrían seguir soportando las perdidas y pagos de empleados, servicios, etc, porque ellos no pueden vender la gasolina en 12.86 como lo hacen las grandes empresas.

MAS SIN EMBARGO LOS DIPUTADOS FEDERALES EDGAR MELHEM SALINAS DEL PRI, JORGE ALVAREZ MAYNEZ DEL MC, VIDAL LLERENAS DE MORENA, Julio Saldaña Moran del PRD, Leticia Amparano Gamez del PAN, subieron a la tribuna y exigieron primero la homologación a los precios de la gasolina y posteriormente que se cambie el decreto del estimulo a los propietarios que la comercialicen reciban este incentivo en

forma inmediata y no tengan perdidas como lo han estado padeciendo desde el primer día del mes de Enero.

MIENTRAS TANTO LA GASOLINA MAÑANA BAJARA ¡UN CENTAVO ¡ DE ACUERDO A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA, QUE OFICIALMENTE LO PUBLICO HOY en su página de internet, realmente es una burla para los consumidores mexicanos.

ESTE LUNES EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO EN TAMAULIPAS CARLOS TALANCON ESTUVO EN REYNOSA OFRECIENDO UNA CONFERENCIA DE PRENSA, quien dijo que están en proceso de instalarse en Tamaulipas oficialmente 23 nuevas inversiones con más de 1,500 millones de dólares y que generaran más de 3,000 empleos, una iniciaran el primer y segundo semestre en toda la zonas de Tamaulipas es decir el sur, centro y norte, se está compitiendo con San Luis Potosi, Queretaro, Nuevo Leon, Coahuila, allí son 28 allí son mas asiáticas enfocándose en la promoción, resaltando que hasta este momento no existe ninguna empresa estadounidense que se haya ido de Tamaulipas, el Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca ha estado promocionando grandemente al Estado, algo que no se hizo en el pasado.

EFECTIVAMENTE EL ING. CARLOS TALANCON TIENE RAZON, PORQUE NO SE PROMOCIONABA AL ESTADO COMO SE DEBIA Y EXIGIAN LOS ACTUALES TIEMPOS DE COMPETIVIDAD, mas sin embargo con la instalación de estas empresas en el 2017 en Tamaulipas, crece el empleo, pero además la confianza de invertir en Tamaulipas, que estratégicamente lleva mayores ventajas sobre otros Estados como San Luis Potosi, Puebla, y otros estados del centro porque tenemos puertos marítimos donde se puede llegar la materia prima y el producto ya terminado, igualmente ferrocarril, aeropuertos internacionales, etc.

LA ALCALDESA DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ ESTE LUNES SOSTUVO UNA ENTREVISTA CON EL MAYOR DE MCCALLEN, TEXAS JIM DARLING Y ACOMPAÑADA DE LOS REGIDORES del cabildo recorrieron la planta tratadora de aguas residuales, el centro de reciclado entre otras

áreas, para trabajar en forma coordinada en varios temas de interés binacional.

EL RECTOR DE LA UAT ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO RENDIRA SU INFORME DE TRABAJO EL PROXIMO JUEVES 02 DE MARZO EN CIUDAD VICTORIA ANTE la comunidad Universitaria dará a conocer el balance del avance que se ha logrado en la investigación y la excelencia académica, como invitado de Honor asistirá el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, así como directores de Facultades y Unidad Académicas de todo el Estado, estrechando los lazos de trabajo que ambos tienen en común por el bien y desarrollo de Tamaulipas, el viernes 03 de marzo se conmemora el “Día de la Autonomía “

