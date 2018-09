Esquemas sociales

MARISOL VERA GUERRA

Con frecuencia las madres de familia de las escuelas donde ha estado mi hijo me preguntan cosas como ¿tú no trabajas, verdad? o, ¿ya conseguiste trabajo?, dan por hecho que porque voy diariamente, acompañada por una bebé, caminando a dejarlo, a llevarle desayuno y a recogerlo por las tardes, no tengo otro oficio aparte de ser ama de casa (lo cual sería por completo honorable, lo que es fastidioso es que lo vean como única opción); supongo que porque como me ven vestida de manera muy sencilla y no tengo coche también asumen que no tengo una profesión (pues pareciera que asocian tener profesión con tacones y maquillaje). Cuando respondo muy tranquila, sí, claro que trabajo. Me dicen es que como siempre te vemos por aquí….(por lo que supongo que un esquema donde la madre busca ganar su sustento y relajadamente atiende a sus hijos no parece probable), entonces digo “trabajo en casa”, sonríen aliviadas con una expresión de ah, ya entiendo, y me dicen algo como, entonces tú limpias casas; a veces me sonrío y las dejo con esa idea, y a veces, si estoy de humor digo, no, quiero decir que trabajo desde mi casa, luego viene, ah, sí, bueno, cuidar a tus hijos también es trabajo. Y aclaro una vez más: claro que es trabajo, pero también hago del otro, del remunerado; allí es cuando me comienzan a ver como extraterrestre…. ¿cómo es eso?, y digo, sí, hago libros, y corrijo textos y promuevo la lectura. Entonces sueltan un prolongado ahhhh y ya no suelen preguntar nada más hasta el fin del ciclo escolar.

*

Nada que yo pueda escribir en los años que me restan, ni la metáfora más brillante (si esto fuese posible), ni siquiera lo que un poeta como Dante o Safo o Blake hubiese imaginado en su mayor exaltación, se podría comparar a ese instante en que un médico salva la vida de un niño.

En ese momento la masa del tiempo se detiene como una bola de acero pulido que deja de dar vueltas y se hunde en el espacio. En ese minuto exacto uno se vuelve testigo del movimiento de los cuantos y puede decirle a Newton que no estaba equivocado, que el éter existe; uno puede aventar el alma de sor Juana de su pirámide mental y decirle que buscó en la altura equivocada, que no estaba el conocimiento del todo en las esferas celestes sino en las pupilas dilatadas de un niño.

¿Por qué no se registra eso en las antologías poéticas, en los libros de historia, en las placas conmemorativas de su ciudad? Las masas rinden homenaje a personajes de televisión a menudo sin nada qué ofrecer más que un rato de burdo entretenimiento, y hay quien se conmociona ante estas encarnaciones de arquetipos que nos salvaguardan de nuestras debilidades; nunca he visto, en cambio, que los transeúntes se detengan en las afueras de un hospital o de una casa a aplaudir de pie porque se acaba de salvar la vida de un niño.

*

Como soy de esas personas que se curan casi todos los malestares con un té caliente, un abrazo y una película, entre la fobia a los hospitales y la fe en que una alimentación balanceada es la mejor medicina, dejé pasar durante años una irritación cíclica en los ojos que mermaba temporalmente mi visión. No había asociado entre sí los distintos episodios hasta hace algunos meses, cuando noté que cada vez mi rango de visión parecía disminuir. La revelación vino cuando intenté leer en el metro, como es lo habitual, y en vez de letras veía un montón de manchas grises sobre la página. Entonces sí me dije que era hora de visitar al médico, pero, como muchos de ustedes saben, para que a una le den la ficha en el Seguro Popular hay que ir a hacer fila desde antes de que amanezca y, no teniendo con quién dejar a mis nenes a esas horas, me dediqué durante semanas a urdir las más variadas historias relacionadas con mi pérdida de visión, desde una bacteria extraterrestre (sí) hasta un mensaje cifrado de mis células sobre el sentido de la existencia. Después, aunque es raro en mí, que no suelo pensar en enfermedades, me entró un lapso de paranoia, y si dejo de ver quién va a cuidar a mis hijos, a qué me voy a dedicar, qué van a hacer ellos sin mis ojos.

Cuando por fin pude ir con el oftalmólogo me develó el misterioso padecimiento: alergia. Debí suponerlo. Tras unas rápidas pruebas me aseguró que con unas simples gotas estaría bien.

En la farmacia el chico del mostrador me pregunta sobre el significado de mi tatuaje en el brazo (me preguntan eso con mucha más frecuencia que por mi vocación literaria); terminamos hablando sobre lo frágil e ilusoria que es la realidad, donde no hay absolutos; me dice, con los ojos fijos detrás de unas gafas, enmarcados por un copete bien peinado, “todas nuestras subjetividades se unen en una sola subjetividad colectiva”.

Guardo en mi bolso color turquesa mis gotas, que una hora después me devolverán la vista, nítida, clara, de cerca y de lejos. Le doy la mano al joven y me dispongo a ir a mi casa. Con los ojos aún nublados alcanzo a ver mi silueta en el vidrio de la puerta como un fantasma que se diluye entre los rayos del sol.

Me gusta: Me gusta Cargando...