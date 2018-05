Estado plan de rescate integral para El Mante

De la Redacción

El Gobierno de Tamaulipas anunció un plan de rescate integral para Ciudad Mante que incluye acciones de seguridad, de generación de empleos y reconversión de cultivos para impulsar la agricultura con valor agregado, de tal manera que se fortalezca la estabilidad económica y social en la región.

El Secretario General de Gobierno, César Augusto Vertastegui Ostos, dijo que en el tema de seguridad “no eludimos nuestra responsabilidad, lo estamos atendiendo”. Sin embargo destacó que debe atenderse también de forma integral combinando acciones de seguridad y de desarrollo económico que den oportunidades de inversión y empleo”.

Anunció que, en acuerdo con empresarios de Ciudad Mante, se empezará la instalación, a más tardar en dos semanas, de una empresa maquiladora textil con capital local y otros proyectos de inversión para generar en el corto plazo unos mil empleos. En este proyecto, el estado destinará 50 por ciento de la inversión total.

En materia de agricultura se construirá un Centro de Investigación y Validación para el intercambio de tecnología a fin de crecer con base y firmeza en la reconversión de cultivos de sorgo a sábila. Pero también para identificar otros productos agroindustriales de valor agregado.

Comentó que la situación de desarrollo económico y social que vive la región de Ciudad Mante y que incide en la seguridad no se explica sino en el estancamiento que hubo en la actividad económica de la zona.

Ciudad Mante, es el único municipio de la entidad que no muestra crecimiento económico en el último año y es por ello, que se atiende la parte de desarrollo económico como vía para también fortalecer la seguridad, aseguró el Secretario General quien reiteró que el tema de seguridad en Tamaulipas no se elude.

Respecto a las inquietudes que hay en materia de seguridad en la región, comentó que hubo hoy una reunión con empresarios mantenses a quienes se informó que se están tomando todas las acciones en contra del delito y para localizar a las personas que están generando esta situación.

Destacó la necesidad de la denuncia y la aportación de información para perseguir el delito y a quienes los cometen.

