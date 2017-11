EX ALCALDES NO TENDRÁN ESCAPATORIA JUDICIAL….!

X.-ACCIÓN DE FISCALÍA ANTI-CORRUPCIÓN “NO ES CACERÍA DE BRUJAS”

Guadalupe E. González

SAN CARLOS, Tam.-El arresto y encarcelamiento del ex alcalde de San Carlos, Tamaulipas “Samuel “N”, es la prueba fehaciente de que, los ex ediles que se agenciaron los dineros públicos de los pueblos que gobernaron, “serán objeto de la aplicación de la ley” por parte de la Fiscalía Anti corrupción, motivo por el que, otros muchos ex presidentes municipales que obraron en el mismo sentido, “habrán de correr la misma suerte”.

Tal postura, ya ha venido generando un clima de temor y zozobra entre aquellos ex alcaldes que, lejos de haber cumplido a cabalidad con su responsabilidad oficial, decidieron apropiarse de los recursos públicos, cuyos delitos al ser configurados por la Fiscalía Anti-corrupción, se libera la orden de aprehensión para que respondan a las acciones ilegales en la que los ex mandatarios, municipales incurrieron.

Respecto al corrupto ex presidente Municipal de San Carlos Samuel “N”, quien presidió el Gobierno Municipal en el período 2005-2007, es acusado de los delitos de Peculado y por el uso indebido de atribuciones y facultades, por lo que el presunto delincuente ya está a buen recaudo.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, cuenta en su haber con documentos de otros muchos casos en los que, ex Presidentes Municipales obraron por apropiarse de los dineros que son del pueblo y no de ellos, cuestión por la que, se seguirán analizando cada uno de los temas irregulares, con el fin de obrar en el marco jurídico “contra aquellos ex ediles que no hicieron bien su trabajo”.

Hay que señalar que fue el Juez de Primera Instancia Mixto del Decimo Distrito Judicial en el Estado, quien liberó la orden de aprehensión en contra del ex Presidente Municipal de San Carlos, Tamaulipas Samuel “N”, por radicarse en ese tribual la averiguación previa penal 10/2017, con lo que, se confirma que, “en el mismo sentido, habrá de ejercerse la acción penal contra otros ex alcaldes que, “ya se encuentran prófugos de la justicia”, aclarándose que el proceder legal contra los malos funcionarios “no es una cacería de brujas”.

Para concluir se informó que el ex alcalde de San Carlos detenido Samuel “N”, desvió recursos públicos por un millón 217 mil 375 pesos y por esta causa hoy este ex funcionario público está en la cárcel.

Me gusta: Me gusta Cargando...