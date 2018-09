EXTRAYENDO HISTORIAS DE UN COLOR

(Inspirado en las pinturas de Marc Chagall)

LUIS EDOARDO TORRES SÁNCHEZ.

Me gusta imaginar que seguimos en París. Me gusta fingir que no estoy triste. Que veo por la ventana y afuera todo es azul (de nuevo). En París la luz no dibujaba sombras, pero diferentes tonos de azul. Y tú me enseñaste a reconocerlos todas: azul oscuro misterio, azul vestido de mujer, azul paisaje-sueño, azul amantes que vuelan, azul caballo azul, azul efímero, azul esquivo, azul sideral, azul trémulo, azul a su lado… y rojo.

Era domingo. El día de Dios (el Dios de alguien). No recuerdo si el tuyo o el mío. La mañana fue encontrada durmiendo bajo las tibias alas de las palomas. El día era un recién nacido. Todos se preparaban para la boda de la chica verde con el pelo azul y el violinista “cabra roja”.

La luz era amarilla ese día. Todos estaban felices. Hombres y mujeres juntos: bailando, besándose, flotando… siempre flotando. Pero de pronto todo cambió. Solo podíamos ver rojo. El hombre de las dos caras pintó el cielo con pinceladas violentas de color y había un olor a muerte en todas partes. El redoble de los tambores de guerra invadió la noche y nadie estaba a salvo. A la chica y a la cabra los encontraron muertos. Al día recién nacido también.

Marc, ¿recuerdas ese día? Por favor, dime que sí. Prométeme que en alguna parte encontraremos una pintura con esos recuerdos que temo olvidar: París, nuestros amigos, la libertad, el amor, la música y el baile.

París era una fiesta. Lo fue. Ahora es un desfile militar.

Nos obligaron a marchar. ¡A poner los pies en la tierra! Pero yo bailé, Marc. Tarareé las melodías de la “cabra roja” tan fuerte que por un momento nadie podía escuchar los tambores. Y luego mis pies comenzaron a moverse. Y después floté, Marc. Te juro que floté. Como la trapecista del Circo Azul. Volaba y era feliz. Era un soplo de polvo dorado en el aire. Y después desaparecí –igual que todos los demás.

Me gusta: Me gusta Cargando...