Ganadores del Certamen De creatividad a nivel Secundaria, Bachillerato Y profesional 2017

 

 

 

 CATEGORÍA PIONEROS  DE LA CIENCIA

EN SU MODALIDAD KIDS (tercero, cuarto y quinto de Primaria)

TERCER LUGAR:

 ESCUELA:       COLEGIO LAS AMERICAS

PROTOTIPO:    VEREBA

INTEGRANTES:  MARIO ALBERTO GUERRERO VALLEJO

 

SEGUNDO LUGAR:

 

ESCUELA: COLEGIO LAS AMERICAS

PROTOTIPO:    RULETA EDUCATIVA

INTEGRANTES: JORGE ADIEL ESTRADA MONTELONGO

 

 

PRIMER  LUGAR:

 

ESCUELA:LA CORREGIDORA

PROTOTIPO: BAÑO AHORRADOR DE AGUA

INTEGRANTES: ANDREA ALEJANDRA SANCHEZ MARTINEZ

 

 

 CATEGORÍA PIONEROS  DE LA CIENCIA

EN SU MODALIDAD JUVENIL  (Secundaria escolarizada de cualquier modalidad)

 

 

TERCER LUGAR:

 

ESCUELA: COLEGIO LAS AMERICAS

PROTOTIPO:    MLC

INTEGRANTES:LORENA GUADALUPE MARTINEZ NUÑEZ,EMMANUEL MARTINEZ NUÑEZ

 

SEGUNDO LUGAR:

 

ESCUELA: SEC. GENERAL P. JOSÉ MENDEZ (XICO)

PROTOTIPO: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR EL AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES EJIDALES

INTEGRANTES: RODOLFO JESUS FLORES GARCIA,JAZMÍN GALLARDO NIETO,ROSA MARÍA GARCÍA RAMIREZ.

 

 

PRIMER  LUGAR:

 

 

ESCUELA: SEC. TÉCNICA #38 LIC. AARON SAENZ GARZA (XICO)

PROTOTIPO:    EL RESCATE ARÁCNIDO

INTEGRANTES: DAVID BERONI ROCHA SEGURA

 

 

 

 

CATEGORÍA MEDIA SUPERIOR (Para estudiantes de Nivel de bachillerato de cualquier modalidad

Incluyendo profesional medio)

 

TERCER LUGAR:

 

ESCUELA:       CONALEP MANTE

PROTOTIPO: BASTÓN CIEGO

INTEGRANTES: JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA LARA, WENDY NALLELY MONTES GARCÍA, SAMUEL RIVERA NERI

 

 

SEGUNDO LUGAR:

 

ESCUELA: CBTIS 15

PROTOTIPO:    BESSON

INTEGRANTES: ISAAC AVALOS NUÑEZ, NALLELY GALLEGOS GARCÍA, CÉSAR ARMANDO MARTÍNEZ

 

 

 

PRIMER  LUGAR:

 

ESCUELA: CBTIS 15

PROTOTIPO: GPI (GENERAL PAPER INNOVATION)

INTEGRANTES: MARIANA YOSELIN CARDENAS MARTINEZ, KRISNA TORRES MALDONADO, CRISTIAN EMMANUEL ELIAS IBARRA

 

 

 

 

CATEGORÍA SUPERIOR

PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA, TÉCNICO SUPERIOR O EQUIVALENTE).

 

 

TERCER LUGAR:

 

ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

PROTOTIPO:    PULSOMETRO 1.0

INTEGRANTES: MIGUEL ANGEL CONTRERAS RODRODRÍGUEZ, ULISES AMINADAB CABALLERO CERVANTES

 

 

 

 

 

SEGUNDO LUGAR:

 

ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

 

PROTOTIPO:    HORMA ORTOPÉDICA

INTEGRANTES: KARINA LIZETH MARA LOREDO, PEDRO OSVALDO MARTINEZ HERNANDEZ.

 

 

 

 

PRIMER  LUGAR:

 

ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

PROTOTIPO:    AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO PARA MATERIALES PULVERIZADOS

INTEGRANTES: OSCAR VÁZQUEZ TORRES

MULTIMEDIA

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