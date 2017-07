Gestiona Municipio devolución De pagos Conagua con obras

De la Redacción

Como deudor solidario, el gobierno municipal mantiene una impositiva sangría a sus finanzas derivado de los compromisos no cumplidos de la COMAPA con organismos e instituciones por un monto de 80 MDP, en ese sentido a la fecha ha cubierto a CONAGUA cerca de 4 millones de pesos, los cuales ya tramitan su devolución en obras dentro del programa de devolución de derechos.

El presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra al comentar lo anterior aclaró que la COMAPA viene haciendo esfuerzos con la captación de recursos que tiene para la compra de tuberías para la reparación de las líneas dañadas de drenaje y agua, sobre este tema adelantó que a través del FAIS el gobierno municipal habrá de apoyar en ese sentido.

Sobre la problemática actual del drenaje sanitario el Ing. Antonio Mota Turrubiates, encargado de despacho de la gerencia general de COMAPA reconoció que en los últimos años para resolver los problemas pluviales han construido Drenes, rejillas y bocas de tormenta conectándose al Drenaje Sanitario el cual no está proyectado para ello, además por las malas condiciones por los muchos años de servicio o mala construcción son la consecuencia de que actualmente se presenten muchos drenajes rebalsados y otros colapsados.

En informe sobre los últimos trabajos realizados Mota Turrubiates destacó que el viernes 14 de Julio de 2017 por la tarde se trabajó en la sustitución de un último tramo pendiente de 10 metros en la calle Paniagua esquina con Zaragoza donde también cruza una línea de agua y una línea de fibra óptica quedando esta problemática resuelta.

Agregó que actualmente lo más crítico es la problemática del cruce de las calles Colosio y Ávila Camacho de la colonia Miguel Alemán, este brote de aguas negras por el pozo de visita tiene que ver con la situación similar en la calle Zeferino Fajardo luna enfrente de la secundaria Manuel Ávila Camacho.

Destacó que el día de hoy se iniciaron los trabajos con el Camión con Equipo de Presión Y Vacío, Vactor frente a la Secundaria, por lo que ya dejó de tirar en el bulevar Colosio esquina con boulevard Ávila Camacho.

Otro tramo en proceso pero de momento suspendido es en el la colonia campesina en la calle Miguel Hidalgo se trata de un subcolector de 18 pulgadas de diámetro Que de momento no se puede continuar debido a que el colector Oriente al cual descarga tiene un nivel alto de arrastre de agua de las últimas lluvias.

Actualmente, dijo Mota Turrubiates, están trabajando en la calle Zeferino Fajardo Luna entre Rubén Romero y Bulevar Colosio en la colonia Miguel Alemán frente a la secundaria Manuel Ávila Camacho; se trata de un colector de 12 pulgadas de diámetro en el cual instalaremos tubería de concreto simple del mismo diámetro.

