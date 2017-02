GLOSAS

Por: Miguel Garay Avila

Feb. 02 de 2017

* Cierre de gasolineras y el posible otro “gasolinazo” trastornó la frontera tamaulipeca

¿Quedrá Gobierno Federal quebrar gasolineras para dejar el lugar a otras franquicias?.

* Gobierno estatal azul empezará a mostrar su músculo político.

El negocio de la gasolina indudablemente que tiene un gran mercado. Han proliferado muchas y en todo el territorio nacional ninguna a quebrado y si alguna cerró o se cambió de lugar, fue en todo caso porque el sitio donde se puso era de dificil acceso.

Los gasolineros de la frontera tamaulipeca, pero los de Matamoros, en particular, con justa razón reclaman no tener el capital para subsidiar el combustible a los automovilistas para que dentro de un mes o más se lo reembolse de alguna forma el gobierno, maniobra que desde luego a ellos no corresponde.

Por ello expenden los combustibles al precio normal, a casi los 16 pesos, salvo cuatro compañías nacionales que sí lo estan vendiendo al precio de 12.80 pesos, sugerido u ordenado por el gobierno federal.

Los gasolineros por un mes operaron con el precio real pero con una merma de clientes de alrededor del 90 por ciento menos lo que les trajo un panorama de moribundo y se unieron para poner el grito en el cielo, en la tierra y en todo lugar y ayer desde las 6:00 am y por 24 horas, cerraron las gasolineras.

El resultado, el caos, la incertidumbre y la desesperación por conseguir gasolina que hasta mujeres y hombres de todas las edades y niños, a pié y garrafa en mano fueron a surtirse de gasolina en las pocas estaciones abiertas propiedad de esas compañías fuertes nacionales.

Con las 24 horas de cierre, se supone que la mañana de este jueves reabren, los gasolineros presionan fuerte al gobierno federal para ser escuchados y se les dé una solución adecuada.

Hasta la noche de este miércoles, no se vislumbraba ofrecimiento alguno favorable a los empresarios gasolineros.

Ante el avance de las privatizaciones de los hidrocarburos y la apertura que se irá dando para que empresas extranjeras operen con gasolineras en territorio mexicano, no sería nada raro que el mismo gobierno se mantenga firme contra los gasolineros locales para hacerlos quebrar y que le dejen mercado a las compañías extranjeras, si en los tiempos de CARLOS SALINAS DE GAROTARI hasta desmantelaron una refinería de PEMEX porque tenía fallas y en lugar de modernizarla, bajo jugosos contratos optó el gobierno federal por mandar el crudo a Houston para que allá lo refinaran y lo regresaran en gasolina a ¡alto precio!.

Esos mismos jugosos contratos y archimillonarios intereses de unos cuantos poderosos mexicanos aliados con empresas extranjeras, seguramente son los que frenaron el proyecto de construcción de una refinería en el estado de Hidalgo, en el sexenio de CALDERON.

En corto tiempo, mucho de ello seguramente saldrá a relucir.

Y ya para finalizar, hoy se lleva a cabo dentro del Plan Estatal de Desarrollo, una Jornada Ciudadana en el Auditorio Mundo Nuevo, cuyas propuestas y sugerencias de la ciudadana, habrá de servidor al Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA buscar el mejor rumbo para los tamaulipecos.

Con ese evento y con la designación ya iniciada de funcionarios estatales en Matamoros, quiérase o no, la administración estatal panista empieza a mostrar el músculo, cuya fuerza habrá de aprovechar el Partido Acción Nacional para buscar reconquistar la alcaldía de ésta localidad.

