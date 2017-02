GOBIERNO ESTATAL EXTREMARÁ REVISIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR, PARA CUIDAR LA SALUD DE LOS POTOSINOS

A fin de evitar cualquier riesgo a la salud de la población por el incremento del consumo de productos del mar durante la próxima temporada de cuaresma que inicia el día primero de marzo, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), pondrá en marcha el Programa de Cuaresma 2017, donde se intensificará la vigilancia sanitaria a establecimientos que preparan y/o expenden pescados y mariscos.

Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), informó lo anterior e indicó que las actividades de dicho programa se realizarán de manera previa a los días de cuaresma y durante la misma, con la realización de verificaciones y muestreos a establecimientos de mariscos, pescaderías y puntos de venta en todo el estado, todo con el fin de que la población no llegue a consumir este tipo de alimentos en mal estado.

“En las visitas que se realizan se supervisan las condiciones sanitarias del establecimiento, el cual debe tener tres kilos de hielo para uso y consumo humano, por cada kilo de productos del mar para su adecuada conservación”, precisó.

Aunado a lo anterior, dijo que se promueve entre los expendedores de pescados y mariscos el fomento sanitario, las buenas prácticas de higiene y sanidad a través de pláticas y distribución de trípticos, con la finalidad de garantizar la calidad de los productos marinos que la población acostumbra a consumir durante la época de cuaresma y Semana Santa.

Sostuvo que las metas que se tienen programadas para la temporada de cuaresma 2017, es revisar en los 58 municipios del estado para tener la seguridad que no se presenten enfermedades relacionadas con productos comestibles marinos que pudieran estar en mal estado.

Estableció que la COEPRIS a través de personal verificador de las jurisdicciones sanitarias del estado, realizarán acciones de vigilancia en más de 100 pescaderías y 304 ostionerías y restaurantes, que se tienen registrados como expendedores de este tipo de productos.

La Secretaría de Salud a través del COEPRIS recomienda a la población que va a adquirir pescado, verifique que éste no cuente con los ojos hundidos, que sus escamas no se caigan fácilmente y que su olor sea fresco, mientras que por lo que respecta a mariscos analizar su color y la consistencia del mismo.

