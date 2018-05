Gobierno Municipal consolida renglón educativo en El Mante

Con recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social el municipio de El Mante inició la construcción de dos desayunadores escolares, uno en una secundaria y otro en un Jardín de Niños.

De la Redacción

El Gobierno Municipal de El Mante no ha frenado su ritmo de trabajo para mejorar las instalaciones educativas, por el contrario se imprime mayor celeridad para cumplir en tiempo y forma con los compromisos contraídos con la comunidad.

Prueba de lo anterior fue el inicio de la construcción de dos desayunadores escolares donde los alumnos podrán recibir sus alimentos recién hechos.

PRIMER DESAYUNADOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 7

El Presidente Municipal Francisco Leal Guerra puso la primera piedra del desayunador escolar en la Secundaria Técnica No. 7 Dr. Pedro Martínez Noriega con una inversión de 1 millón 100 mil pesos cuya obra beneficiará a 630 alumnos.

En esa ceremonia acompañaron al Alcalde Leal Guerra el Director de la institución profesor Hermes Osiris castillo Salinas y de la supervisora de Secundarias Técnicas Mtra. Hortencia Chaverri Patrón.

OTRO DESAYUNADOR EN JARDÍN DE NIÑOS

En el Jardín de Niños Independencia de México también el Alcalde dio inicio a la construcción del comedor escolar para beneficio de más de 74 alumnos y con un costo superior a los 715,000 pesos rn una ceremonia donde esruvo acompalado por la directora profesora Esmeralda Rodríguez Enríquez y la supervisora profesora Blanca Nieves Castro Esquivel y el Director de Bienestar Social Noe Ramos.

Ambas obras se llevaron a cabo con recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social de la Secretaria de Desarrollo Social y contribuirán para mejorar la vida de las familias de este municipio.

En ambos eventos estuvo acompañado del director de bienestar social en el municipio Arq Noe Ramos ferretiz.

Me gusta: Me gusta Cargando...