GUILLOTINA

José Luis Castillo Sandoval

En Matamoros, nuestra ciudad, es necesario continuar el buen trabajo de transformación, como es el caso de la avenida Álvaro Obregón, donde se ampliaron y se adoquinaron las banquetas e instalaron moderno alumbrado público. El trabajo del alcalde Jesús de la Garza Díaz, se verá reflejado al inaugurarse en 2018 el nuevo edificio del Consulado de los Estados Unidos, donde cada mes se realizarán miles de trámites. Por sobrada razón, el comercio atraerá miles de empleos con la creación de nuevos hoteles, restaurantes, oficinas de gestoría, hospitales y consultorios médicos. La inauguración del Museo del Ferrocarril, en la Nueve e Hidalgo y el cambio de la calle 9 hasta el Mercado Juárez, en el futuro será un corredor comercial y turístico, el cual dejara derrama económica. También se le dará un toque diferente al Centro Histórico. Por otra parte, el Paseo de Las Américas, transformara la antigua zona rosa, ubicada en la calle Galeana, donde no se debe descartar el proyecto de invitar a inversionistas para darle vida a comercios tipo Las Vegas. Como comentamos líneas arriba, Matamoros pinta para ser una ciudad moderna y en este proyecto se debe involucrar a ciudadanos ejemplares, por mencionar algunos: Rolando González Barrón y Manuel García, propietarios de industrias. Manuel García, en su tiempo de estudiante destacó por su inteligencia de salir adelante y actualmente sus empresas producen cientos de empleos y que decir de González Barrón. Dos ciudadanos ejemplares. Otro ciudadano ejemplar es el actual diputado Juan Carlos Córdova. El legislador Juan Carlos Córdova, en una plática en céntrico restaurante recalcó: “Antes de ser diputado, he sido un gran empresario y no me considero un gran político, me considero un gran ciudadano más, por lo mismo he criticado mucho a quienes llegan a un cargo público y se olvidan de la gente que los llevo al lugar donde están”. Algunos políticos nada más el llAnto se les escucha y se les olvida lo prometido a los ciudadanos. El diputado Juan Carlos Córdova, recalcó: “En mi caso, no quiero repetir esas prácticas, la sociedad está cansada de políticos que solo sacian sus deseos de poder, yo no soy así y no quiero serlo. Yo cumplo mi palabra y cumpliré con mi función legislativa, y a la gente que me llevo al congreso no le fallare”. Rolando González Barrón, Manuel García y Juan Carlos Córdova, sin duda alguna, podrían continuar el cambio de nuestro Matamoros querido. Tres ciudadanos, sin necesidad de adjudicarse el dinero del pueblo al contar con suficiente poder económico y con empresas prósperas. En muchos casos, Matamoros ha sido administrada por “juniors” que ni con la ayuda y la herencia de sus padres ha triunfado con sus empresas y estando en un puesto público solo se dedican a robar a manos llenas. Cuentan de un alcalde que antes de sentarse en la silla de la calle Sexta entre González y Morelos, se encontraba endeudado hasta las “manitas” y su casa de la colonia Jardín estaba hipotecada en un banco. El político de la mano de su junior aseguro el futuro de su familia y todo gracias al dinero de los matamorenses. Ante esta situación, urge seleccionar ciudadanos honestos al frente de la presidencia

municipal de Matamoros. Nos vemos en la otra, si Dios quiere

Me gusta: Me gusta Cargando...