Habitantes de la “Borreguera” refrendan su apoyo a Magda

*La candidata priista recorrió la colonia más extensa del municipio.

Tampico, Tamaulipas.- La maestra Magda Peraza Guerra, candidata a la reelección por la presidencia municipal de Tampico, recorrió la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, sector mejor conocido como la “Borreguera” donde fue recibida con gran aceptación por parte de los residentes.

Las familias agradecieron a la abanderada tricolor por los múltiples benéficos otorgados a la “Borreguera”, que se ven reflejados con la pavimentación de calles, construcción de techumbres y bibliotecas escolares, apostándole a esta gran colonia como ningún otro gobierno.

“Nos da mucho gusto el recibimiento que nos da la gente expresándonos su afecto al avanzar por las calles de este sector. Durante las dos administraciones que he tenido la oportunidad de encabezar en esta colonia se han hecho presentes acciones y obras que mejoran la calidad de vida de sus habitantes”, puntualizó.

Acompañada por integrantes de su planilla, y de la candidata a la diputación federal por el 8º distrito, Elvia Holguera Altamirano, agregó, ” hoy vengo a decirles que me brinden su confianza para el próximo 1º de julio, una confianza que me he ganado a base de trabajo y servicio, ustedes saben que he recibido en dos ocasiones administraciones endeudadas logrando saldarlas sin dejar de hacer obras y acciones para bien de la comunidad “, concluyó.

