HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por: Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martínez Lucio

Bienvenidos a este MIERCOLES 04 de ENERO del 2017, hoy se festeja a las personas que llevan el Santo Nombre de Aquilino, Cayo, Eugenio, Marciano, Prisciliano y Roberto, está transcurriendo la Primer Semana del 2017, el cuarto día y faltan por transcurrir 361 días.

Muchas FELICIDADES a todos los Periodistas del Mante, la Región, el Estado y todo el mundo, con motivo de ser hoy EL DIA DEL PERIODISTA, el Presidente Municipal de El Mante Tamaulipas el Ingeniero Juan Francisco Leal Guerra tal vez ofrezca un convivio hoy a todos los PERIODISTAS de los medios de Comunicación de PRENSA, RADIO, TELEVISION E INTERNET, siguiendo la tradición para festejar al gremio de los “chicos malos” o tal vez se le olvido o porque están de vacaciones en la Dirección de Comunicación Social o seré una persona non grata, porque no me ha llegado la INVITACION, en fin, en fin, muchas FELICIDADES a todos..(FOTO DEL RECUERDO)

Muchas FELICITACIONES para la comadre Angélica García de Torres por su “cumple” este dia en la Colonia Linares, de parte del “compa” Juan Torres Hernández uno de los mejores Locutores de la Radiodifusora XEXO “La Súper Buena” perteneciente a la ORT Mante, recibiendo los mejores deseos de sus hijos Hugo Edhel, Angélica Rubí y LA AHIJADA Silvia Mariel Torres García, de sus nietos y demás familiares.

Este dia FELICITO de parte del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET) Mante Sección Poderes el Licenciado Vicente Larraga Sánchez, a Selene Yesenia Martínez Ramírez activa Secretaria de la Agencia del Ministerio Publico Investigador Adscrita con motivo de cumplir un año mas de vida.

Muy feliz la niña Dinora Inés Salazar Padilla hoy cumple su DESCIMO año de haber llegado a este mundo terrenal y le FELICITO de parte de su mamá la Señora Dinora Padilla Salazar, de sus abuelos Juan Padilla, Doña Narcisa Salazar, todos sus tíos y primos.

Hoy por la tarde en la Colonia Nacional Colectiva el compadre Francisco Carrasco Esquivel festeja un Aniversario de Boda más con su esposa la comadre Minerva Pineda Pérez, a quienes FELICITO de parte de sus hijos Susana, Eric Adrián y Juan Francisco Carrasco Pineda, de sus nietos y todas sus amistades, muchas felicidades compadres y que siga la llama del amor conservando la unidad familiar.

Este mismo dia en la zona centro de Antiguo Morelos Tamaulipas le será festejado un año mas a el joven Eliud Maldonado Castillo, a quien FELICITO de parte de sus papás Don Eliud Maldonado González y Doña Maricruz Castillo Badillo de Maldonado, de sus hermanas Adilene y Milagros Maldonado Castillo.

En este mismo municipio pero en la Colonia Emiliano Zapata el buen amigo Pedro Tinajero Martínez le festeja un año mas de vida a la compañera de su vida la Señora Marlene Pérez Mayorga de Tinajero, a quien FELICITO en su nombre y de sus hijos Dulce, Elton Uribe, Mat Josué, Nayely Azeneth y Pedro Tinajero Pérez, todos sus nietos y suegros Don Anastasio Tinajero Guerrero y Doña Micaela Martínez Hernández.

Un poco mas arriba en la sierra de Nuevo Morelos en la zona centro ya está la fiesta de cumpleaños del joven Wilbert Hierro Pardo a quien FELICITO de parte de su papá el Ing. Fernando Hierro Mendoza, su mamá Sra. María Magdalena Pardo Pérez de Hierro, de sus hermanos Gerardo y el Lic. Edgar Fernando Hierro Pardo, de toda su demás familia y amistades, felicidades.

Ayer FELICITARON por su cumpleaños a la estimada Lic. MATILDE TORRES HERRERA de Villarreal Ex Presidenta del Sistema DIF Municipal en El Mante quien fue festejada por su esposo el Lic. Javier (el JAVO) Villarreal Terán, sus hijos Camila y Javier Villarreal Torres, Esperando haya recibido muchos REGALOS; la FELICITO tambien de parte de su suegro el también Ex Presidente Municipal Don Javier Villarreal Salazar, cuñados, sobrinos y todas las amistades de la festejada.

Con el mejor deseo de que recupere muy pronto la salud, le envió un fuerte abrazo a la estimada Sra. Doña Rafaela Piñeiro con motivo de su cumpleaños el día de ayer de parte de su hija la Lic. Lucia Diez Piñeiro Gerente de la O.R.T. Mante y muchas FELICITACIONES, de sus demás hijos y muchos besos de todos sus nietos y bisnietos, animo Doña “Rafa” échele muchas ganas en este su 101 Aniversario de su nacimiento, muchas felicidades.

Ayer mismo aquí en El Mante FELICITARON al estimado amigo Alfonso Ramírez Hernández por agrega un año más de vida, ex trabajador de “Lonchería Ideal” con vasta experiencia en la elaboración de TORTAS, le FELICITAN su esposa, hijos, compañeros de trabajo y amigos, muchas felicidades.

En La Colonia Miguel Alemán las FELICITACIONES con motivo de cumplir un año mas en su vivir fueron para el Señor Sergio Alfredo Mata Valle, quien recibió una vez mas los buenos deseos de sus hermanos Carlos Alberto, Laura Iliana, Claudia Lucina, Irma Inés, Verónica Urania y Juan José Mata Valle, de todos sus sobrinos y cuñadas.

Tambien de festejo la guapa jovencita Nayma Tinajero Hernández por sus primeros XVI, le FELICITO de parte de su papá el Lic. Jorge Tinajero García, su mamá Sra. Anel Hernández Zúñiga de Tinajero, de sus hermanos Sugey, Jadeen y Jorge Tinajero Hernández, de sus abuelitos Guadalupe Tinajero Tristán, José Luis Hernández y Guadalupe Zúñiga de Hernández y toda su demás familia.

Me gusta: Me gusta Cargando...