HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Bonito día es hoy MARTES 16 DE MAYO DEL 2017 continuamos en la Semana #20, el día 136 y nos faltan 229 días por transcurrir para terminar este año, hoy se festeja a todas las personas que fueron registradas con el Santo Nombre de: JUAN N., UBALDO, HONORATO, SIMON S, muchas FELICIDADES a usted que lleva uno de estos nombres o si usted conoce a alguien con alguno de estos nombres FELICITELO.

La primer FELICITACION por su cumpleaños hoy, es para el Ex Presidente Municipal de El Mante, Ex Regidor del Ayuntamiento, Ex Diputado Local y Ex Presidente del Comité Organizador de la Feria Regional de El Azúcar en su edición 2015 y claro que es el estimado amigo Don Ubaldo Guzmán Quintero, a quien le hago llegar los mejores deseos y muchos abrazos de sus hijos y regalos de sus hermanos Marina, el Lic. Roberto y Ramón Guzmán Quintero, así como de todos sus amigos, ex colaboradores y empleados de su negocio el Comedor “Doña Marina” muchas FELICIDADES, Ubaldo.

En la Colonia Miller el amigo y compadre Don Saúl Pérez Peña será festejado por un año más de vida, le FELICITO a nombre de su esposa la comadre Teresa Rodríguez de Pérez, de sus hijos Noé, Sarahi, July, Gabriel y los ahijados Miriam y Saúl Pérez Rodríguez, esperando que reciba muchos abrazos de su mamá Doña Albina, sus hermanos la Enfermera Miriam, Moisés, Pequeña y Mundito Pérez Peña y de todas sus amistades.

En Congregación Fortines del Municipio de Antiguo Morelos con una gran fiesta el buen amigo José Mardonio Hernández Medina le festeja un año más de feliz existencia a su joven hijo José Gustavo Hernández Guevara a quien FELICITO en su nombre, y de su mamá la Sra. Guadalupe Guevara Camarillo, de sus abuelos Don Tomas Hernández Yáñez y Doña Margarita Medina Torres, de sus hermanos Tania Berenice, Fabián Ubaldo y Samuel Ángel Hernández Guevara y que reciba muchos regalos de todas sus amistades.

En Ciudad Victoria Tamaulipas la estimada amiga Guadalupe Domínguez ex compañera en Noticieros de la ORT Mante le festeja un Aniversario más de vida a su hija Hortensia Domínguez a quien FELICITO de parte de sus hermanas Mireya, Maribel, Marcela, Norma y Carolina así como de su hermano Carlos Domínguez y claro está de su mama Guadalupe Domínguez.

Trabajando muy duro, hoy festejara su cumpleaños Carlos Montoya allá en Garland Texas en donde se encuentra radicando temporalmente por motivos de trabajo “juntando” Dólares para su familia de San Luis Potosí S.L.P. México, de donde es originario y salió a trabajar y es lo que está haciendo, que te la pases muy feliz “Charly” con tu familia y amigos que tengas allá en Garland Texas.

