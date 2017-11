HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

Bueno día, espero que les vaya muy bien en compañía de su familia, hoy es VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, día en que vamos a convivir con quienes lleven por Nombre: Gregorio, Isabel, Salome y Victoria, si usted lleva uno de estos nombres o conoces a alguien que se llame así FELICITELO, estamos en la Semana #46 y está transcurriendo el día 321 y faltan por transcurrir 44.

Aquí en El Mante vive un Locutor que se está haciendo “viejo” pero es muy feliz y muy famoso, se acumula un año más de vida y él se llama Rogelio Juárez Noyola, quien trabaja en la Radio Difusora XEMY “La Jefa” perteneciente a la Organización Radiofónica Tamaulipeca Grupo Mante, donde sus compañeros mediante el tradicional Pastel de “LA HIGUERA” le festejaran su DIA y por la tarde festejara con su esposa, hijos, vecinos y amigos donde estará acompañado de su papá el también Locutor Don Marcelino de León Juárez, deseándole que se divierta mucho y sea muy feliz.

Otro gran amigo que estará de fiesta hoy como lo es José Luis Ortiz Rocha, quien le envía muchas FELICITACIONES a su hija María Isabel Ortiz Rivera a quien festejara en conocido y céntrico Restaurant, donde estará acompañada de su mamá la Señora Martina Rivera Castillo de Ortiz, de su hermana Mayra Patricia Ortiz Rivera, de su abuelita María Rocha Rocha, amistades y demás familiares.

Aquí en la zona centro de El Mante la fiesta la fiesta será en el prestigiado Restaurant “LA HUASTECA” ubicado por la calle Ocampo entre la Avenida Juárez y calle Guerrero propiedad del buen amigo Amado Núñez Numa| quien le festeja un año más de feliz vida a su hija Luz Verónica Núñez Martínez, quien recibira muchos regalos y FELICITACIONES de su mamá la Señora Luz Elena Martínez de Núñez, de su hermana Rosaura Elena y su hermano José Soledad Núñez Martínez y de toda su demás familia.

Ya para concluir estos comentarios quiero hacer llegar una afectuosa FELICITACION al estimado amigo Manuel Flores Avalos con motivo de su cumpleaños, él es productor cañero de la Colonia Agrícola El Meco del municipio de El Naranjo San Luis Potosí donde participo como Candidato a Presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) abastecedores del Ingenio BETA San Miguel.

Don Manuel Flores seguramente fue despertado con las tradicionales mañanitas y ya ha de haber recibido los abrazos de su esposa la Señora Desiré Gutiérrez de Flores, de sus hijos, de su papa Don Adolfo Flores Rodríguez, de su mama Doña Ventura Avalos Ramos, así como las FELICITACIONES y regalos de todos sus demás familiares, amigos y compañeros cañeros que le acompañaron en su lucha por la dirigencia de la CNC.

La primer FELICITACION de mañana SABADO es para la guapa Rosa Isela Vázquez Prado con motivo de su cumpleaños en este día tan precioso en que su papá el Compadre Antonio Vázquez Martínez estará muy activo ayudándole a la comadre María Rosa Prado de Vázquez a prender el carbón para prepararle una riquísima carne asada con sus respectivos frijoles “charros” con todos sus aditamentos para hacerle pasar una tarde noche inolvidable, recibiendo los buenos deseos de sus papás, su hermano José Antonio Vázquez Prado y muchos regalos y abrazos de todas sus amistades, muchas FELICIDADES Rossy.

Allá en el Ejido Celaya de este municipio de El Mante, en la llamada zona temporalera, le será festejado un aniversario más de vida a la Ex Diputada Local y actual Regidora Priista en la actual Administración la Señora Lucia Salvador Nava de Anaya, por su esposo el Licenciado en Administración de Empresas y también Ex Diputado Local y Ex Dirigente del Comité Municipal Campesino Gabriel Anaya Fernández, a nombre de quien le FELICITO, así como de sus hijos Uriel Gabriel y Fernando Anaya Salvador y todo el resto de la familia, amistades y vecinos esperando se la pase muy bien.

Aquí en la Colonia Las Brisas de El Mante el conocido comerciante en Mariscos, Ernesto Ledesma Rebolloso, le festejara su X1X aniversario de su nacimiento a su joven hijo Néstor Ledesma Cruz, a quien FELICITO en su nombre, de su mamá la Señora María Martina Cruz Alfaro de Ledesma y sus hermanas Esther Guadalupe, Janeth y Gabriela Ledesma Cruz.

