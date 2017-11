HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

Espero que hoy VIERNES 24 DE NOVIEMBRE, sea un día muy feliz como lo es para mí y con el mejor deseo de que se la pase mucho muy feliz con mucha salud en compañía de sus seres queridos este día vamos a festejar a quienes lleven por Nombre: Alejandro, Andrés, Crescenciano, Crisógono, Fermina, Marina, Menefreda y Román, si usted fue bautizado con uno de estos nombres o conoce a alguien que se llame así FELICITELO, estamos en la Semana #47, está transcurriendo el día 328 y faltan por transcurrir 37 días para concluir este año 2017.

La primer FELICITACION de hoy es para una afortunada persona que nació este día tan hermoso, y ella es la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Iris Nereida Flores Bahena de Reyna ex compañera de trabajo en la Organización Radiofónica Tamaulipeca (ORT) Grupo Mante FELICITO a la Licenciada Iris de parte de su esposo el Contador Publico Gabriel Reyna Colunga y de sus hijos Gabriel Alejandro y Carmen Jacqueline Reyna Flores y todos sus compañeros de trabajo de la ORT-Mante.

Este precioso día que Dios nos regala y tenemos la oportunidad de vivir y disfrutar FELICITO a el Señor Eric Adrián Castillo Sánchez, con motivo de celebrar un aniversario mas de su natalicio, de parte de su mamá Doña Amada Sánchez Balderas quien hoy le festeja con un riquísimo “mole casero” que se servirá en la Colonia Enrique Cárdenas González y se unen al cúmulo de buenos deseos su hermana la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Laura Edith Castillo Sánchez, la esposa del cumpleañero la Señora Mariela Maldonado Martínez de Castillo y sus hijos Cristian y Érica Lizeth Castillo Maldonado, toda su familia, vecinos y amigos.

A quien también espero este muy contento por haber nacido un día como hoy, pero en 1960 es a mi “carnal” Jorge Ponce Salguero músico de profesión y cantante quien toca varios instrumentos como la guitarra, la batería y el órgano formando parte del “Grupo Melao” de quien puede disfrutar de su música, hoy le envió muchas FELICITACIONES hasta Monterrey donde será festejado por su familia.

En Nuevo Morelos Tamaulipas también FELICITO a José Juan Gómez Gutiérrez con motivo de su cumpleaños este día de parte de sus hijos José Luis, Karla Cecilia, Juan Eduardo y Roxana Araceli Gómez Rodríguez.

Finalmente quiero agradecerle mucho a Dios y a mi madre Reynalda Lucio Álvarez que me dieron la vida y claro está, también a mi padre Fortunato Martínez Maldonado quienes me dieron la oportunidad de ver la luz de este mundo en un día como hoy, Dios siempre me ha cuidado y mis padres me han guiado, orientado y conducido para ser una persona de fe en Dios, agradecido con la gente que me ha acompañado en mi camino por esta vida y creo que una persona de bien y siempre con el deseo de poder ayudar.

Por todo lo bueno y lo malo que he vivido, que les puedo decir a todos ustedes personas que me rodean, GRACIAS, muchas GRACIAS a mi hermano Fernando, a mi hija Reyna Amalia, a mi esposa Josefina Gerardo Hernández, a mis hijos Rubén Ivan, Érica Liliana, Ramón Manuel y Mirna Edith Martínez Gerardo, de mis nietos, nietas, sobrinos y toda mi demás familia y claro esta muchos y muchos amigos que me dan la fortaleza de seguir adelante.

Solo me resta decirles a todos, que este año no hay para el convivio, que cuando se pudo se hizo y hemos convivido todas las familias que me conocen, incluyendo a todos mis Compadres y ex Compañeros de trabajo en las labores que he desempeñado en mi vida, dinero no tengo, pero soy muy rico en salud y muchos amigos con quienes quiero seguir disfrutando mientras Dios y ustedes me lo permitan, sean felices como el que esto escribe, GRACIAS.

PIE DE FOTO…4675 … El Mante Tamps.- El pasado Miércoles 22 fue el DIA DEL MUSICO y el festejo fue en la Disco 360 o El Mago de Oz donde estuvo el Presidente Municipal el Ingeniero Juan Francisco Leal Guerra, en la Foto Alfredo Castillo Berrones, Fernando Martinez Lucio y German Martinez.

