HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martínez Lucio

Vamos a disfrutar de este precioso día que Dios nos da, buen dia, hoy es LUNES 26 DE MARZO DEL 2018, continuamos en la Semana #13, el día 85 y nos faltan 280 días para concluirlo, hoy se festejan a todas las personas que fueron bautizadas con el Santo Nombre de; Braulio, Cástulo, Diego, Eustaquio, Irineo y Manuel, si usted lleva alguno de estos nombres muchas FELICIDADES o si conoce a alguien con alguno de estos nombres FELICITELO.

La fiesta de hoy por la noche con un sabrosísimo pozole, será en la Colonia el Martillo de El Mante Tamaulipas, donde será festejado el joven Alfredo de Jesús Castillo Gutiérrez con motivo de su XXV1 Aniversario de la llegada a este mundo en que trajo mucha felicidad al hogar formado por el buen amigo Alfredo Castillo Berrones y la Señora Griselda Gutiérrez López, a nombre de quienes lo FELICITO, así como de su hermana Griselda María Castillo Gutiérrez, de sus tíos Vicente y José “El Tucano” Gutiérrez López y de todos sus demás familiares.

Otra gran fiesta para festejar a la joven Gabriela Ledesma Cruz, se celebrara en la Colonia Las Brisas de esta urbe cañera, donde el estimado amigo Ernesto “El Robalito” Ledesma Rebolloso y su esposa la Señora María Martina Cruz Alfaro, le festejan un año más de vida a su apreciable hija a quien FELICITO y le hago llegar los mejores deseos de sus papás, sus hermanos Janeth y Néstor Ledesma Cruz, así como de vecinos, amigos y demás familiares.

En el vecino Municipio de Antiguo Morelos, también habrá fiesta este día en la casa del buen amigo Gilberto Raga Ledesma, Ex Director de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento, con motivo de agregarse un año mas de vida quien convivirá y estará acompañado de varios amigos de la pasada Administración como el Ex Secretario del Ayuntamiento el Licenciado Alfredo Castillo de León, el Ex Síndico Municipal el Licenciado Juan Segoviano Jiménez, algunos Ex Regidores y varios Jefes y Directores de los diferentes Departamentos de la Presidencia Municipal, sin faltar los cortes de carne tipo americano de la Carnicería “La Suprema” propiedad del Ex Tesorero Municipal Don Guadalupe Ávila Álvarez.

Ayer Domingo volvio a haber fiesta en la Colonia Anáhuac Numero Uno mejor conocida como “La Cantarranas” aquí en El Mante Tamaulipas ahora para Perla Gabriela Flores Burgos con motivo de su cumpleaños recibió muchas FELICITACIONES de su mamá la Señora Margarita Burgos González, de sus hermanos José Ramón, Luis Raúl, Gelasio, Sergio, Mariana y Karla Margarita Flores Burgos, de todos sus sobrinos, cuñados, cuñadas y amistades esperando que se la haya pasado muy feliz.

En la Colonia Nacional Colectiva Tercer Etapa con una riquísima carne asada se festejó el amigo y “Colega” Humberto Monsiváis Ortega a quien le hago llegar muchas FELICITACIONES de parte de su esposa la Señora Alcadia Amaro Martínez de Monsiváis, de sus hijos Cesar Gabriel, Eduardo, Adriana Guadalupe y el “Junior” Juan Humberto Monsiváis Amaro, de sus nueras, nietos y demás familiares, vecinos y compañeros Periodistas que por la tarde acudieron a su domicilio a darle el abrazo y los mejores deseos de salud este y todos los días, muchas FELICIDADES Monsiváis.

Muy temprano en la entrada de el Vergel de Tamaulipas Ciudad Ocampo Tamaulipas se escucharon las tradicionales mañanitas en la casa del estimado amigo el Licenciado en Ciencias de la Comunicación Eliud Herrera Requena con motivo de su cumpleaños a quien FELICITO de parte de su esposa la Señora Liliana García Cortez de Herrera, sus hijas Neiva Liliana y Elia Anayeli Herrera García, vecinos y amigos con quienes festejo por la tarde y los buenos deseos de sus compañeros de trabajo de el Colegio de Bachilleres (COBAT) 06 Ocampo, que te la pases muy feliz Eliud y que Dios te cuide hoy y siempre.

Hasta el municipio de Llera envió muchas FELICITACIONES para el Señor Sergio Manríquez Gómez con motivo de su cumpleaños recibió el abrazo de su esposa la Médico Veterinario Zootecnista Marta Ponce Cepeda de Manríquez y los mejores deseos de salud y felicidad de sus hijos Sergio Daniel y Héctor Rafael Manríquez Ponce con quienes convivio en su domicilio particular donde recibio los abrazos, FELICITACIONES y muchos regalos de sus demás Familiares, vecinos y amigos.

Me gusta: Me gusta Cargando...