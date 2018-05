HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

Hoy es LUNES 28 DE MAYO, Dios nos ha permitido llegar a este día que es el 148, estamos en la Semana #22 y nos faltan 217 días para terminar este año 2018, hoy puede festejar a las personas que llevan el Santo Nombre de; Bernardo, German y Oliverio si usted lleva alguno de estos nombres muchas FELICIDADES o si conoce a alguien con alguno de estos nombres FELICITELO.

En conocido Salón de eventos sociales de El Mante Tamaulipas hoy será el festejo de cumpleaños del Licenciado Walter Don Juan Reyes organizado por su mamá la compañera de labores Rossy Reyes Rangel a nombre de quien le FELICITO y le hago llegar los mejores deseos de su papá el Señor Perfecto Don Juan, esperando que reciba muchos abrazos de su abuelito Juvenal Reyes Guillen, de sus tíos José, Damasia, María de los Ángeles y Tadeo Simón Reyes Rangel y muchos regalos de todos sus compañeros de trabajo, muchas FELICIDADES Walter.

En la Colonia Enrique Cárdenas González el estimado amigo José Carmelo Loredo Vázquez le festeja un aniversario más de vida a su esposa la Señora María de la Luz Cardozo Hernández de Loredo quien muy temprano será despertada con las tradicionales mañanitas cantadas por su hijo José Gerardo y su hija Diana Esmeralda Loredo Cardozo a nombre de quienes le FELICITO esperando que reciba muchos abrazos de sus vecinas, amistades y todos sus demás familiares.

Por un aniversario más de feliz matrimonio hoy serán festejados el Ex Regidor y actual Secretario de Organización de la Asociación Local de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales Don Cesar Carreón Alonso y Doña Claudia Patricia Yáñez Alemán de Carreón quienes recibirán las primeras FELICITACIONES de sus hijos Lucas, Braulio, Francisco y Cesar Carreón Yáñez y muchos abrazos y buenos deseos de todas sus amistades y compañeros socios cañeros.

La guapa jovencita Aylin Rubí García Rodríguez con una gran tardeada será festejada por su cumpleaños este día en la zona centro de Antiguo Morelos Tamaulipas por sus orgullosos padres que integran el feliz matrimonio formado por la Señora María del Rosario Rodríguez Enríquez de García y el gran amigo el Licenciado en Ciencias de la Comunicación Jesús García López a nombre de quienes le FELICITO así como de parte de su hermano Néstor Jesús García Rodríguez, de su abuelita la Señora Doña Elisa López Olguín y todas sus amistades de quienes recibirá muchos regalos.

Un poco más arriba pasando dos sierras mas, en la zona centro de Nuevo Morelos Tamaulipas el Ex Tesorero Municipal, Ex Secretario del Ayuntamiento y Ex Presidente de la Asociación Ganadera Local el Ingeniero Ernesto Nájera Cortina le festeja un año más de feliz existencia a su joven hijo Raúl Nájera Ramírez a quien FELICITO en su nombre y el de su mamá la Señora Josefina Ramírez Hernández de Nájera, de sus hermanos Osiel y Yadira Nájera Ramírez así como de todos sus demás familiares.

Hasta la fronteriza Ciudad de Laredo Tamaulipas le envió muchas FELICITACIONES a la guapísima sobrina Joselyn Gerardo Martínez quien hoy esta de cumpleaños y le FELICITO de parte de su papá José Luis Gerardo Hernández, de su mamá la Señora Esperanza Martínez de Gerardo, de su hermano José Luis Gerardo Martínez, de su abuelita Lupita, de todos sus tíos, tías, primos, primas y su novio, que te la pases muy feliz Joselyn.

