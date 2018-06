HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martínez Lucio

Muy agradecido con Dios por prestarme un día mas de esta preciosa vida que disfruto hoy LUNES 04 DE JUNIO, inicio hoy estas líneas en este día 155 que está transcurriendo de esta Semana #23 y nos faltan 210 días para concluir este año 2018, hoy vamos a FELICITAR a todas las personas que llevan el Santo Nombre de; Emma, Francisco, Quirino, Rutilo y Saturnino si usted lleva alguno de estos nombres que se la pase muy feliz y si conoce a alguien con alguno de estos nombre FELICITELE.

Con un convivio familiar este día en la Colonia Nicolás Bravo de esta Ciudad de El Mante Tamaulipas México hoy será festejada la Licenciada Wendy Puga Korrodi con motivo de su cumpleaños por tal motivo la FELICITO de parte de sus amorosos padres el estimado amigo el Farmacéutico Don Santiago Puga Rodríguez y Doña María Esther Korrodi de Puga, de su hermano el Licenciado José Luis Puga Korrodi, de sus sobrinos, de todos los empleados de la Farmacia Laredo y todas sus amistades en general.

También en la Colonia Quintanilla de esta misma Ciudad hoy habrá fiesta para festejarle un año más de feliz existencia al joven Miguel Eduardo Cortez Alvineda a quien FELICITO a nombre de su mamá la Señora Leonor Alvineda, de sus hermanos, tíos, primos y toda su demás familia y muy en especial de su papá el excelente amigo el Contador Público José Eduardo Cortez Barrón.

Por llegar a un año más de vida ayer Domingo le toco una gran fiesta a la jovencita Valeria Cárdenas García en la Colonia Ladrillera de El Mante Tamaulipas y la FELICITACION se la hago llegar de parte de sus abuelitos los compadres Oscar Cárdenas Torres y Francisca Reta Tejada, de parte de su papá Oscar Alejandro Cárdenas Reta, de sus hermanos Guadalupe y Oscar Cárdenas García, de su tía Nora Elba Cárdenas Reta y sus primos Luis Oscar y Kenia Guadalupe Luna Cárdenas y todas sus amistades.

En la Colonia Vicente Guerrero de esta misma Ciudad el joven Saúl Ahumada Medina fue festejado por sus papás el estimado amigo Don Israel Ahumada Méndez y Doña Cristina Medina Mendoza de Ahumada quienes muy activos le organizaron un día inolvidable, FELICITO a Saúl de parte de sus papás, de su abuelito Don Rafael Ahumada Contreras, de sus hermanos Eduardo, Miguel Ángel y Jesús Ahumada Medina, de todos sus tíos y todos sus primos, muchas FELICIDADES Saúl.

En el Ejido México Libre del municipio de Antiguo Morelos Tamaulipas tambien ayer Domingo se festejó a el Ex Regidor Don Juan Rodríguez Juárez a quien FELICITO de parte de sus amigos y ex compañeros Regidores Don Enrique Castillo Chaverry, Don José Guadalupe Alonso Hernández y el Médico Veterinario Zootecnista Indalecio Espriella Meléndez así como del Ex Alcalde Rodolfo González Hernández de quienes recibió muchos Regalos y muchos abrazos de todos sus hijos, nietos, yernos, nueras y todas sus amistades, un día inolvidable para Don Juanito.

Finalmente les pido su ayuda para actualizar la AGENDA SOCIAL con sus datos, les agradezco sus observaciones, sugerencias y quejas me las hagan llegar por favor a mi CORREO, por hoy es todo, gracias.

Me gusta: Me gusta Cargando...