HECHOS DE EL MANTE Y LA REGION

Por Rubén MARTÍNEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martinez Lucio

Hola que tal, como la están pasando, espero que bien para disfrutar de hoy MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE, en que estamos disfrutando del día 248, la Semana #36 y nos faltan solo 117 días para terminar este 2018 y vamos a FELICITARLO a usted que se llama Gentil, Justiniano, Lorenzo, Obdulia y Teresa de Calcuta, si conoce a alguien que tenga uno de estos nombres FELICITELO.

Por cumplir hoy LV años de estar llevando música, alegría y saludos a los fieles Radio escuchas de El Mante y La Región de una de las más antiguas Radiodifusoras como lo es la XEMY – FM de la familia de la Organización Radiofónica Tamaulipeca Grupo Mante a cargo de la Licenciada Lucia Diez Piñeiro como Gerente y el Ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano como Presidente del Consejo de Administración, por los Micrófonos de la XEMY “La Jefa” se han escuchado muchas voces como la de Rogelio Juárez Noyola, Rene López Castillo por mencionar algunos, actualmente trabajan las damas Denia Carolina Gámez, Guadalupe Ruiz Hernández y el Licenciado Benito Maldonado Castillo y Rodolfo Herrera Cedillo, muchas FELICIDADES a todos,

El Licenciado Ángel Ernesto Saavedra Almaguer Ex Presidente Municipal de Gómez Farías Tamaulipas, hoy le canto las Mañanitas con Mariachi a su esposa la también Ex Alcaldesa la Licenciada María Teresa de Jesús Galván García con motivo de su cumpleaños dándole un fuerte abrazo de FELICITACION, recibiendo la festejada los tiernos besos de sus hijos Pedro Ernesto, Luis Manuel y Ángela Teresa Saavedra Galván, los buenos deseos y regalos de amigos, ex compañeros de trabajo y gente agradecida que fue beneficiada durante su Administración Municipal.

En Nuevo Morelos la Señora Elizabeth Pérez Torres le festeja un cumpleaños más a su hijo Cesar Javier Piña Pérez a quien FELICITO en su nombre y de sus hermanos Sergio Arturo, Iván y Eliot de Jesús Piña Pérez así como de sus abuelos y sus tíos.

En Antiguo Morelos este mismo día el amigo Gerardo Castillo Orosco le festejara un año mas de vida a su hermana Adriana a quien FELICITO en su nombre y sus demás hermanos que son Javier, Yesica y Eric Castillo Orosco así como de sus papàs Don Bernabé Castillo y Doña María Trinidad Orosco.

También tendrá fiesta el Ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano allá en Ciudad Victoria Tamaulipas, quien le festeja su cumpleaños a su hija Jaleene Cárdenas Jacamay quien convivirá con sus hermanos Enrique y Sheyla, con varios amigos y muchos familiares más.

