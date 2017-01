Hector de la Torre desea lo mejor a las familias de Llera

Constata la entrega de recursos de PROSPERA

De la Redacción

Llera, Tamaulipas. El día de ayer comenzaron a realizar los pagos correspondientes del programa de prospera en la diferentes comunidades del municipio, iniciaron a las 9:00 am en el ejido Independencia, donde acuden a cobrar comunidades como Emiliano Zapata, San Antonio, La Loma y la Purísima, de ahí a las 11:30 estuvieron en el Ejido Las Compuertas, donde cobran Clementina y el Prado.

En el evento estuvo presente el alcalde Héctor Manuel De la Torre Valenzuela, donde en su mensaje dijo; estoy muy feliz por este nuevo año que dios me permitió vivir y mas feliz estoy de estar este día con ustedes para desearles todo lo mejor, que tengan mucha salud que es lo mas importante, porque teniendo salud hacemos todo y eso tenemos que agradecérselo a dios, estoy convencido que en el largo recorrer de mi vida dios me ha puesto muchas pruebas y una de ellas es esta la de ser su presidente municipal, para apoyarlos y ayudarlos en todo lo que nos sea posible y este en nuestras manos, créanme que así lo haremos, y por aquí estaremos mas seguidos para traerles mas obras, por ahora a cobrar este dinerito que les manda el gobierno federal, utilícenlo de la mejor manera, un abrazo a todas ustedes y dios me las bendiga siempre.

Al preguntarle a la directora del programa de desarrollo social la Sra. Leticia Cardona de la Cruz sobre los pagos de prospera nos dijo que el día martes 10 estarán pagando a los beneficiarios del programa en Zaragoza, donde acuden todas las comunidades de aquel sector que son alrededor de 10 ejidos junto con la morita donde son 4 comunidades mas, y el miércoles 11 se pagaría a las comunidades de Llera hacia el Encino y el jueves 12 a Llera y las comunidades como la Angostura, Rancho Nuevo del Norte y La Alberca.

Cabe destacar que el Presidente Municipal se hizo acompañar por su cabildo y directores de las diferentes áreas del ayuntamiento como Turismo, Educación, Casa de Cultura, Desarrollo Rural, Obras Publicas y Comunicación Social. Y ahí atendió a toda la comunidad que se acercaban a pedir un apoyo o una obra para su comunidad, ahí los atendió con la humildad y sonrisa con la que siempre se a caracterizado Héctor de la Torre. Porque este es un gobierno con las puertas abiertas a la sociedad, es un gobierno del Pueblo y para el Pueblo es un Gobierno que Cumple y que Cumple bien. Finalizo el alcalde.Dif Llera TamaulipasHector Manuel De la TorreLalo Villarreal Torres

