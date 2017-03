HECTOR DE LA TORRE: HUMILDAD QUE CONMUEVE

POR: EDUARDO VILLARREAL

LLERA; TAMAULIPAS: Toda una sorpresa recibió un alumno de la Escuela Primaria “Lauro Aguirre” donde es directora la profesora Gloria Elvia Cota Novoa quien recibió al presidente municipal Héctor De la Torre Valenzuela acompañado de su esposa Patricia Quintanilla y Cabildo, para preguntar por el niño José Félix Zúñiga Flores del quinto grado grupo “A”, y entregar una mochila con útiles escolares así como una Tablet.

Todo ocurrió de sorpresa pues en una actividad dentro del aula para agradecerles a sus padres, una compañerita de el lo vio lloroso ya que poco mas de dos meses había perdido a su madre y de su padre no sabe nada, lo abandono desde muy chico, al ver esto Diana Michelle Sánchez Doria se le conmovió el corazón y el pasado viernes 24 visito al presidente municipal en la oficina, y platicando el alcalde con ella le dijo que uno de sus sueños era entrar y conocer la oficina del presidente, por lo cual el presidente se sintió conmovido por su emoción, y ahí ella empezó a platicarle sobre una situación que vivía en la escuela donde ella actualmente realiza sus estudios, le dijo de un compañero que necesitaba ayuda ya que no contaba con material educativo, por la razón antes mencionada, la historia que platico realmente le llego al corazón al alcalde, por que no muchos niños tienen el valor y la valentía de hacer obras buenas por sus compañeros hoy en día, por eso acudió el alcalde el día de ayer a las instalaciones de la “Escuela Primaria Lauro Aguirre” a cumplir con el mandato de Diana Michelle y llevar un regalo al niño José Félix Zúñiga Flores del Ejido La Angostura, El presidente llego de sorpresa a la institución con la mochila con muchos útiles escolares y una Tablet, todo esto con la finalidad de motivarlo a seguir con sus estudios en educación primaria y decirle que gracias a la enorme valentía de su compañera fue que el obtuvo esta sorpresa.

Al ver este acto de humildad tanto del alcalde como de la niña Diana Michelle

sus compañeros le brindaron una porra lo cual agradeció infinitamente el niño ya que sabe que no está solo y que cuenta con el apoyo de todos sus buenos compañeros.

Dios es bueno que obra hasta en los sentimientos de los pequeños, seguro estoy que Diana será una niña de bien y que en un futuro será una profesionista de calidad, agradeció infinitamente la visita de esta niña que practica los valores y uno de ellos es el de la humildad y la felicitó por sus buenas acciones. Quiero que sepan mis niños que ahí estaremos donde diana nos visito trabajando mucho para ayudarlos en todo, siempre cumpliendo con la educación de los niños y jóvenes de mi pueblo, me comprometo a seguir muy de cerca este caso para seguirlo apoyando en su educación, con los implementos necesarios para que no claudique en sus estudios y logre cumplir sus metas, no me queda mas que decirles que los exhorto a seguir fortaleciendo el espíritu de la educación que es la llave que nos abrirá muchas puertas así que dios me los bendiga siempre. Concluyo el alcalde.

