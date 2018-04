HIPÓDROMO POLÍTICO

MAKI: DEL CHIPOTE CHILLÓN A LAS BALAS DE OPORTUNIDADES

En un desafortunado discurso que ha llevado por varios sectores de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez ha señalado que en Reynosa “vamos a cambiar la situación de Reynosa “pero nuestras balas en este municipio se llaman oportunidades…”. Así lo dijo en la Colonia Almaguer. Y así tuvo el desacierto y poco tacto de publicarlo en Facebook. Y no es la primera vez. Acuérdese Usted cuando en cadena nacional chillaba porque no tenía ni un del Chipote Chillón para combatir la inseguridad.

¿Cómo explicarle a una madre que perdió un hijo que las balas que se disparan en Reynosa son de oportunidades y no de acero, de hierro o de plomo? ¿Cómo explicarle a una familia que el padre fue asesinado y no podrá proveerle más a causa de una bala de oportunidad, como absurdamente lo grita a los cuatro vientos esta alcaldesa enfermita de Ictus?

¿Cómo explicarles a quienes participaron apenas hace un par de días en procesiones con motivo de la semana mayor que las balas que escucharon eran de oportunidades de trabajo, de educación y de salud? ¿Cómo pedirles que no corrieran y que siguieran con la tradición del viacrucis porque Maki ya habría dicho que esas balas no mataban, “nomás tarantan”?

¿A quien quiere engañar esta señora? Una de sus promesas de campaña que ya está suficientemente señalada pedía a los ciudadanos de Reynosa que si querían acabar con las balaceras votaran por ella y, con todo y que los electores reynosenses votaron por su causa las balaceras nunca se detuvieron. Y esa promesa la hizo a sabiendas de que no la podría cumplir.

Pero como de lengua nos echamos un plato, la chihuahuense residente de Mission Texas, no le ha importado a lo largo de su “irresponsabilidad pública” engañar, ofender y agredir al ciudadano y a su cabildo, todo con tal de mantenerse los próximos tres años manoteando del presupuesto municipal. Ese es su objetivo.

A Maki lo que menos le ha importado es servir a la ciudad. Muestra de ello es que, en el Boulevard Morelos, en lugar de tapar los tremendos baches y hoyancos que todos los días dañan a los automóviles que por ahí tienen la necesidad de transitar, pintaron la calle, dejando al descubierto los hoyancos. ¿Pues a quien trata se seguir engañando esta señora? De todo lo que anuncia hay que dudar la mitad y la otra mitad también.

Maki Ortiz está en descarada campaña, en busca de la reelección municipal, cuando Reynosa no se merece a este gobierno ramplón, abusivo y gandalla. El gobierno de Maki ha sido descarado, cínico, nepotista y violador permanente de la Ley. Lo que menos le importa a ella es cumplirla. Lo que menos le importa a Maki es quedar bien con el pueblo. Lo que menos le importa a esta señora es hacer un gobierno ejemplar, responsable y ordenado.

Este ha sido un gobierno de mentiras y de atacar al adversario, a quienes no piensan como ella, a quienes le señalan sus errores, abusos, transas y trafiques. Y así como estos temas todos los días se presentan problemas en la ciudad que son tratados con esa visión miope que tiene la señora, porque no es estadista: Maki, su familia y sus secuaces son oportunistas.

O ¿por qué cree Usted que no denuncio a la rapaz y abusiva administración de José Elías Leal por las condiciones tan tristes en que le dejó el ayuntamiento de Reynosa? Pues claro. Acertó. Porque hubo acuerdos.

¿Por qué cree Usted que Maki pagó los 28 millones de pesos de impuestos que José Elías no pago al SAT cuando fue alcalde? Pues claro. Porque José y Maki son, y no de hoy sino de mucho tiempo atrás, son socios y cómplices en las transas del Ayuntamiento de Reynosa.

¿O por qué cree Usted que Maki absorbió muchísimos pasivos indebidos de la administración de Elías Leal? Acertó. Porque ambos están cortados con la misma tijera.

¿O por qué creé Usted que Maki le incrementó la renta a su cuñada en el Edificio de Pasaportes de Reynosa? Obvio. Por el mismo motivo que nombró a su hijo como presidente del DIF Municipal, por ese espíritu nepotista y gandalla que ha movido su vida pública desde siempre. Y por el mismo motivo que la movió a recomendar a su esposo para trabajar en CAPUFE de donde fue vergonzosamente despedido por transa o del Seguro Social, de donde también Luis Carlos Peña fue separado del cargo por el mismo motivo. Hoy, al marido de Maki se le ha abierto senda carpeta de investigación por trata de personas, por explotación sexual y por delincuencia organizada, al ser Peña Garza copropietario de cuarterías en la zona de tolerancia de Reynosa. Que inmoral Don Carlos y Maki mandando bendiciones a todas partes.

Y espérese a que termine este mal gobierno municipal y que venga uno que si sea honesto y le audite hasta el último quinto. Ya verá usted las sorpresas que nos vamos a llevar. En fin, que esta señora no merece ser reelecta en la alcaldía, no merece porque no ha cumplido, no merece por mentirosa y no merece por oportunista. Su estado de salud mental no está para gobernar la Ciudad y Reynosa no merece tres años más de malos gobiernos. Ya los vivió con Everardo, ya los vivió con José Elías Leal, ya ha vivido dos con Maki. Los reynosenses imploran un sentido ¡Ya no por favor!

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipódromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @carlos_cortesg.

