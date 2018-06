HIPODROMO POLÍTICO

PRIMERO DE JULIO, LA ELECCION MÁS COMPETIDA DE LA HISTORIA EN MÉXICO

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Este próximo domingo primero de julio los mexicanos iremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades, quienes tendrán la responsabilidad de gobernar durante los próximos tres o seis años. Ésta, la del próximo domingo, será la elección más competida de la historia de México.

Pero, ¿sabe Usted amigo lector, con precisión, qué cargos estarán en juego en la elección del próximo domingo? Le voy a platicar:

En total, serán electos 18,299 nuevos funcionarios en todo el país, de los cuales 629 cargos serán federales y 17,670 locales. En el proceso, participarán 9 partidos políticos federales y 89 millones 123 mil 355 ciudadanos estamos registrados en la lista nominal de electores, lo que significa que podremos acudir a votar en las 156 mil 899 casillas que habrán de instalarse en todo el territorio nacional: 67,678 casillas básicas; 79,353 contiguas; 8,814 extraordinarias; y 1,054 especiales.

Estarán en juego la Presidencia de la República en donde 4 candidatos buscan ser quienes sucedan en el cargo al hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ellos son, Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

También, estarán en competencia 64 escaños de mayoría relativa para el Senado de la República, además de 32 de representación proporcional y 32 escaños más de primera minoría, lo que da un total de 128 cargos para la cámara alta.

El próximo domingo, también estarán en juego 500 escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De esos 500 puestos, 300 son de mayoría relativa o de voto directo, por distrito, y 200 son de representación proporcional o plurinominales.

Hay que recordar que Tamaulipas tendrá en esta elección un distrito electoral federal más, el cual se incorporó a partir de septiembre de septiembre de 2017, fecha en que inició el proceso electoral 2017-2018. Este Distrito es el 9 y está ubicado en Reynosa. Este nuevo Distrito se compone de 221 secciones electorales.

Este ajuste al mapa electoral de Tamaulipas se dio debido al crecimiento poblacional en esa zona del estado. Estos cambios se realizaron a fin de mejorar el equilibrio poblacional y garantizar el principio de equidad y de igualdad política en los procesos electorales federal y locales, en nuestro caso a partir de esta elección 2018.

Además, el próximo domingo también estarán en juego ocho gubernaturas: Morelos, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Y adicional, también habrá de elegirse al nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

También, estarán en juego 972 Diputaciones locales, de las cuales 585 son de mayoría relativa y 387 de representación proporcional,1,597 Ayuntamientos, 184 Juntas municipales o Concejales y 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Entre estos Ayuntamientos que se citan, se encuentran los 43 de Tamaulipas, los cuales han tenido gobiernos de dos años para, finalmente, empatar las elecciones y que en el año 2024 México tenga sólo una elección cada tres años.

PD. 1. Este jueves se cumple un año más, ocho para ser exactos, del absurdo homicidio del Dr. Rodolfo Torre Cantú. Durante los seis años de gobierno de su hermano, Egidio, no pasó nada de lo que ofreció y pudo haber cumplido desde la titularidad del ejecutivo del estado.

Este jueves, y con motivo de este octavo aniversario luctuoso de Rodolfo Torre Cantú, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ha convocado a la ceremonia que desarrollará este 28 de junio, a las 11:00 horas.

Así lo informó el dirigente estatal del tricolor,Sergio Guajardo Maldonado, quien dio a conocer que la ceremonia se desarrollará en la explanada del CDE, en donde participaran organizaciones y sectores del partido.

La mañana del 28 de junio de 2010, Torre Cantú fue ejecutado cuando se dirigía al aeropuerto para viajar a Matamoros a fin de estar presente en su cierre de campaña como candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

