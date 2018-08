HIPODROMO POLÍTICO

Carlos Cortés

UAT, LA BUENA NOTICIA

Esta mañana, el periódico La Crónica, publicó una nota que me parece muy relevante por dos motivos, como siempre, el malo y el bueno. El malo tiene que ver con la situación económica que rodea a las universidades públicas de México, lo que incide por supuesto con la calidad académica. Y la buena que en esta lista de Universidades Públicas en “quiebra financiera técnica”, no se encuentra nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que habla bien, muy bien diría yo, de la administración rectoral de José Andrés Suárez Fernández, pero también habla bien de una Universidad que lucha cotidianamente por cumplirle a su comunidad y hacerlo bien, que habla bien de la sinergia de todos los universitarios y de la labor de adentro hacia afuera de nuestra máxima casa de estudios.

Estás “universidades con problemas estructurales críticos”, denominadas así por la propia SEP, se suman a las carencias nacionales en la educación superior como falta de cobertura, abandono escolar y déficit en el desarrollo de competencias idóneas para el mercado laboral. Un panorama reincidente en otros niveles educativos y un problema muy serio para la educación en el país.

Y vamos con la mala noticia: en el top 10 de estas “instituciones deudoras” están, la Universidad Veracruzana, con un pasivo por 2 mil 800 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Zacatecas, con mil 900 millones de pesos de adeudos; la Universidad Autónoma de Chiapas, con un pasivo por mil 700 millones de pesos; y la Universidad Autónoma del Estado de México, con adeudos por mil 450 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Nayarit, con una deuda de 900 millones de pesos; la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un pasivo por 560 millones de pesos; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con deudas por 260 millones de pesos; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con adeudos por 70 millones de pesos; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con 32 millones de pesos de pasivo y, aunque usted no lo crea, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pasivos por 22 millones de pesos.

¿Las causas? De acuerdo con información de la propia Secretaría de Educación Pública, se identifican siete razones principales de estos “hoyos financieros”: plantillas no reconocidas, tanto de profesores como de trabajadores; prestaciones a maestros, administrativos y empleados nominales “no contempladas en el modelo” convenido por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un creciente peso financiero del sistema de pensiones y jubilación del personal académico y administrativo, y la ya referida “acumulación de años de déficit, la cual incide en la magnitud de los adeudos al SAT y a los proveedores de Seguridad Social”.

Reitero. La mala noticia hoy es el estado financiero crítico de las universidades públicas en México, sobre todo de las de este top diez, pero la buena nota es, no sólo que la UAT no se encuentra en esta lista, sino que además camina por buena ruta, con una administración eficiente y que no quita los ojos de la eficiencia financiera ni de la calidad académica, lo que merece el reconocimiento de los tamaulipecos.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónicohipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

Me gusta: Me gusta Cargando...