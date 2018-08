HIPÓDROMO POLÍTICO

MAGDALENA PEREZA ¡MIENTES!

Ayer domingo, circuló a la velocidad del rayo una presunta sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son sede en Monterrey, con faltas de ortografía, por cierto, que presuntamente daba el triunfo a la todavía alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra sobre el panista Jesús Nader Nasrallah, por cantidad de irregularidades electorales.

Nada más falso, querido lector. Esta “presunta sentencia” no fue real, no fue cierta, y dio la vuelta a Tamaulipas, confundiendo a todos.

El caso es que al investigar el presunto origen de la misteriosa resolución difundida por whatsapp, resulta que nos enteramos que la señora alcaldesa Magdalena Peraza, todavía para fortuna de los más, tiene contratado y operando, con recursos de la presidencia municipal del puerto, un ejercito de boots que tratan a toda costa de deslegitimizar el triunfo de Jesús Nader Nasrallah, como candidato de la elección del pasado primero de julio en Tampico.

Además, el respetable porteño se queja de dos cosas sobre la vetusta mentora con aspiraciones: primero, que la doña además de la obesidad se carga una soberbia que casi no le permiten entrar al palacio municipal. Y dos, que es tal su enfado, enojo y encabronamiento por haber perdido la elección, que a quien se le acerca a darle un chisme o a hacerle cuchi cuchi los está corriendo de la presidencia municipal. Así se han ido muchos porque ya no soportan a esta señora y a su equipo cercano.

Para nadie, pues, es un secreto que la Peraza y sus “Pepes Grillos” se niegan a aceptar su dolorosa derrota en Tampico. En todo el puerto, las voces de la sociedad civil lamentan la falta de madurez de la candidata perdedora, porque es evidente que nunca se preparó para perder, y ahora, ante la falta de argumentos, a través del rumor, del descredito, de la difamación barata, de “radio pasillo” descalificar la victoria inobjetable del candidato de Jesús Nader Nasrallah, candidato a presidente municipal de Tampico de la Coalición Por Tamaulipas al Frente, que apoyaron el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.

Magdalena sigue emberrinchada porque perdió la elección, en lugar de afrontar con DIGNIDAD la derrota. Y es que la Peraza no se preparó para ganar. Se imaginó que con el trabajo chambón que habría realizado al frente de la presidencia municipal era suficiente para exigir a los tampiqueños que votaran por ella. Pero Magda y sus asesoras se equivocaron. La sociedad le recriminó y le cobró la factura por un trabajo mediocre, reitero chambón, chafa y sin expectativas de buenos resultados.

Bueno, fue a tal grado su paso por la alcaldía gris que ni siquiera fue capaz de asumir su papel de autoridad con los constructores de los mercados municipales y hoy tuvo que meter la mano el Gobierno Estatal y retirarles el contrato ante la falta de resultados. Magda lo tenía que haber hecho desde el principio de su gestión, pero no lo hizo. Se hizo la occisa en ese tema y prefirió entrarle a los asuntos electoreros, a aquellos que le dieran lucimiento y que le redituaran resultados en la reelección. Hoy Magda no está en ninguna encrucijada. Está sólo en el tiempo de la entrega y más le vale que la entrega la haga bien porque podría, como dice el primo de un amigo, caerle la voladora.

Por lo pronto, con los mensajes del TRIFE falsos que esta generando en redes, ya está en un tris de ser objeto de una denuncia judicial y de comprobarse su culpabilidad podría ir a la cárcel. Y me parece que en este momento de la vida de la vetusta alcaldesa debe ya reflexionar sobre lo que es bueno y lo que no, y permitirse vivir sin sobresaltos el resto de su vida. Ya fue diputada, ya fue alcaldesa dos veces, su forma de vida ya la tiene asegurada, entonces me pregunto yo, ¿y para que buscarle tres pies al gato?

Porque Magdalena Peraza sabe que ella no ganó la elección, sabe que perdió ante Jesús Nader Nasrallah, sabe que el respetable la desprecia y sabe que los síndicos y regidores de la actual administración local tampoco la respetan. Magdalena Peraza: ¡mientes! No ganaste la elección ni vas a lograr contaminar el proceso, porque tu esfuerzo digital está encaminado a lo que haces siempre, presionar para que te cumplen tus caprichos lo que está vez no va a pasar. No has sido honesta y eficiente y por eso, en Tampico ya no te quieren.

1. No tengo bola de cristal, pero me parece que la camita está tendida para que, al todavía alcalde de Matamoros, Chuchín de la Garza, las peras se le pongan de a 25 y podría ir a parar a la cárcel por los excesos cometidos por él y sus muchachos en la administración municipal y en detrimento de la sociedad matamorense. Y es que el alcalde electo Mario López no está dispuesto a que le hipotequen el municipio para la colocación de un sistema de luz pública que con él ni siquiera han tenido la amabilidad de tomar su parecer, porque ya es alcalde electo y que tendrán que pagar las próximas tres administraciones. ¿Será? Hagan sus apuestas.

2. Y crítica es la situación que se vive en Ciudad Victoria, por aquello de que la COMAPA ni hace nada por resolver la falta del vital líquido ni le importa hacer, lo que evidentemente es una tortura para las colonias, muchas colonias, que tienen sin agua entre 10 y 20 días de la canícula, lo que podría generar un problema serio de salud pública, que ni se imaginan. Ni el Gerente de la COMAPA Victoria, Gustavo Rivera, ni el alcalde Oscar Almaraz, han buscado la forma de resolver de una vez y para siempre este serio desabasto de agua que es responsabilidad únicamente suya y no de Tlaloc como vienen acusando. Y lo que exige el respetable, ese que paga el agua y sus jugosos salarios, es que si no pueden con la COMAPA pues que la regresen al estado y que se vayan a su casa.

Por lo pronto, no hay equipos para bombear agua de la presa. Y en esos “asegunes”, están sin agua las siguientes colonias de Ciudad Victoria: Zona Alta. Cuauhtémoc, Las Echeverría en sus cinco etapas, Orilla del Libramiento, AltaVista, Álvaro Obregón, Zona Norte. Vamos Tamaulipas Peregrina, Enfermeras, Estrella, Zona Oriente, Azteca 1 y Azteca 11, López Mateos, Doctores, Benito Juárez, Liberal, Zona Centro y Valle de Aguayo.

Reitero. Estas zonas tienen entre 10 y 20 días sin agua. ¿Pues que esperan? Porque para cobrar si están buenos, ¿Verdad?

