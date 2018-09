HIPODROMO POLÍTICO

EPN: HALAGO EN BOCA PROPIA ES VITUPERIO

Ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje a la nación con motivo de su Sexto y último Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional, a todo el país. Sin embargo, parece ser que al mexiquense se le olvidó que halago en boca propia es vituperio. Hubo, confieso, momentos en que me perdí y me sentí como escuchando al presidente de otro pais, claro y por supuesto, del primer mundo. En momentos me sentí en Nueva York, en otros en Otawa, unos más en Francia y otros en Inglaterra, y porque no hasta en Sidney.

Y es que me parece que el mensaje del presidente habló de realidades que los mexicanos de a pie nada más no podemos ver. Y claro, por supuesto, que en el gobierno del presidente Peña hubo cosas buenas, las menos; cosas malas y cosas terribles.

Le decía yo que en su mensaje con motivo de su sexto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto aseguró que entregará a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, un México muy fortalecido en lo político, lo social y lo económico. Así lo dijo textualmente el aún inquilino de Los Pinos: “A la siguiente administración le entregamos un país con importantes fortalezas: estabilidad política, social y económica, finanzas públicas sanas con 78% más de contribuyentes que hace seis años. Y una deuda manejable y en tendencia decreciente”, dijo, ufano.

Y agregó que “con los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro”, y con “proyectos de telecomunicaciones en marcha que permitirán dar servicio de internet de banda ancha a por lo menos el 92% de la población para el año 2024. Hoy somos un país mejor del que éramos hace seis años, lograrlo ha sido mi mayor compromiso desde el primer día de mi mandato”, dijo y agregó: Este será el punto de partida de la próxima administración, que el primero de diciembre habrá de asumir la alta responsabilidad de gobernar a México”.

Pero eso no es precisamente lo que piensa la mayoría de los mexicanos, los de a pie. En 2012, cuando comenzó su gobierno, muchos ciudadanos veían su gobierno con optimismo y el 41 % de los mexicanos pensaba que México “estaría mejor” con el Ejecutivo entrante. Ahora, a su salida del gobierno, el 65 % de los mexicanos, opina que Peña Nieto “dejará al país peor de lo que estaba hace seis años” cuando terminó el mandato del presidente Felipe Calderón. Estos datos fueron producto de un sondeo realizado por la firma De las Heras Demotecnia y divulgado precisamente ayer, cuando Peña Nieto presentaba su sexto y último Informe de Gobierno.

Y le doy un dato adicional que podría ayudar a pintar este gobierno de cuerpo entero: el pasado 29 de agosto, declaró Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante la presentación del informe “La ineficacia de la desigualdad”. Graue dijo que el ingreso de los 10 mexicanos más ricos es equivalente al de 60 millones de mexicanos pobres. Adicional, en 2002, la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos representaba el 2 por ciento del Producto Interno Bruto y para el 2014 ascendió ya al 9 por ciento.

Insisto. Creo que el presidente Enrique Peña Nieto vive en Peñalandia al decir que el país se transformo en los últimos seis años, los seis años de su administración. ¿Cosas buenas? Parcialmente la Reforma en Telecomunicaciones, en lo que tiene que ver con telefonía celular, pero en radiodifusión le dio en la torre a la industria; parcialmente el Pacto con México, que no logró implementar y operar las reformas adecuadamente y dejó a muchos sectores francamente enojados, entre ellos a los maestros y generó la debacle de Pemex.

En diciembre de 2012, el dólar se cotizaba en $13.97 y hoy se encuentra en $19.06; el litro de gasolina magna estaba en diciembre de 2012 en $9.82 y hoy está en $19.25, aunque hay plazas con mayor costo. El litro de diesel en diciembre de 2012 en $11.17 y hoy está en $20.07. En 2012 el kilowatt hora estaba en $0.65, ahora está en $0.793. Y finalmente el costo del gas LP por cilindro de 30 kilos en 2012 era de $366 y actualmente es de $602.70. Y la deuda pública pasó de los 4 billones de pesos a los más de $10.142 billones, en agosto de 2018.

Ahora, querido lector, con todos estos datos duros que le di, y con el impacto en sus finanzas familiares, ¿cree Usted que hoy México es mejor que hace seis años, como ayer se ufanó el aún presidente, Enrique Peña Nieto? Halago en boca propia es vituperio.

PD. 1. El Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reconoce el retroceso en el combate a la violencia en el país. Mientras los homicidios superaron ya los niveles del sexenio pasado, hay otros delitos graves donde el avance es mínimo o inexistente, a pesar del gasto en seguridad que al día de hoy ya sobrepasó a los de las anteriores administraciones. Y aunque el presidente Peña negó que el país se encuentre en una “crisis generalizada” de inseguridad, reconoció que en el 83 por ciento de los municipios hay menos de 50 policías y hay más de 600 municipios en México sin un solo agente del orden. ¿Grave o no?

PD. 2. El Gobierno Municipal de Xicoténcatl González Uresti en Ciudad Victoria, priorizará la construcción de obras hidráulicas que hagan eficiente el suministro de agua en esta capital, en virtud de que casi el 60 por ciento del agua que llega a la red se desperdicia por las fugas y deficientes condiciones de la tubería, a la que no se le ha dado mantenimiento en los últimos sesenta años. Eso es tomar al toro por los cuernos.

