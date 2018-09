HIPODROMO POLÍTICO

MAGDA PERAZA: LA DEMENCIA SENIL NO PERDONA EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

La todavía alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, en los últimos días, francamente ha acabado con el poco respeto que la ciudadanía tenía por ella. Sigue negándose a iniciar el proceso de entrega-recepción que por Ley debió de haber arrancado desde el pasado primero de septiembre junto con el equipo del alcalde electo y ganador del proceso electoral del pasado primero de julio, Jesús Nader Nasrallah. Pero no ha sido así. La alcaldesa sigue pasándose la Ley por su irregular arco del triunfo, abusando flagrantemente del 115 constitucional y violando una y otra vez reglamentos, códigos y leyes. La Peraza pide a gritos, pues, que la metan a la cárcel a ver si así aprende.

La historia es que Arturo Basaldúa Guardiola, el representante legal del presidente municipal electo de Tampico, Jesús Nader, nuevamente estuvo este martes en la Secretaría del Ayuntamiento y en la oficina de la Presidencia Municipal, donde presentó un oficio “recordatorio” a la administración saliente para que dé a conocer al comité de enlace que se habrá de encargar del proceso de entrega-recepción para el cambio de gobierno. Y este fue un amable recordatorio porque el pasado 28 de agosto del año en curso, se presentó un primer oficio haciendo la citada solicitud al Ayuntamiento local, del que a una semana no se ha recibido respuesta en el domicilio marcado para ello. Sin embargo, en declaraciones públicas, la vetusta alcaldesa se ha negado a iniciar el proceso argumentando diversos asuntos que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Ley.

Basaldúa Guardiola precisó que si bien la Ley estatal de entrega-recepción establece de manera genérica que este proceso se debe llevar a cabo dentro de los treinta días previos a la toma de posesión de la nueva administración, por lo que es muy importante hacerlo con el debido tiempo a fin de que éste se efectúe de manera clara, minuciosa y transparente.

En dicha carta, el abogado de Chucho Nader le notificó a la administración saliente y perdedora de la elección de pasado julio, que conforme a los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Estatal de Entrega-Recepción, la administración que sale debe proponer un grupo máximo de siete funcionarios e igual para la administración que entra, a fin de revisar, entre ambos equipos, los recursos, materiales, bienes muebles e inmuebles y toda la información relativa al manejo ordinario del municipio”, expuso el representante del próximo jefe de gobierno en el municipio quien recalcó que, mediante la solicitud presentada, se busca ofrecer a la ciudadanía mayor transparencia en el proceso de entrega-recepción, previo a la toma de posesión del nuevo gobierno que iniciará el próximo lunes 1 de octubre.

El problema es que la señorita presidenta nomás no se le da la gana dar cumplimiento a la Ley e iniciar el proceso de entrega-recepción, argumentando que nadie le ha dicho que la Sala Regional de Monterrey ya le dio palo en la inconformidad sobre el proceso electoral. Lo grave, y gravísimo diría yo, es que esta señorita está demostrando dos cosas, ambas peligrosas al entender que o esta administración que termina estuvo llena de ignorantes o estuvo llena de abusivos y pillos. Me explico.

El argumento de que nadie le ha notificado a la Peraza, significa que ni ella ni sus abogados saben que el derecho en materia electoral se cuece aparte del civil y el penal, ya que la interposición de los recursos en materia electoral no tiene efectos suspensivos sobre la resolución del acto reclamado. Eso lo dice muy claro el artículo 41 fracción sexta de la Constitución General de la República, lo que significa que aunque no le notifiquen ella debe iniciar el proceso de entrega-recepción el primero de octubre porque la constancia que acredita al ganador está a favor del candidato Jesús Nader Nasrallah y punto. Y con base en derecho, Magdalena le debe entregar a Chucho Nader, aunque a la doña no le parezca.

El otro tema, que es más grave todavía, es que la señorita Peraza y sus muchachos están intentando ganar tiempo porque lo que se rumora es que a muchos de sus amigos, colaboradores y familiares está intentando sindicalizarlos a fin de que pueda perpetuarse en el poder a través de terceros y operar desde fuera. ¿Inteligente? No, se quiere pasar de viva, aunque allegados a ella aseguran que tiene miedo por todo el desastre administrativo y financiero en que tiene al Ayuntamiento de Tampico. ¿Pues no que muy honesta la señorita? ¿Pues no que muy transparente? Sin tener la confirmación plena, las actitudes de la Peraza denotan que su destino será al penal por haberse pasado de lista.

Y reitero. Magdalena Peraza no es la dueña de Tampico ni de las conciencias de la sociedad porteña. A ella se le contrató para servir como alcaldesa, pero las cosas ya se le están saliendo de control. Y mientras siga empeñada en violar la Ley sistemáticamente, se le irá haciendo una bola de nieve que finalmente la llevara a ella, y eventualmente a sus secuaces, a la cárcel. Ya basta de que el estado de derecho sea letra muerta.

Por lo pronto, me parece que Chucho Nader debe recurrir al Ministerio Público, al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior de Tamaulipas a denunciar este atropello y abuso por parte de la Peraza para que se tomen medidas, de una vez y por todas, para obligar al irrestricto cumplimiento de la Ley, porque de ninguna manera puede esgrimirse como argumento al incumplimiento de la norma la demencia senil.

PD. 1. Es una vergüenza que a estas alturas haya miles de familias de Ciudad Victoria que tienen más de 25 días sin el suministro, regular y no, de agua potable, lo que es criminal. Además, los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no han recibido el pago de sus salarios y acusan a Gustavo Rivera de pagar primero a su real fuerza aérea (aviadores), a sus amigos y a los funcionarios y después a los trabajadores, aquellos que si hacen que la COMAPA de Ciudad Victoria funcione y medio opere con la limitante de recursos derivado de una pésima administración encabezada por Gustavo, la cual debe ser investigada por la Contraloría del estado, por el Congreso de Tamaulipas y por la Auditoria Superior del Estado. Por cierto, radio pasillo acusa que Gustavo Rivera traicionó a quien pudo, lo que se debe traducir como que traicionó a todos, y lo que nos falta saber es si en ese “todos” incluyó a su jefe Oscar Almaraz. En una de esas sí, pudo ser.

PD. 2. Le platico que La Grulla es una ciudad ubicada en el condado de Starr, en el estado estadounidense de Texas, con una población al año 2010 de 1,622 habitantes. Bueno, pues para que aquellos que abusan de los recursos públicos pongan sus barbas a remojar, le comento que el alcalde de esta Ciudad texana, Pedro Flores, huyó por una orden de aprehensión. ¿Y sabe Usted por qué? Pues por llenar la alberca de su casa con agua de los bomberos, que son recursos públicos. ¿Algún día podremos llegar a tener un estado de derecho así de justo? Se lo comparto sólo como reflexión. Y aunque el caso fue desestimado por los tribunales, queda el buen sabor de boca que a quien se porta mal, se le aplica.

