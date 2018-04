¡¡HOMENAJE!!

(Honor a quien honor merece)

Por José Manuel Izaguirre

“LIMONENSES”

Mi cuñado Tano Munguía, mi hermano Bello y yo, estuvimos platicando el domingo pasado acerca de organizar una fiesta de !!Homenaje!! para los viejos deportistas del Limón. Nos dijimos ¿Porqué solo a los que jugaron profesional? Los amateurs de nuestro pueblo, por el simple hecho de ser deportistas también lo merecen.

Nos acordamos entre otros de Ramón Toro, Abel Sánchez, Gerónimo Guerrero, Jorge Lira, Juan Sauceda, Raúl Sánchez, Rubén Sánchez, José Luis García, Israel Castillo, Juan Blanco, Pedro Medina, Rogelio Vera, Valdo García, Beto Morales, etc., etc., agréguenle ustedes más nombres. Incluso podemos incluir a los que se nos adelantaron.

Lo haríamos por allá por el 20 de noviembre de este año y la entrega de reconocimientos sería después de un improvisado partido de fut-bol de todos contra todos.

Tenemos bastante tiempo para ir platicando y organizándonos para que esto luciera grandioso. Tenemos que hacerlo antes que se nos vayan algunos.

Sería bueno ir juntando fotos antiguas para hacer un álbum y mostrarlo a los asistentes.

Se aceptan sugerencias.

Aquí les muestro algunas fotografías que he podido salvar.

Un abrazo.

PD Güera Elvira Sanchez Manrique promuévelo en tu página del Limón.

