Inicia el 2017 con 92 mil Afiliados al Seguro Popular

De la Redacción

Este año vamos a iniciar con alrededor de 92 mil afiliados al Seguro Popular que recibirán atención médica en el Hospital Regional “Dr. Emilio Martínez Manautou” informó su directora la Dra. Diana Fong Aguilar.

Es una cifra grande, pero se entiende que es de El Mante y la región, son personas que no tienen ninguna afiliación al IMSS, al ISSSTE o cualquier otra institución oficial de salud. Y a pesar de ser una cantidad respetable vamos este año por captar un 21 por ciento, algo así como uno 19 mil derechohabientes más, explicó la funcionaria.

La Dra. Fong Aguilar aprovechó para invitar a las personas que faltan por inscribirse al Seguro Popular para que lo hagan, no tiene ningún costo ya que el único requisito es que no estén asegurados por otra parte. No se cobra y es totalmente gratuito.

La entrevista la concedió una vez que concluyó una audiencia con el Presidente Municipal Ing. Juan Francisco Leal Guerra a donde acudió con motivo de la salutación de año nuevo.

Me gusta: Me gusta Cargando...