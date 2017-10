Iniciativa digna de imitarse

En redes sociales Adriana Villanueva publicó que fue alpanteon No. 1 y lo encontró enmontado. Jerry Rodríguez le escribió un texto que publicamos íntegramente “yo creo que cada familiar es responsable de las tumbas de sus difuntos si de perdido cada mes fueran a visitar y no cada año o cada que se acuerdan que tienen a alguien ahi seria diferente y quieren que este limpio cada que vayan pues no se puede estoy de acuerdo que hay personas que trabajan ahi pero no hay que dejarles todo a ellos ese pedazo de tierra donde tenemos a un familiar sepultado se nos vendio ese terreno es de nosotros asi que es nuestra responsabilidad mantenerlo limpio” Ud. que opina

