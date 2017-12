Integró el PRI en Mante la Comisión de Procesos Internos En Sesión de Consejo Político

De la Redacción

Con el voto de los integrantes del Consejo Político Municipal reunidos en sesion extraordinaria efectuada el día 20 del mes en curso, quedó integrada la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en El Mante.

Esa Comisión la Preside Lic. José Guadalupe Martínez Castañeda como reconocimiento a su militancia y trayectoria partidista.

También la integran: Alma Edith Martínez Montelongo, Benito Maldonado Castillo, Dulce Daniela García Maldonado, Santiago Puga Rodríguez, Estefana Rodríguez Rodríguez, Arcadio Nava Rodríguez y Secretario Técnico el Lic. Ramón Picazo Castillo quienes rindieron protesta estatutaria ante la Presidenta del Comité Municipal Lic. Guadalupe Acevedo Díaz.

Previamente en esa misma sesión rindieron protesta los nuevos integrantes del Consejo Político Municipal en su mayoría representando a los comités seccionales del PRI.

La clausura de la sesión extraordinaria la hizo el Lic. Rodolfo Sandoval Castelán, ex presidente del Comité Municipal en presencia de distinguidos priistas como el Diputado Federal Alejandro Guevara Cobos y los ex alcaldes Florentino Sáenz Cobos, José Manrique Villarreal, ex diputados locales, representantes de sectores y demás integrantes de la clase política de El Mante.

QUE HACE LA COMISIÓN

De acuerdo a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dicha instancia es la responsable de organizar, conducir, dirigir, validar y evaluar el procedimiento para la postulación de candidatos para cargos de elección popular

La Comisión Nacional de Procesos Internos coadyuvará con las demás comisiones de procesos internos y en el ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir de los integrantes del Partido, llámense afiliados, cuadros, dirigentes y simpatizantes el cumplimiento de los Estatutos y del presente Reglamento.

Me gusta: Me gusta Cargando...