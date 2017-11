Julio Portales desata Polémica en las redes

Por Juan Antonio Lerma

El actual presidente de la CANACO, JULIO PORTALES MARTÍNEZ desató polémicos comentarios al publica este día en cuenta de Facebook la siguiente frase: “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo junto” de J.D. Cortés, acompañada de un saludo y una imagen con una especie de slogan # JP # El Mante.

Y es que no es ningún secreto que el ex tesorero municipal en la administración municipal de PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN y ex gerente de la COMAPA tenga verdadero interés en participar el próximo año como candidato a la alcaldía local.

El problema es que PORTALES MARTINEZ no ha dicho si irá por el PRI, independiente o por algún otro partido político, ya que ante su ausencia en algunos eventos del tricolor y los colores que maneja en su imagen donde no usa los colores de ese partido, además de la serie de comentarios que circulan en el ámbito político local en el sentido de que MORENA y el PES estarían interesados en lanzar al presidente de la CANACO como candidato a la alcaldía de la urbe cañera.

Pero si bien hay quienes consideran que JULIO PORTALES tiene una mejor imagen como candidato ciudadano y que pueda acaparar mayor votación, la verdad es que quitarse el sello y fierro del PRI es difícil, pues no inició ayer su carrera política sino que data de muchos pero muchos años cuando incursionó en las filas del desaparecido FJR.

