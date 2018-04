LA C.M.E. TRABAJA CON RESPETO A LOS CANDIDATOS REGISTRADOS: MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS

En El Naranjo S. L. P.

Por Rubén MARTINEZ LUCIO

CORREO: hechosdelmante@hotmail.com

FACEBOOK: hechosdelmante o Rubén Martinez Lucio

El Naranjo S.L.P.- “En esta oficina de la Comisión Municipal Electoral de El Naranjo San Luis Potosí se trata con respeto a todos los aspirantes a la Presidencia Municipal que acuden a solicitar su registro acompañados de las Propuestas de su Planilla para integrar el próximo Ayuntamiento 2018 – 2021 bajo el respaldo de algún Partido Político o Independiente”.

Lo anterior fue dado a conocer por el Consejero Presidente Manuel de Jesús Ramírez Contreras quien agrego que la Convocatoria para el Registro de Aspirantes para ser Candidato a la Presidencia Municipal de El Naranjo por Mayoría Relativa y Representación Proporcional abrió las inscripciones el pasado 21 de Marzo y venció el día 27 del mismo mes de este año 2018 en horario de 08:00 a las 20:00 horas a excepción del día 27 que estuvimos al pendiente hasta las 24:00 horas (12 de la noche) para verificar el termino de Registros.

El Consejero Presidente Ciudadano Manuel de Jesús Ramírez agradeció el apoyo que ha recibido de sus compañeros el Secretario Técnico el Licenciado Héctor Melquiades Hernández Zavala y los Concejeros Ciudadanos el Licenciado Humberto Izaguirre Avalos, la C. María Isabel Barrón Castillo, la C. Alexia Jazmín Almaguer Rodríguez, la C. Carmen Juárez Quiroz y el C. Javier Zúñiga Hernández quienes trabajan en equipo y armonía.

Finalizo diciendo que se registraron ante este C.M.E. 4 Aspirantes y en su orden fueron el día 24 el Movimiento de Regeneración Nacional Solicito el Registro de la C. Mayra Nayely Ríos, el día 26 el Doctor Manuel Méndez Rodríguez solicito su registro como Candidato Independiente, el 27 se presentó el Ciudadano Eliseo Rodríguez de León quien es postulado por el PVEM en alianza Partidaria con el PANAL a solicitar su Registro como Candidato y por último la C. María Isabel González de León postulada por el PRI.

Me gusta: Me gusta Cargando...