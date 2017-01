La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¡¡¡Gubernatura mexiquense en familia!!!

Jueves, 19 de enero 2017.

EL diputado federal priísta por la LXI Legislatura, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, registró su precandidatura para la gubernatura de Coahuila, igual el dirigente del Sector Obrero y Secretario General del PRI, JESÚS BERINO GRANADOS, pero él como simple comparsa y justificar que el PRI lleve a cabo precampañas en toda la entidad.

El también exlegislador local y “delfín” del mandatario RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDÉS es actualmente alcalde de Torreón y en diciembre solicitó licencia para participar en la contienda electoral de este año, en la cual su más fuerte adversario sería el exsenador GUILLERMO ANAYA LLAMAS, quien ganó la elección interna del PAN.

Y si de partidos políticos y cosas peores hablamos, el líder nacional del PAN, RICARDO ANAYA CORTÉS, sigue en negociaciones con la secretaria General del PRD, BEATRIZ MOJICA MORGA, con la idea de ir en alianza en el proceso electoral del Estado de México e intentar arrebatarle la estafeta que actualmente ostenta el PRI, con ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS.

Los que saben de estos rollos explican que en caso de darse la coalición, la del PAN- PRD apoyaría a un candidato surgido de una encuesta para medir cuál de sus respectivos gallos sería el mejor posesionado.

El registro de convenios de coaliciones políticas para la selección de gobernador, ante el Instituto Electoral del Estado de México concluye el próximo lunes, y muy probable en las propuestas iría, el senador ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ y la poblana, excandidata presidencial, JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA, quien por cierto el mismo lunes cumple 56 años de edad.

Ahí mismo, en el terruño mexiquense, se da un estira y afloja en el bando tricolor, con CAROLINA MONROY DEL MAZO, prima de ENRIQUE PEÑA NIETO, y el toluqueño ALFREDO DEL MAZO MAZA, exalcalde del ayuntamiento de Huixquilucan y también primo del Presidente de la República.

Dándole vuelta a la hoja, el presidente de la Coordinación Política en el Congreso Local, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, estima que es de alto costo dotar de escoltas y vehículos blindados a los funcionarios estatales y destaca que ninguno de los legisladores trae o está solicitando ese tipo de protección.

El diputado blanquiazul considera que en todo caso habría de realizarse estudios para ver hasta donde es prudente poder darle un tipo de seguridad a los servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. “Lo que realmente se necesita es crear un verdadero estado de derecho que no se ha tenido en Tamaulipas desde hace muchos años y lo que estamos pidiendo es que todos los días no se deje de luchar por cambiar el estado que guardan las cosas en materia de seguridad pública”.

En la misma sede del Poder Legislativo, el hijo del extinto líder petrolero JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA se dejó caer bien y bonito contra los exdirigentes estatales del Partido del Sol Azteca, instituto político que lo expulsó por haber apoyado el proyecto político del actual gobernador y postulares para diputado por el PAN en la elección del 2016. El exalcalde maderense y exlegislador federal por el PRD, JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, tildó de parásitos del PRI a JORGE OSVALDO VALDEZ VARGAS y a CUITLAHUAC ORTEGA MALDONADO, además responsabilizándolos del bajo nivel político en que ubica el PRD.

El mentado “JOACO” no se anduvo por las ramas, afirmando que en el pasado proceso electoral VALDEZ y ORTEGA utilizaron las siglas del partido para sus intereses personales y con descaro se vendieron con EGIDIO TORRE CANTÚ, para operar en contra del candidato a la gubernatura que postulaba el PAN.

Nos pasamos a Palacio de Gobierno, donde se escucha fuerte y quedito que a finales de este mes o primeros días de febrero, el Jefe del Ejecutivo oficializaría tentativamente una serie de despidos, renuncias y nuevas contrataciones, involucrando en los mismos a la dependencia que dirige LIDYA MADERO GARCÍA.

En tema muy aparte, este mediodía, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA asistiría al “Polyforum Victoria”, con la presentación de las reglas de operación de los programas federales 2017 para el campo tamaulipeco.

En la sección humorística va el de “Pies grandes”, picaresco chascarrillo que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA. Y que dice: Juanita le pregunta a su novio Francisco: – ¿Mi amor, por qué tienes los pies tan grandes? – Bueno, lo que pasa es que yo he andado muchísimo. Le he dado la vuelta al mundo casi dos veces y es normal tener los pies así de grandes cuando se anda tantísimo. – Sí, sí… andar, habrás andado mucho… ¡¡¡pero mear, me parece que has meado poco!!!

Retomando el rumbo, las autoridades neoleonesas no concluían las investigaciones relacionadas con el impactante incidente suscitado en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, donde un alumno de escasos catorce años y que posteriormente se suicidó, baleó a “boca de jarro” a su maestra y a tres de sus compañeritos.

Tampoco dejaban en claro lo que realmente motivó al escolapio a perpetrar la conmovedora masacre, sin descartar un posible bullying, enfermedad depresiva o manipulación de terceras personas.

Esta mañana, el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad de Nuevo León, ALDO FASCI ZUAZUA, daba a conocer que dos de los alumnos y la profesora CECILIA CRISTINA SOLIS permanecía en estado crítico, y que aún era un misterio la procedencia del revólver de calibre 22 y la persona que filtró el video que en minutos dio la vuelta al mundo, mostrando el momento justo en que FEDERICO acribillaba y se arrebataba la vida.

Obvio, lo arriba escrito nada tiene que ver con la protesta que ayer realizaron maestros jubilados y pensionados de educación media superior y Tecnológica, afuera de la Delegación del ISSSTE, para exigir el pago de aguinaldos y prestaciones.

Permítanos dar paso a la denuncia anónima que nos enviaron, firmada por la “Dra. Simí” y denunciando presuntas anomalías detectadas en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dice: “Cuando se podrá contar con una Delegación del Imss en Tamaulipas acorde a las necesidades de atención de salud, libre de la corrupción, el robo de medicinas, el enriquecimiento ilícito en licitaciones “a modo”, venta de plazas, acosos sexuales y todo ello patrocinado por ROBERTO HERNÁNDEZ BÁEZ, alias El Boby. Quien gracias a Eugenio Hernández Flores fue titular de la COEPRIS en donde solo le faltó robar el cableado de las instalaciones, saqueó, defraudó y negoció lo que quiso con el aval del exgobernador. Y para muestra unos cuantos botones de la actualidad de su equipo “brillante” de colaboradores: Alejandro Fernández Marcos (brazo derecho y único personal nuevo importante que metió a la delegación en el área donde se manejan los dineros) y quien se encuentra en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y quien controla todo lo relacionado a la adquisición de equipo médico, medicinas, víveres, transporte, etc. Pareciera que dicho puesto cuenta con un conjuro contra del Imss, porque quien llega a ese puesto se enriquece ilícitamente, como sucedió en la pasada administración con el priista Fernando Mansilla, compadre de Baltazar Hinojosa y coordinador de campaña del mismo. ¿Y adivinen de donde salía el dinero de apoyo para Don Baltazar Hinojosa? ¡¡Eureka!!, si, de las arcas del Imss dentro de las licitaciones ilícitas entre componendas con proveedores quienes en su momento al no cumplirles denunciaron los hechos en varios medios de comunicación. ¿Cuando se pondrá orden financiero en la delegación del Imss? ¿Cuándo podrán los Tamaulipecos recibir la atención médica adecuada con verdaderos funcionarios comprometidos con la ciudadanía dentro del Imss? ¿Cuándo bajara el índice de muertes maternas en el Imss Tamaulipas? ¿¿Hasta cuándo?? Servida amiga.

El espacio acaba, pero queda comentar que la abogada ASTRID ALICIA ORTIZ SÁNCHEZ, esta mañana recibió nombramiento que la acredita como jefa de la Unidad de Quejas y Responsabilidades, de nueva creación y perteneciente a la Contraloría Interna del Congreso Estatal, que dirige DULCE CAROLINA OYERVIDES FERREL.

El líder del Congreso, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, informa que esa nueva área tiene la finalidad de recibir y dar trámite a las denuncias que se pudieran presentar por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de ese Poder y con sanciones que van desde amonestación privada, publica, suspensión del empleo sin goce de sueldo, así como inhabilitación y destitución, entre otras.

En la pausa socialera, por “adela” felicitamos por su cumpleaños, pero el sábado, al decano del periodismo y editor del Sol de Valle Hermoso, AGUSTÍN ÁVILA GAVIÑA; DAVID MORALES VÉLEZ, exdirector del DIF Matamoros; a la ingeniero Químico FRANCISCA MUÑOZ MORALES, docente del CBTIS # 15 de El Mante: a su paisana, la enfermera ALMA DELIA ANDRADE TURRUBIATES; YOLANDA GÓMEZ AGUILAR, priísta de corazón; a la también altamirense MARÍA GUADALUPE CASTILLO, del comedero “Las Palapas de Simón”; MANUEL CASTILLO MARÍNEZ, exdirigente del MT en Xicoténcatl, y a las victorenses, MARIANELA CALANDA de RUIZ, VERÓNICA TORRES CASTILLO e INÉS GUTIÉRREZ.

Es tiempo de poner el punto final y ver si ya puso la marrana, pero antes el chistorete que envió, nuestro compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: El hombre entra a la cantina y mientras se dirige a la barra todos los parroquianos lo miran asombrados; pide una cerveza y el cantinero le pregunta: – Usted es bombero, ¿verdad? El tipo se sorprende y le responde: – Así es, ¿pero usted como lo supo? Y le dice el barman: – ¡¡¡Me di cuenta por el modo de caminar, la forma de abrir la puerta, como levanta la barbilla, las botas, el casco y el extinguidor!!! Juuuar juar juar juar

