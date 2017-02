La Columna de Hoy

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¡¡¡Homenaje a priísta ejecutado!!!

Estadísticas oficiales de incidencia delictiva que la Secretaría de Gobernación maneja a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA, indican que la capital tamaulipeca figura en el ranking de las ciudades más violentas de México.

La otrora Ciudad Amable ocuparía la nada honrosa séptima posición en la lista de las cincuenta localidades con mayor número de homicidios dolosos en nuestro país, apenas superada por Acapulco, Tijuana, Culiacán, Ciudad Juárez, Ecatepec de Morelos y Monterrey.

Al respecto, el procurador de Justicia de Tamaulipas, IRVING BARRIOS MOJICA, coincide con los números rojos que ofrece el hidalguense MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y de paso califica a Ciudad Victoria como la población que en los últimos cuatro meses a registrado el mayor número de ejecuciones en la entidad, además de otros delitos de alto impacto y del fuero común.

Lo traemos a colación porque el secretario del Ayuntamiento capitalino, JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ, deliberadamente o no, pero grita a los cuatro vientos que existen las condiciones para que regrese la vida nocturna a la ciudad e invita a empresarios a que realicen inversiones confiando en las autoridades y sociedad.

El sucesor de ARMANDO NÚÑEZ MONTELONGO reconoce que desde el 2010 a la fecha la capital tamaulipeca fue blanco de extorsiones y secuestros de grupos delincuenciales, por lo que la mayoría de los dueños de discos y restaurantes optaron por cerrar, pero asegura que la situación cambió favorablemente y hoy los victorenses ya pueden hacer vida nocturna, sin algún temor.

El funcionario municipal haces las aseveraciones posiblemente tomando en consideración la elevada afluencia de visitantes que registró el Carnaval 2017 y su saldo blanco, pero pasa por alto que para tal evento el ayuntamiento asignó a medio millar de elementos policiales y de Protección Civil, dejando en desamparo y a merced del hampa a miles de familias que habitan principalmente en colonias de las zonas suburbanas de la ciudad, donde en esos días de fiesta asesinaron con armas de fuego a por lo menos cinco victorenses.

En tema muy aparte, familiares y miembros de la estructura local del PRI en Nuevo Laredo, rindieron homenaje póstumo al exalcalde BENJAMÍN GALVÁN GÓMEZ, ejecutado justo hace tres años y en un crimen aun sin resolver.

El evento se llevó a cabo en el panteón Jardín de los Ángeles de esa localidad, y entre los presentes estuvieron su esposa MARTHA ALICIA ALDAPA viuda de GALVÁN; su señora madre y hermana, respectivamente, MARTHA GRACIELA GÓMEZ y GABRIELA GÓMEZ GALVÁN; así como el líder y secretaria general del tricolor, VIVIANO VÁZQUEZ MACÍAS y BAUDELIA JUÁREZ GARCÍA.

También participaron y montaron guardias de honor frente a su tumba, el dirigente de la asociación de la Unidad Revolucionaria y el dirigente de la CTM, ARNULFO TEJADA LARA y FÉLIX ALBERTO ALEMÁN, y los regidores, JESÚS ALEJANDRO VALDEZ ZERMEÑO y MARIANA ARÉCHIGA GUAJARDO.

La historia cita que BENJAMÍN GALVÁN, fue un empresario y político priísta; dueño de los periódicos Primera Hora y Última Hora; nacido el 10 de enero de 1972; alcalde de su natal ciudad en el periodo 20111- 2013, y que cinco meses después de concluir su mandato, fue secuestrado y asesinado por gente ligada con el crimen organizado.

Y si andamos por la región norponiente de la entidad, valido es comentar que el alcalde ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR vendrá pasado mañana a Victoria y su agenda presenta temas relacionados con el proyecto de construcción de un nuevo hospital general en Nuevo Laredo y algunos programas en materia de bienestar social.

Si otra cosa no sucede, el edil neolaredense, con su homólogo de Laredo, Texas, PEDRO IGNACIO SÁENZ, JR., conocido como PETE SÁENZ, y el congresista demócrata texano, HENRY ROBERTO CUELLAR, viajarán la semana entrante a Washington, D. C., para ver proyectos enfocados al Puente Internacional No. Tres “Del Comercio Mundial” y continuar con la proyección de un nuevo cruce que una a ambas ciudades.

En otro cambio de pichada, hasta la hora que escribíamos, la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ no elegía al secretario del Ayuntamiento que cubrirá la vacante de BENJAMÍN GUERRERO BAZALDÚA, quien ayer le arrojó la toalla motivado por ciertas diferencias que enfrentaron durante el desarrollo de la última sesión de cabildo.

Para salir del atolladero y en tanto se decide por quién, MAKI colocó como encargado del despacho a su director del Jurídico, ROBERTO RODRÍGUEZ ROMERO.

La renuncia del mentado “Benja” se suma a la de MIGDALIA LÓPEZ HINOJOSA, exdirectora de Relaciones Públicas de la Presidencia Municipal de Reynosa y actual delegada del ITAVU en esa misma localidad.

Retomando el rumbo, no obstante las campañas mediáticas patrocinadas por enemigos políticos que pretenden desacreditar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, él continúa en caballo de hacienda y con reales probabilidades de suceder a ENRIQUE PEÑA NIETO.

El virtual candidato presidencial de MORENA encabeza los sondeos nacionales, que le dan amplia ventaja sobre sus oponentes y no menos de doce puntos porcentuales sobre su más cercano perseguidor, en este caso la exprimera dama de México, MARGARITA ZAVALA de CALDERÓN.

El “Peje” sigue sumando y hoy el poblano coordinador de la fracción perredista en el Senado de la República, LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, desertó del Partido del Sol Azteca y anunció su apoyo total a la candidatura del presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Por cierto, el coordinador de este partido en Tamaulipas, HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, informa que AMLO estará el 28 de marzo a Nuevo Laredo, a fin de seguirse promoviendo políticamente, y contemplada para esa misma fecha su visita a Laredo, Texas, y en la Plaza San Agustín reunirse con grupos de inmigrantes a los que dejará sentir la preocupación de MORENA por defender sus derechos y los lazos de comunicación que se han establecido con varios organismos internacionales incluso la ONU.

En otro orden de ideas, acción altruista o reverenda burla para los mexicanos, pero FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA se apersonó en la sede de “Aquí nadie se rinde”, institución sin fines de lucro y de ayuda para niños con cáncer de la capital del país y donó la pensión que ha recibido desde que se retiró de “Los Pinos”.

El marido de MARGARITA ESTHER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO explicó que la pensión de retiro es de doscientos mil pesos mensuales y como una medida que permite que quien ocupe el cargo de presidente de México pueda tomar decisiones con toda libertad sin preocuparse por su futuro.

El exmandatario se echó un discurso que obviamente nadie se tragó, pero dijo que lo ha recibido porque nunca robó ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba, pero ahora que ha tenido la oportunidad de dar conferencias y realizar otras actividades que le generan ingresos, le permita sostener a su familia y a través de esa institución, apoyar a las niñas y niños con cáncer.

“Haiga sido como haiga sido”, pero FELIPE DE JESUS dejará de percibir su “mesada” presidencial y de esa manera VICENTE FOX QUESADA, y LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ serárian los únicos ex exmandatarios que se lo embolsarían, dado que ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN y CARLOS SALINAS DE GORTARI, desde un inicio renunciaron a ello.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con el atentado, accidente o actos vandálicos ocurridos en Reynosa, con saldo de tres vehículos de la Secretaría de Salud destruidos por las llamas y daños materiales a la estructura de la Unidad Médica donde se guardaban.

Una de las unidades estaba acondicionada para la distribución de las vacunas de la Semana Nacional de Salud y otra para llevar atención de prevención a los ejidos y la periferia de la ciudad, según el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. Cuatro, OMAR NELSON GONZALEZ ZEPEDA.

A su vez, la regidora del cabildo de Victoria, YASKARA ARELLANO ESCAMILLA, se dejó caer duro contra la titular del Sector Salud, MARÍA LYDIA MADERO GARCÍA, por la actitud que asumió ante el brote de hepatitis que se tiene detectados en áreas rurales del noroeste de la capital.

Y es que la funcionaria estatal lejos de aplicarse al problema, procedencia del mismo y buscar la solución, prefirió ocultar las cifras reales de personas contagiadas, en su mayoría menores de edad, y responsabilizar a los padres de familia, insinuando con palabras textuales que el contagio de la enfermedad es porque las personas son sucias y cochinas.

El espacio se acaba, pero queda decir que en Matamoros dan por hecho la vendimia de las franquicias estatales de dos institutos políticos que supuestamente acaparó LUIS ALFREDO BIASI, si Usted quiere por abajo del agua, pero que en dado caso utilizará en el proceso electoral que Tamaulipas vivirá el año entrante.

Insistimos, podría tratarse de un simple “borrego”, pero indica que el exsecretario de Desarrollo y Bienestar Social del ayuntamiento panista que en Matamoros presidió NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, en reunión privada entregó dos maletines cargados con una millonada en billetes verdes y a cambio se adueñó de la franquicia estatal de Movimiento Ciudadano y el Parido Encuentro Social, que en lo doméstico regentea GUASTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y RIGOBERTO RODRÍGUEZ RANGEL, pero en las cláusulas sin derecho a las prerrogativas que para estos casos destina el IETAM.

