LA COLUMNA DE HOY

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

¡¡¡Instalan bombas en Victoria!!!

Miércoles, 10 de mayo 2017.

Después de tensa calma, la ciudad de Reynosa se ha convertido nuevamente en zona de guerra, sin que al menos hasta ahora autoridades de los tres órdenes de gobierno muestren estrategias, voluntad y capacidad para imponer orden, no obstante el arribo de fuertes contingentes de soldados y marinos que han llegado como refuerzos.

La lucha entre grupos adversos del crimen organizado y enfrentamientos contra fuerzas federales y estatales a dejado cientos de víctimas mortales, aunque la versión oficial contabiliza no más de medio centenar, pero entre ellos, integrantes de bandas delincuenciales, policía e inocentes ciudadanos alcanzados por balas “perdidas”.

El diputado federal LUIS ALEJANDRO GUEVARA COBOS considera urgente la reunión del gabinete de seguridad, pactada para el próximo lunes y que encabezada por el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, analizará la situación y asumirán nuevas tácticas para enfrentar e intentar derrotar al enemigo.

Abordemos otro tema, no sin antes añadir que el presidente de la Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, interrumpió ayer las actividades legislativas y pidió al Pleno rendir un minuto de silencio para el policía estatal caído en cumplimiento de su deber, durante las refriegas que ayer por la mañana se registraron a la altura del Hospital Materno Infantil de Reynosa y en las cuales otros agentes quedaron heridos.

En drástico cambio de pichada, quienes le saben al tema coinciden en que la mayoría de los sondeos relacionados con el proceso electoral que vive el Estado de México, colocan como finalistas a los contendientes que representan los intereses personales y políticos del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Así el panorama, la sucesión del oriundo de Ecatepec de Morelos estaría entre ALFREDO DEL MAZO MAZA y DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, relegada en la tercera posición la panista JOSEFINA EUGENIA VÁZQUEZ MOTA y sin la más remota probabilidad los abanderados del PRD, PT e independiente.

A escasos 26 días de las votaciones, las encuestan mantendrían en empate técnico y al primo de PEÑA NIETO aventajando a la “pejista” con apenas un punto porcentual, no obstante el apoyo que el tricolor tiene al ir en coalición con otros institutos políticos, como el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social.

En otro rollo, el líder estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS, viajó a Toluca y participó en la reunión de delegados con el jerarca priísta ENRIQUE OCHOA REZA, convocados por el dirigente nacional de la CNC, RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ,.

El encuentro se dio en la sede cenecista del Estado de México, con temas rumbo a la XXII Asamblea Nacional del PRI a realizarse en el mes de agosto, y el apoyo que el sector campesino viene dando a los candidatos a la gubernatura de Nayarit, Coahuila y Estado de México, y a los aspirantes a alcaldías de Veracruz.

En otro orden de ideas, el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, visitó el municipio de Llera y acompañado de CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA, alto funcionario de la Secretaría Federal de Energía, inauguró las dos primeras fases del Parque Eólico “Tres Mesas”, dotado con quince torres eólicas con una altura de noventa metros.

Eso fue ayer, porque hoy el gobernante de los “vientos del cambio” andaría por el llamado Altiplano de Tamaulipas, concretamente en Palmillas y Miquihuana, acompañado de su esposa, la presidenta estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, MARIANA GÓMEZ LEAL de GARCÍA CABEZA DE VACA, y realizando actividades relacionadas con el DIF y celebraciones del “Día de la Madre”.

Este mismo miércoles, el jefe de la comuna victorense y el titular de la COMAPA Victoria, ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER y GUSTAVO ALBERTO RIVERA RODRÍGUEZ, respectivamente, realizaron recorrido por colonias del surponiente de la capital e instalaron tres bombas sumergibles que alimentarán los tanques elevados que suministran de agua potable a las familias que viven al pie de la Sierra Madre Oriental.

Por supuesto, lo anterior nada tiene que ver con nuestro amigo, el abogado JESÚS PÉREZ GÜÉMEZ, exdirector de la entonces llamada Policía Judicial de Tamaulipas, hoy Policía Ministerial Investigadora, y quien este martes contrajo nupcias en la sala del Registro Civil de esa capital.

El también exfuncionario de la PGR y actualmente empresario capitalino se unió en matrimonio con su adorada ELSA CONTRERAS MONCADA, con quien mantuvo sólido noviazgo durante casi dos décadas y justo ayer cumplió años.

En la pausa humorística va el chascarrillo, clasificación “A”, que desde El Mante envió nuestra cara lectora, ROSA MARÍA MANRÍQUEZ. Y que dice: En el trayecto a su casa, aquel borracho ve un letrero que le llamó la atención y comienza a llorar desconsoladamente.

Justo en ese momento pasa un conocido y le pregunta: – ¿Qué pasa, Pepe, por qué lloras? el ebrio le responde: – Lloro de tristeza. Mira nada más a lo que hemos llegado en este mundo. En ese letrero dice: “Se vende madre sin sentimiento”. El vecino lo lee y le contesta: – Nombre, no ma#mes… ¡¡¡Se vende madera, zinc y cemento!!! Juuuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, nos trasladamos a la sede del Poder Legislativo y la amonestación pública que el Pleno del Congreso Local impuso a la alcaldesa panista de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, conforme a la conclusión a la denuncia que le presentaron en el mes de enero.

A la edil fronteriza se le señala por designar a funcionarios en circunstancias irregulares, en algunas violentando el procedimiento marcado por la ley y en otras pasando por alto que servidores públicos no cumplían con los requisitos para ocupar el cargo, mismos que en un momento dado serían obligados a devolver los salarios percibidos.

El dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que encabeza, JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES y TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ, respectivamente, señala que MAKI ESTHER incurrió en irregularidades en el desempeño de sus funciones como servidora pública y actos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa.

Pasando a otras, recién publicamos que el exdelegado de SeDeSol en Valle Hermoso, ELIPHALET GÓMEZ LOZANO, realizaba actividades enfocadas tentativamente a buscar la alcaldía en el 2018, pues bien, bastó para que no faltara quien igual lanzara al ruedo a HAMID NAME PINEDA y EFRAÍN DE LEÓN LEON, ambos presidentes , en el periodo del 2008- 2010 y 2011- 2013, respectivamente.

Desconocemos que jabón lo patrocina, aunque lo imaginamos, pero ello no le da derecho a asumir la postura de divo y adueñarse prácticamente del Estadio “Marte R. Gómez”, muchos menos tratar con la punta del pie a representantes de medios de comunicación que acuden para cubrir profesionalmente las actividades del Club “Correcaminos” de la UAT.

Nos estamos refiriendo a RAFAEL FLORES ALCOCER, actual presidente del fraudulento equipo “uateño” y quien malhumorado sacó a empujones y con frases inapropiados a dos periodistas que en sus notas criticaron al equipo y a la nueva directiva.

El prepotente sujeto no solo impidió que los reporteros captaran video y fotografías de la práctica que en ese momento realizaban los “corre”, sino les sentenció que ambos estaban vetados para entrar al estadio y que para publicar, antes él tenía que revisar el trabajo, para ver si lo autorizaba no. ¡¡Sopas y migajas!!

El espacio casi acaba, pero antes; “Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de de las Madres te las cantamos ti. Despierta mamá despierta, mira que ya amaneció y los pajaritos cantan la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte!

Por supuesto, las tradicionales “Mañanitas” las dedicamos a todas las mamás del universo, hoy que conmemoran su Día, pero muy en especial a nuestra, Doña SIMONA MARTÍNEZ RAMOS, que está en el Cielo, al lado de Dios y que seguramente dejará escuchar sus enormes carcajadas al leer los chistoretes que aparecen en La Columna de Hoy. ¡Felicidades Madre!

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, mañana, al notario público y presidente del patronato Pro- Indigentes Psiquiátricos de Nuevo Laredo, REYNALDO EDUARDO FLORES VILLARREAL; ÁNGELICA CARRIZAL VÁZQUEZ, directora del Instituto de la Mujer en Miquihuana; al jefe de la Oficina Fiscal en Villagrán, LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ JUÁREZ; JUAN CARLOS CERVANTES LEAL, director de Evaluación en la Secretaría de Desarrollo Rural, y al periodista capitalino, ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.

Extensivas para MAGDALENA MORENO ORTIZ, directora de Planeación e Innovación del Sistema DIF Tamaulipas;

MARÍA DEL CONSUELO CASTELLANOS DE LA FUENTE, presidenta del Sistema DIF en San Nicolás; al regidor del ayuntamiento de Palmillas, JUAN VILLANUEVA MONTELONGO; al paisano de Matamoros, el periodista VÍCTOR ALEJANDRO LOERA CHÁVEZ, y a MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, jefa de Unidad Casa Hogar del Sistema DIF Estatal.

Es hora de colocar el punto final y preparar el escenario para ver en el “Temux” el arranque de los cuartos de final del futbol, pero antes el chistorete que envió mi compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: En el salón de clase, la profesora le pregunta a cada uno los alumnos que cuál es la profesión de su madre.

– Y tu Pepito, ¿qué es lo que hace tu mamá? – Mi mamá es sustituta.- ¿Sustituta?, ¿Y cómo es eso? – Bueno, mi mamá se va al cuarto con un señor, están allá un tiempo y al rato salen, luego viene otro señor y ella vuelve a entrar.

– Pepito, no te apenes, pero tu mamá no es sustituta, ella es prostituta que es algo muy distinto. – No, maestra, la prostituta es mi tía Josefina, pero como ella está enferma, mi mamá la sustituye… ¡¡¡por eso es sustituta!!! Juuuar juar juar juar.

