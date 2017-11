La Cuesta de la Cruz

César Solano Vega

Muchos años después, mientras caminábamos entre el jaulerío de pájaros, Dolores Quintero me confesó con el corazón en la mano que de haberlo sabido antes, hubiera encerrado a su hija bajo llave el tiempo necesario para que ella se olvidara de él, o él de ella, por la simple razón de saber lo que supo cuando ya era muy tarde.

Augusto de la Fuente no imaginaba que esa noche se fueran a escapar, le había prohibido tantas veces a su hija mantener esa relación, que por la mañana, cuando supo la noticia, sintió una rabia tan grande que por un instante tuvo ganas de salir y declararle la guerra a todo San Gabriel por la traición que le habían dado. “Todo el pueblo come de mí, bebe de mí. Ya tendré el gusto de verlos venir de rodillas, suplicándome piedad y los destruiré como cualquier cosa”.

Dolores Quintero entró a la habitación cuando Augusto de la Fuente aún tenía el pie izquierdo deteniendo el girar de la cama, había pensado la forma de comunicarle lo que ella sabía de tiempo, lo había pensado desde antes de que su hija se fuera, que para cuando entró en la habitación, todos sus pensamientos se esfumaron tan sólo de imaginar el coraje que pondría a temblar a todos y por un instante sintió ganas de volver el tiempo y amarrar a su hija como muchos años después lo habría deseado, pero Ernestina escaparía para encontrarse con la felicidad y eso por mucho que no quisiera, le era suficiente a Dolores Quintero para permitir semejante cosa, entonces echó a la basura todo lo que había planeado antes de entrar a la habitación, y sólo fue y se sentó a un lado de su marido y dijo con una voz muy queda, asegurándose de que nadie aparte de ella, lo pudiera escuchar:

-Se fue…

Una mañana, mientras me paseaba por la calles de Bernal, admirándome del tiempo que ahí se había detenido y que lo había convertido todo en un abismo al cual solo se llegaba después de recorrer todas y cada una de las calles, me encontré con Augusto de la Fuente y me pareció más viejo de lo que muchos me habían contado. Antes de ese día sólo nos habíamos visto un par de veces veinte años atrás, cuando él estaba recién casado y cuidaba uno de los dos hijos que llegaría a tener. Lo miré como si viniera cargando el peso de sus años, andaba solo, no traía a ninguno de sus hijos ni a su mujer. Andaba caminando, mirando para todos lados cuando en una de esas, su mirada se cruzó con la mía y el tiempo se detuvo. Estábamos cada uno en un extremo de la calle, detenidos sin importarnos entorpecer el andar de la gente. En sus ojos no miré otra cosa que odio, “es un tipo de mirada pesada”, me habían dicho muchos que lo conocieron. De pronto, cuando pensé que iba a voltearse y seguir su camino, cruzó la calle hasta estar frente a mí. Ahí supe que era más alto que viéndolo a distancia. El negro bigote marcaba las facciones de un hombre curtido por la vida. Era de esperarse que un tipo como él no se andaba con rodeos, que si cruzó la calle para llegar a mí, era para algo más importante que saludarme, y no me equivoqué, pues en cuanto estuvo frente a mí, soltó las primeras palabras como un anzuelo para ver cuánto sabía. “Tú sabes dónde están, y aquí, o me lo dices, o te mato”. Sin dudar le dije lo único que por aquél entonces sabía. Le dije que ellos habían agarrado un camino que nadie conocía excepto quien se los norteó, que yo no fui a prevenirlo porque no pensé que se iban a atrever, y porque para cuando se fueron, yo llevaba semanas viajando por todos los pueblos en la misma caravana en que tiempo atrás había llegado Álfaro. Que el único que le podría dar señas seguramente seguía en San Gabriel, pero Augusto de la Fuente de inmediato detuvo mis palabras al decir que ese alguien ya estaba muerto. Entonces pensé que ahí me iba a matar, eso pensé cuando comenzó a pasear su mano derecha sobre su cintura, tentando como si buscara algo, y que me puso a temblar porque pensé que ahí me iba a matar, “Estos calambres que no me dejan en paz”, me dijo, y comenzó a darse pequeños golpes como si estuviera matando un corredero de hormigas por todo su cuerpo.

Yo siempre supe que Augusto de la Fuente era un hombre recio, de una voluntad tan grande que lo hacía hacer lo que quisiera a la hora que quisiera, pero lo que nunca supe, fue hasta donde podría llegar, y ahora que lo pienso creo no tenía límites. El tiempo que llevaba buscando a su hija era mucho. Esto yo lo sabía de tiempo. Tiburcio Mancona me lo había contado la tarde que lo encontré saliendo del panteón. Había ido a dejar flores a los hijos muertos, y yo sólo había entrado a hacer del baño, pues la traía atrasada y aún faltaba mucho para llegar a la caravana. Me había dicho, que Augusto de la Fuente apenas llevaba unos días en el pueblo, pero que eso era suficiente para que todos se enteraran de sus intenciones, que andaba buscando a su hija y que su fortuna se estaba acabando en cumplimiento de su voluntad. “Dicen que ha recorrido todos estos rumbos, dejando dinero aquí y allá por si se llega a saber algo de ellos”. Lo que nunca supe fue qué sucedió con Dolores Quintero, las voces me hablaban de él, siempre de él y nunca de ella. Entonces pensé que Dolores Quintero había muerto, que no había soportado una desdicha tan grande, y se había dejado morir con la misma tranquilidad con la que siempre se le veía, no está de más decir que esa mañana se lo pregunté. Augusto de la Fuente ya iba un poco lejos de mí cuando se lo pregunté, que creí que no me había escuchado al no responder ni detener sus pasos. Entonces se lo dije más fuerte, asegurándome de ser escuchado mucho más allá de donde iba.

-¿Y qué es de tu mujer?…

-¿Y qué es de la tuya?…

Dolores Quintero se levantó de la cama para ir a comenzar sus quehaceres. Caminó despacio, cuidando que sus pasos no fueran escuchados. Llegó a la puerta y antes de abrirla, escuchó la voz que la hizo temblar.

-¿Tú lo sabías verdad?…

Entonces supo que la había escuchado. Una voz le había llegado hasta el girar de las cosas y lo jaló a la realidad. Reconoció la voz de su mujer, el hilo con que están unidas las palabras se había metido por sus oídos hasta hacerlo escuchar aquello, ¨se fue¨. Entonces supo que Dolores Quintero no lloraba al decírselo con la misma tranquilidad con que años atrás le había confesado su pureza en la luna de miel. Eso le hizo sospechar que ella lo sabía de tiempo. Su mujer no habría llegado así nomás a decirle aquello, habría agarrado el montón de cobijas y las habría tirado al piso para que él se levantara y fuera tras ellos. Pero eso de llegar y sentarse a su lado y decirlo quedito como queriéndolo no decir, le hizo pensar que ella lo sabía de tiempo. Fue por eso que para cuando escuchó los pasos de su mujer alejarse, dejó de darle la espalda para cuestionarla como sólo él sabía hacerlo. “¿Tú lo sabías verdad?”… Y Dolores Quintero había dejado caer la taza de café caliente que mantenía en sus manos.

Tardaron dos días en encontrar los restos del camino que los llevaría hasta La Cuesta de la Cruz. Melquiades les supo dar muy bien aquellas señas a modo de que no se presentaran problemas. “Por ahí, en algún lugar de aquellos cerros, encontrarán el camino de La Cuesta de la Cruz. Está coronado por dos mezquites secos que forman un arco donde bien podrían caber dos. De ahí para allá está el camino de La Cuesta de la Cruz”. Tardaron dos días en encontrar esos mezquites, y aunque detrás de ellos sólo había un viejo camino que a muy duras penas se distinguía, ellos lo miraron como algo nuevo, como el inicio de la vida feliz que los esperaba donde nadie los conocía. Al principio habían ido comiendo bolillos medio duros repletos de frijoles, pasándose los bocados con el agua de manantial que habían llevado desde San Gabriel, pero después, cuando se dieron cuenta que no era suficiente bastimento, no tuvieron de otra que pelar nopales y comérselos crudos sin importar lo baboso que estuvieran. La cosa es que nunca imaginaron caminar tanto, de haberlo sabido habrían cargado con más bolillos, pero las palabras de Melquiades les hizo suponer que el pueblo no estaba muy lejos, que el chiste era no enredarse con los caminos para comenzar a caminar en círculos. Pensaban que Melquiades siempre exageraba en todo lo que decía, como aquella vez cuando les contó que en sus años de juventud, llegó a matar un toro con sus propias manos, agarrándolo por los cuernos y torciéndole la cabeza sin piedad hasta verlo morir, y que incluso, él sin ayuda de nadie, podía amarrar un puerco por las cuatro patas para echárselo a la espalda como si cargara un costal de papas, pero nada de eso le creyó Álfaro, y Ernestina, que era un tanto soñadora, creyó que Melquiades no exageraba en la distancia que los separaba de La Cuesta de la Cruz. Por esa razón no les aguantaron los bolillos al ser Ernestina quien llevaría la comida. Cuando encontraron el viejo camino que los llevaría a La Cuesta de la Cruz, el sol estaba encima de ellos, se miraban los rayos caer del cielo y estrellarse contra la tierra para calentarla como si fueran las brasas del infierno. Algunas lagartijas salían de sus escondites, pero en cuanto sentían aquél calor que quemaba, volvían a meterse en sus agujeros que tenian sobre aquella tierra polvosa, la misma que se mezclaba con el aire, y que los hacía tragarse bocanadas de sol. Fue entonces cuando las gotas de sudor les comenzó a humedecer las ropas. Buscaron un lugar donde protegerse y no muy lejos de ahí miraron un pirul, entonces fueron y ocultaron sus cuerpos para calmar el sudor que no dejaba de brotar. Desde ahí miraban como el camino de La Cuesta de la Cruz se perdía después de subir un cerro. Hasta ellos llegaba el olor de los naranjos, y Ernestina comenzó a creerlo tan real, que pasó muchos años de su vida buscando los naranjos que jamás habían existido.

Enrique Cuenca, el hombre que fundó la caravana que iba de pueblo en pueblo ofreciendo diversos productos y comida, llegó a decir que en todos los años que anduvo de allá para acá nunca conoció La Cuesta de la Cruz, que había recorrido grandes territorios, desviándose de vez en cuando por algún nuevo camino para ir a conocer pueblos que jamás habían pisado, pero que La Cuesta de la Cruz no existía. Decía que su caravana la formaban ocho familias que viajaban en carretas jaladas por unos cuantos burros y otros tantos caballos. Decía que en una de esas familias estaba la de Álfaro. “Eran los de la carreta grande”, solían decir, “necesitaban de dos burros y tres caballos para jalar los costales de elotes que iban comprando en cada sembradío que encontraban”. Decía que la madre de Álfaro había aprendido el oficio de los esquites desde que era chica, y que ese oficio les fue inculcado a los dos hijos que tuvo. Igual decía que cuando alguien de la caravana envejecía y le era imposible seguir en el interminable camino, se quedaba en el primer pueblo que pisaran para tener la certeza de ser sepultados en un campo santo.

“No podíamos correr el riesgo de morirnos en los caminos y de no ser visitados en muchos años o tal vez nunca. Lo que sí puedo decir es que La Cuesta de la Cruz no existe. Anduve por todos los terrenos que se puedan imaginar y nunca me encontré con un pueblo tan escondido”.

Enrique Cuenca solía recordar que Álfaro en nada se parecía a su padre. A comparación de su padre, Álfaro no tenía el cuerpo robusto ni la voz de hombre que caracterizaba al viejo Ramón, pues Álfaro era un hombre delgado y esas diferencias le hizo pensar a más de uno que no era hijo de él. Álfaro nunca lo sospechó, y aunque conocía muy bien esas diferencias, cada vez que le preguntaban sobre ello respondía con algo que había escuchado de su abuela…

-Dicen que salí a mi madre…

En San Gabriel, los gallos comenzaron a cantar a la hora de costumbre. Muchos años atrás, el sacerdote solía despertar al pueblo con el repique de campana de la iglesia mayor, pero desde que los años se le fueron amontonando y el peso del cuerpo cansado le fue impidiendo subir las escaleras hasta el campanario, dejó esa vieja rutina a todos los gallos de San Gabriel. Y la gente pronto se acostumbró a eso, ya que comparado con los gallos, el padre siempre tenía ciertos retrasos a la hora de tocar las campanas, y los gallos eran puntuales al obedecer a la primera claridad en un pueblo donde no existían los cambios de horario. Entonces el pueblo ardió en cantos, comenzaron a llegar gallos de todas las razas. La gente los mercaba y cuidaba hasta que envejecían, hasta que su canto ya no era suficiente y entonces los suplantaban con otro gallo más joven, y a ese lo sacrificaban con bajos honores. Aquella mañana todos los gallos del pueblo aún estaban con buenos pulmones y eso despertó a todos para enterarlos de una noticia que ya sabían de tiempo. Es verdad que el canto llegó a oídos de Augusto de la Fuente, pero eso no lo despertó. Lo despertaron las voces, de la calle entraban unas voces y eso fue lo que lo despertó un poco antes de que Dolores Quintero saliera del cuarto.

-¿Ya se fueron?…

-Sí.

-¿Tú los viste?…

-Sí.

-¿Le llevarán noticias a los tuyos?…

-Sí.

Y Augusto de la Fuente despertó. Fue algo difícil de creer conociéndolo por el peso de su sueño, pues a veces no escuchaba ni el canto de los gallos, ni el paso de las carretas, y sólo se iba despertando cuando un hilo de sol se colaba por entre las cortinas para rebotar en el espejo del fondo de la habitación y caer en sus ojos.

