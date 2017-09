LA ESQUINA DE MIS AÑOS

ARTURO GUERRERO CAMERO

Tres sopes, tres tostadas. Me recuerdo ahí, en mi adorado Infonavit Nicolás Bravo. Tenía entonces nueve o diez años y mi mundo giraba alrededor de jugar en las calles, bañarme en canales de riego y pasear por los montes cercanos a mi casa, en verdad era un mundo perfecto.

A esa edad conseguí uno de mis primeros trabajos, y es que todos los sábados y domingos pasando el medio día dirigía mis pasos hasta la casa de la señora Isabel, aquella señora siempre con una sonrisa y llena de bromas que me hacía sentir como en casa, ahí me esperaba un machete afilado y un palo en forma de gancho, esa fue mi herramienta de trabajo, su jardín me parecía inmenso en ese entonces y siempre había algo por hacer, chapoleaba la maleza, recortaba árboles y sembraba algunos otros, así fin de semana tras otro.

Después, al caer la tarde limpiaba el jardín frente a la casa, instalaba una larga extensión con varios focos, así como seis mesas metálicas (de esas que en el centro tenían pintados cuadros blancos y azules para jugar Damas Chinas) con sus respectivas sillas ya que los fines de semana se vendían antojitos mexicanos. Ahí terminaba mi jornada laboral. Regresaba a casa de mis padres, cansado y lleno de polvo, jugaba un rato con mis amigos para después darme un buen baño y regresar a cobrar por mi trabajo.

Ahí, tres sopes, tres tostadas, una Pepsi y una exquisita salsa roja eran mi pago. Nunca lo olvidaré.

Un sábado cualquiera, un día soleado como muchos en nuestra amada ciudad, un sábado cualquiera de mi niñez en mi adorado Infonavit Nicolás Bravo.

Se escucha el chiflido de mi vecino Horacio, levantarme como impulsado por un resorte y salir a la calle en busca de mis amigos. ¿A dónde vamos? Vamos a pescar, cada quién saque su sedal, traigan pan blanco (Bimbo no, porque se desbarata). Hay que llevarnos los morrales, bolsas y una navaja para traer nopales y jacubes, pasar por Tomás, por Chevo y Fito, hay que invitar a todos los que quieran ir. Vámonos por el canal del Auditorio. Cuando lleguemos a la vía que daba al Naranjo, ahí nos metemos, ahí cortamos guayabas y tamarindos, regresamos al canal y de ahí caminar hasta donde topa la calle, ahí podemos pescar un rato. El puente de las brujas está cerca, ahí podemos cortar nopales y jacubes, pero rápido porque después de un rato, la verdad, nos da miedo estar ahí.

Buen recorrido de un sábado cualquiera, caminar desde el mediodía hasta que el sol iniciaba su descanso y apurar el paso por esos tábanos, apresurar el paso porque teníamos que llegar a nuestra esquina, a esa esquina de la casa del buen Gumaro, queríamos llegar a nuestra esquina para organizar el partido de fútbol de todas las noches. No existía el cansancio, no recuerdo nos quejáramos del calor.

Jugar hasta que se escuchaban gritos de nuestras madres o chiflidos de nuestros padres, un sábado como muchos otros, un sábado de mi niñez en mi adorado Infonavit.

Ya es medio día, la hora de ir a dejar lonche a mi padre a su trabajo. A decir verdad, yo prefería mis andanzas por los montes, cañaverales y canales de riego cercanos a mi casa que el recorrer el centro de la ciudad. Apenas tenía diez años y amaba esa libertad, pero cuando me tocaba ir a dejar de comer a mi padre trataba de disfrutarlo al máximo.

Vivía en el Infonavit Nicolás Bravo y mi padre trabajaba como chofer en LUMX que en ese entonces compartía la central camionera con Auto Transportes Mante (hoy Transpais).

Caminaba de la casa de mis padres hasta “la parada de los Ingenio”, esa era la ruta de las famosas “julias” que me llevaban directamente a mi destino. Ahí, justo en la esquina de la calle Obregón vivía Don Lolo, aquel señor con cabello blanco y andar lento a quien de vez en vez veía limpiar un viejo y enorme mosquete del siglo pasado. Ahí subía a la “julia” y avanzaba lenta, muy lentamente, por la calle Obregón, pasaba por la tortillería La Única, que era a la que todos los días mi madre me enviaba a comprar las tortillas del día para la casa. Al llegar a la Panadería del Ángel justo en contra esquina del campo de fútbol del IMSS, la famosa julia daba vuelta a mano izquierda para pasar enseguida por la CONASUPO y foto Ortiz; avanzaba una cuadra y al llegar a un costado de la preparatoria Alfa doblaba a su mano derecha, justo tres cuadras hasta llegar al bulevar Luis Echeverría.

En esa esquina en donde estaba la agencia de autos Volkswagen, era una hermosa casa de madera, llena de plantas y árboles grandes. Me gustaba ver esa casa porque me recordaba la casa que había dejado atrás en mis primeros años de vida en Antiguo Morelos.

Del otro lado del bulevar estaba el pollo Arizona y pollos la Fuente (tal y como siguen ahí al día de hoy). Nuevamente tomando a su derecha pasaba la agencia de autos y enseguida aparecía el Pollo Loco con lo que en ese entonces me parecía una enorme chimenea y luego, en la esquina, Mariscos la Ola. Enfrente estaba un lugar que a decir verdad olvidé su nombre, pero vendían tractores y piezas de agricultura (poco tiempo después ahí mismo estuvo Jugos Castillo), enseguida aparecía el IMSS seguido por la Mueblería México, una cuadra después estaba el CINEMA 2000 y frente a él, cruzando el bulevar, como hasta el día de hoy el Patio Mexicano. Cruzando la calle estaba Helados Danesa 33, con su enorme esfera azul y amarillo con el número 33. Tomaba la calle Juárez, pasando por la Pepsi y enseguida, doblando a mano derecha, avanzaba una cuadra hasta llegar a la calle Canales, ahí seguía su avanzar por el centro de la ciudad una cuadra tras otra. Veía pasar Sacc’s sport Boutique y me asomaba después por la ventana para ver la plaza a una cuadra de la calle Hidalgo. Seguía avanzando y pasaba por Súper C y pensaba que esa era la tienda que tanto anunciaban por la radio. Así seguía hasta llegar al Canal de Riego. Sabía que estaba cerca de la Central ya que daba vuelta a mano izquierda para pasar por dónde siempre había gente comiendo tacos de barbacoa y enseguida la gasolinera. Pasaba la primaria Juan B. Tijerina y acto seguido aparecía el Hotel Mante, siempre pintado de rojo con sus enormes palmeras. Justo ahí gritaba, ¡bajan! Bajaba corriendo de la julia y al entrar a la central, sabía que el espacio de toda la parte izquierda era de Líneas Unidas y ahí estaría mi papá. Me parece verlo ahí, siempre sonriendo y bromeando con todo el mundo. Siempre recordaré cuando yo le llevaba lonche. Cuando al verlo, corría hacia él.

Tenía yo veinte años, estudiaba en la UAMM (antes Agronomía). Después de la visita del rector en turno, el grupo en el que yo estudiaba la carrera de Contador Púbico, fuimos acreedores a un viaje a la playa Miramar en Cd. Madero Tamaulipas. El punto de reunión fue un día sábado muy temprano frente a la UAT. Llegué ahí acompañado de mi hermana menor. Todo era risas, bromas y carcajadas, el momento a mí me parecía transcurrir lento, muy lento, ¡pero al fin salimos de Cd. Mante!

En el pequeño autobús de la Universidad, un grupo de casi cincuenta estudiantes iban con la algarabía clásica y natural de esa edad. Yo no me quería perder ni un momento y disfrutaba al máximo. Desde hacía algunos años, mi vida se dividía entre estudiar y trabajar (por ese motivo me perdí de infinidad de paseos y demás eventos), ¡pero éste no me perdería por ningún motivo! Una compañera sacó una pequeña grabadora de baterías y la música nos acompañó en nuestro camino y decenas de jóvenes cantando hacían el momento por demás alegre. En lo personal, el camino me pareció eterno, llegamos a Estación Manuel y los compañeros bajaron corriendo a comprar “refrescos amargos”, bajé tras ellos, pero al no beber cerveza sólo regresé al autobús acompañado de tres jugos de verduras arrancando risas entre mis amigos, seguimos con nuestro camino.

¡Al fin llegamos! El autobús paró y bajamos todos corriendo, en especial yo, llegué a la orilla de la playa y mis amigos se llenaban de arena unos a otros o entre risas jugaban a mojarse unos a otros. Yo caminé lentamente, me quité los tenis y moje mis pies. ¡Al fin conocía el mar! Entré lentamente al agua y sentí el ir y venir de las olas en mis pies, cuando el agua llegaba a mis rodillas no lo pude evitar, puse mis rodillas en la arena y sentí el chocar de las olas en mi cuerpo. A mis veinte años conocía el mar y mi corazón latía con fuerza.

Entre mis manos tomé agua y la llevé a mis labios. Sí, el agua era salada como había leído en libros, tan salada como me habían dicho muchas personas. Ese día pasaron mil cosas con mis compañeros. Fue un día hermoso lleno de risas al por mayor. Pero aún sigue llegando a mi mente ese sábado de mis veinte años cuando conocí el mar. Ese día un sueño se cumplió.

Yo soy de ahí, de ese pequeño pedazo de cielo. Caminé por sus calles llenas de vida y sueños; en esas mismas calles dejé mis alegrías y sinsabores. Crecí respirando el olor a caña quemada y jugueteando en sus frescas aguas. Soy de ese lugar de donde el agua nace de la montaña y el color verde se señorea en sus alrededores, en donde su ardiente sol curtió mi piel y sus lluvias bañaron mi cuerpo. Soy de Ciudad Mante, cuna de mujeres hermosas y de hombres nobles y sencillos. Lugar en donde el cielo parece más azul y la noche más serena y hermosa. Ciudad bendecida por Dios, amada, extrañada y añorada por sus hijos. Orgulloso de ser de ahí, de ese pedazo de cielo llamado Ciudad Mante.

