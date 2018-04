La gente está decepcionada de un cambio que nunca llegó: Tino Sáenz.

El candidato del tricolor a la diputación federal del VI distrito en Tamaulipas, aseguró que los propios panistas anhelan que el PRI regrese a gobernar la entidad.

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Las elecciones del 2018 son claves para que el PRI recupere posiciones, aseguró el candidato a la diputación federal por el VI distrito, Florentino Sáenz Cobos.

En entrevista reconoció que la derrota del 2016, fue el resultado de una acumulación de errores que el partido cometió en los últimos años desde el servicio público, por lo que este año, es decisivo para “levantar” el barco que parecía hundirse.

“Cualquier enfermo que no se da cuenta que está enfermo, nunca se va a curar, es el momento para pensar, ¿qué hemos hecho mal? Y componerlo, hay que replantearnos. El 2016 no fue, nos cambiaron porque ya tocaba, fue la acumulación de tantas cosas que no hicimos bien, pero si damos el paso que tenemos que dar ahorita”.

En sus recorridos por los 18 municipios que comprende el VI Distrito de Tamaulipas, de los cuales 11 son gobernados por el PAN, destacó que en la mayoría de ellos gente está decepcionada por un cambio que impulsaron, y que no ha llegado.

“Yo he encontrado gente decepcionada por un cambio que no llego, cuando nos cambiaron y hay que reconocer, no estuvimos a la altura de las circunstancias y la gente se arto, y ese hartazgo hace que estemos en las circunstancias que estamos como partido, pero con la oportunidad de recuperar muchos municipios”.

Los resultados en materia de seguridad, salud y educación son casi nulos, dijo, no hay empleo, la corrupción, la violencia continúan y los propios panistas lo reconocen y se lo expresa, reiteró; “estábamos mejor cuando se suponía estaba el peor”.

“Que es lo que hay abajo, un desanimo porque no ha habido resultados. La gente está buscando, quien les pueda resolver los problemas, a corto y mediano plazo. Las variantes ahí están, estamos abajo, con resultados muy malos para la gente, ahora están pensando que quieren que regresemos y que estamos mejor cuando estaba el peor, así dicen los mismos azules. Ese es un tema que la realidad es que no ha habido la capacidad, así nos dicen, estamos arrepentidos”.

Sáenz Cobos, aseguró que será un digno representante del VI distrito, porque conoce la problemática de los municipios y sabe de sobra las necesidades prioritarias de las personas; “me estoy poniendo a chambear en esto, que eso es lo que quiere la gente, para que el resultado nos favorezca”.

